Ce excedent bugetar au avut instituţiile din subordinea primăriei. Spitalul Victor Babeş, campion

Anul 2023 a fost unul bun pentru mai multe instituţii de învăţământ şi sanitare din subordinea primăriei Craiova, fiindcă acestora le-au mai rămas şi bani după ce au achitat toate cheltuielile. De menţionat că banii rămaşi provin exclusiv din venituri proprii. De departe, campionul excedentului bugetar înregistrat la finalul anului 2023 este Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie ”Victor Babeș” Craiova, cu o sumă de peste 8,2 milioane de lei.

În şedinţa de Consiliu Local al Municipiului Craiova care are loc astăzi se prezintă şi excedentele bugetare ale mai multor instituţii de învăţământ şi sanitare, din subordinea primăriei. Banii rămaşi în cadrul acestor instituţii provin exclusiv din fondurile proprii ale acestora. Banii fie nu au putut fi folosiţi, fie instituţiile respective au economisit în loc să investească banii.

Începem cu cel mai mare excedent din anul 2023 din rândul instituţiilor subordonate primăriei. Acesta aparţine Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova şi se ridică la suma de 8.213.957,82 de lei.

Unde vor merge banii economisiţi la Spitalul Victor Babeş

Directoarea Spitalul Victor Babeş, Adina Turcu, ne-a explicat către ce anume vor merge banii economiţi în ultimii ani. Conducerea unităţii medicale şi-a propus construirea unei noi clădiri în curtea spitalului. Din aceşti bani vrea să asigure măcar studiul de fezabilitate, apoi să obţină fonduri europene. „Aceşti bani provin din venituri proprii. Au fost strânşi în anii 2021 şi 2022, fiindcă în 2023 nu am avut excedent. Banii au venit din cercetare, din analizele cu plată şi testările pe care le-am făcut şi din contracte cu DSP-ul, tot ce am prestat noi.

Banii sunt alocaţi, conform legii, pe dezvoltare. Noi vrem să facem un studiu de fezabilitate pentru o nouă clădire care va fi în curtea spitalului. Noi am economisit această sumă să facem studiul de fezabilitate. Vrem să îl avem la îndemână pentru când se va lansa o nouă axă de finanţare. Deci clădirea va fi făcută pe fonduri europene, dar noi vrem să avem făcut studiul de fezabilitate. Din această cauză nu am anagajt aceşti bani, deocamdată.

Eu zic că am reuşit să facem destul de mulţi bani, chiar dacă acei ani au fost foarte grei pentru noi. Practic, noi vrem să ne mutăm în această nouă clădire P+6. Aici se va muta activitatea din toate cele patru clădiri din curtea spitalului, în afara celor de boli infecţioase. Când va fi gata clădirea cea nouă, cele vechi vor fi demolate. Aşteptăm să vedem pe ce axă de finanţare ne vom încadra“, a menţionat Adina Turcu.

Următoarele pe listă sunt Spitalul de Neuropsihiatrie Craiova, cu un excedent de 1.570.448,17 de lei, şi Spitalul Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, al cărui excedent a fost de 1.372.404,55 de lei.

Ordonanţa austerităţii a pus piedici plăţilor de la Filantropia

Managerul Spitalului Filantropia ne-a explicat faptul că această sumă a rămas nefolosită, deocamdată, din cauză că ordonanţa austerităţii i-a împiedicat să mai facă anumite plăţi pentru furnizori, în ultima parte a anului, fiindcă s-ar fi depăşit media primelor nouă luni. „Acest excedent este urmare a OUG 90/2023, cea legată de reducerea cheltuielilor bugetare. Noi fiind limitaţi la a nu depăşi plăţi mai mari decât media primelor nouă luni din an. Şi atunci pe noi ne-a restricţionat să mai putem face plăţi şi din cauza aceasta noi avem acest excedent.

Noi ar fi trebuit să facem aceste plăţi către furnizori, dar nu am mai reuşit fiind plafonaţi de această ordonanţă. Este vorba despre tot spectrul de furnizori, nu neapărat pentru un anumit tip de produse. Noi în momentul de faţă nu avem lipsuri în spital. Urmează să facem plata către furnizori în acest an, după ce se aprobă bugetul. Deci nu este vorba despre bani pe care nu am reuşit să îi chletuim, ci despre aceste plăţi pe care am fost restricţionaţi să le facem“, ne-a transmis Liviu Radu, managerul Spitalului Municipal Filantropia.

Am întrebat și conducerea Spitalului de Neuropsihiatrie cum a reușit unitatea medicală să aibă un asemenea excedent, însă până la închiderea ediției nu am primit un răspuns.

Colegii şi licee din Craiova, cu mulţi bani rămaşi necheltuiţi

La nivelul colegiilor din Craiova, cel mai mare excedent bugetar s-a înregistrat la Colegiul Naţional „Elena Cuza“. Este vorba despre 141.067,37 lei. „Banii sunt exclusiv din fonduri proprii, nu din bani de la primărie. Am zis să reuşim să strângem mai mulţi bani ca să facem ceva mai bun decât puţin şi prost. Din aceşti bani intenţionăm anul acesta să punem ori covor artificial pe terenul de sport, ori să facem sistem de acces cu turnicheţi şi cu cartelă, care să aibă şi un sistem care anunţă părinţii când copiii ajung şi pleacă de la şcoală.

Nu ne-a dat primăria nicio direcţie privind modul în care să cheltuim banii fiindcă sunt fonduri proprii. Însă, cum nu ne-a aprobat niciun ban pentru investiţii, am zis să facem ceva cu banii proprii. Ne chibzuim cât putem, mai cheltuim pe ce avem nevoie în fiecare an, însă cu ce rămâne facem economii ca să mai facem câte o investiţie“, a declarat Liviu Cotfasă, directorul colegiului.

Al doilea colegiu pe lista celor care au economisit mulţi bani se află Colegiul National Pedagogic „Ştefan Velovan“. Acesta a avut un excedent de 112.306, 72 de lei. Directorul colegiului spune că toţi banii vor fi direcţionaţi către îmbunătăţirea condiţiilor din grădiniţa care aparţine de unitatea de învăţământ. „O să redirecţionăm toţi banii către reparaţii din clădirea în care îşi desfăşoară activitatea grădiniţa noastră. Vrem să înlocuim faianţa veche, să schimbăm instalaţiile sanitare. Dacă ne rămân bani vrem să zugrăvim sălile de clasă, să schimbăm parchetul. Chiar am trecut prin Consiliul de Administraţie cheltuirea acestui excedent“, ne-a transmis Adrian Stroe, directorul Colegiului „Ştefan Velovan“.

Cu destul de mulţi bani a rămas şi Liceul Tehnologic Transporturi Căi Ferate. Este vorba de 64.140,03 lei. De asemenea, Liceul Tehnologic George Bibescu a avut un excedent de 60.933,01 lei în 2023.

O grădiniţă din Craiova, excedent de peste 68.000 de lei

Şi la nivelul grădiniţelor craiovene au existat mulţi bani rămaşi nefolosiţi, chiar dacă, de exemplu, în multe dintre acestea continuă practica solicitării unor sume de bani de la părinţi pentru asigurarea materialelor igienico-sanitare. Asta deşi Primăria Craiova a susţinut constant că poate asigura banii pentru acest tip de materiale, dacă există solicitări în acest sens. Unitatea cu cel mai mare excedent bugetar a fost Gradiniţa cu program prelungit „Voiniceii“. Aceasta a rămas cu suma de 68.718 de lei.

Directoarea spune că aceşti bani reprezintă economii din ultimii doi ani şi că deja au primit indicaţii de la primărie către ce anume să îi direcţioneze. „Este vorba despre nişte economii pe care acum le-am împărţit. Am lăsat ceva pentru partea de alimente pentru că este nevoie de un fond fiindcă părinţii nu plătesc hrana în avans. Restul au mers către partea de inventar fiindcă vrem să mai îmbunătăţim partea de bucătărie. Banii au fost economisiţi timp de doi ani. Bine că ne-au tras de mânecă cei de la primărie şi am direcţionat aceşti bani către fondul de hrană şi obiectele de inventar“, a declarat Mihaela Neagoe, directoarea unităţii de învăţământ.

Banii economisiți nu au putut merge către materialele igienico-sanitare

Am întrebat dacă, ţinând cont de acest excedent bugetar, s-au putut asigura banii pentru materialele igienico-sanitare. Directoarea a răspuns negativ şi a menționat că pentru acest tip de produse banii provin de la părinţi, care contribuie prin intermediul asociaţiei grădiniţei. „Noi am făcut solicitări pentru materialele sanitare la primărie şi sperăm că vor fi aprobate. Părinţii plătesc aceste materiale printr-o contribuţie prin intermediul asociaţiei. Din acest excedent nu putem să plătim aceste materiale igienico-sanitare. Primăria ne-a transmis nişte prevederi unde am putea să direcţionăm banii rămaşi. Eu sper ca primăria să ne ajute şi cu banii pentru materialele sanitare. Știu că foarte multe unităţi au depus solicitări în acest sens încă de anul trecut“, a mai adăugat directoarea Grădiniţei Voiniceii.

Colegiul Economic trebuie să cedeze excedentul către bugetul local

Lista intituţiilor cu excedent bugetar numără 62 de astfel de cazuri. Prin hotărârea CL de astăzi, s-a decis ca în 61 de cazuri, aceste excedente rezultate în anul 2023 din execuţia bugetelor instituţiilor publice finanţate integral din venituri proprii, rezultate după operaţiunile de regularizare, respectiv ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova, Spitalului Clinic Municipal ”Filantropia” Craiova, Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Victor Babeş” Craiova, precum şi din activităţile finanţate integral din venituri proprii ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, să rămână la dispoziţia acestora, urmând a fi folosite în anul 2024.

Singura unitate de învăţământ care va ceda banii din excedent către bugetul local este Colegiului Economic „Gheorghe Chiţu“. „Întrucât, Colegiul Economic Gheorghe Chiţu nu a achitat obligaţiile privind transferul a 50% din veniturile şi/sau disponibilităţile instituţiilor publice către autoritatea locală, se impune preluarea sumei de 54.199,68 lei din excedentul rezultat în anul 2023 din execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al activităţilor finanţate integral din venituri proprii, rezultat după operaţiunile de regularizare, ca venit la bugetul local al Municipiului Craiova“, se arată în hotărârea CL.

