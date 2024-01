Călător în congelator, la numai 3 lei, cu RAT Craiova

Regia Autonomă de Transport (RAT) Craiova le propune cetățenilor ghinioniști o experiență care îți dă fiori. Literalmente. Călătoria în congelator, la numai 3 lei biletul. Detaliem mai jos ce e cu ghinionul.

Săptămâna trecută, în două dintre cele mai geroase zile, când termometrele indicau -7, respectiv -9 grade Celsius, undeva în jurul orei 9 dimineața, am avut personal ocazia de a călători într-un congelator pe roți, alături de alți pasageri, care mai de care înfofolit, cu capul înghesuit în geacă și mâinile adânc îndesate în buzunare. Pe geamurile interioare, un strat generos de gheață contribuia la crearea unei atmosfere… misterioase. Oare ce stație urmează?

Dacă prima dată am luat în calcul ghinionul personal și o posibilă defecțiune tehnică, atunci când situația s-a repetat și în a doua zi, am reevaluat situația.

„De ce nu bagi, domle, căldură?”

Aceeași rută, E1T, autobuz diferit, căldură zero. De această dată, am întâlnit câțiva pasageri vocali, care se plângeau de frig și dădeau vina pe șoferi. „Ei stau în cămașă, acolo, în cabină, și noi tremurăm aici!”. După ce au coborât, s-au dus în dreptul șoferului și l-au luat la rost. „De ce nu bagi, domle, căldură? E normal să stăm în halul ăsta, la așa temperaturi?!”, la care șoferul a izbucnit, la rându-i: „Nu vezi, doamnă, că și eu sunt cu geaca pe mine? Dumneata merseși juma de oră și te plângi! Eu stau până la 1 așa! Ce crezi, că dau de la mine căldura?”. „Păi și de ce nu merge?” „De bune ce sunt!!! (autobuzele – n.r.)”, spune cu năduf șoferul, după care pleacă din stație tot vociferând: „Gata, se plânge ea că stătu juma de oră… dar io că răcesc aici!…”

Directorul RAT spune că au fost probleme cu trei autobuze

Am încercat să aflăm de la directorul RAT Craiova, Marcel Tănăsescu, motivul lipsei de căldură în autobuze fix în cele mai crunte ore de ger. Inițial acesta ne-a răspuns că „durează puțin până se încălzește tot habitaclu dacă sunt la primele curse”. Am încercat să aflăm ce înseamnă – estimativ – acest „puțin”, având în vedere că am călătorit cu respectivul autobuz aproximativ 35 de minute, timp în care nu s-a simțit absolut nicio schimbare. Acesta nu a înaintat nicio cifră. În plus, la ora 9, autobuzele nu se aflau la primele curse, lucru confirmat și de Tănăsescu. Directorul RAT ne-a comunicat apoi că au existat câteva probleme în această săptămână cu unele autobuze, din cauza temperaturilor foarte scăzute.

„Am avut probleme tehnice cu vreo trei autobuze (revine în forță varianta ghinionului personal – se pare că am nimerit 2 din 3!) săptămâna aceasta, cu instalația de încălzire, pentru că s-au creat, în urma temperaturilor scăzute, cuburi de gheață pe instalația de încălzire. Constatând că nu începe să funcționeze instalația, s-au retras la garaj și s-au remediat aceste probleme”, ne-a declarat Marcel Tănăsescu.

Conform procedurii, șoferii ar trebui să se întoarcă la garaj pentru remedierea defecțiunii

„Se întâmplă următorul lucru: pe instalația de încălzire se creează condens și, din cauza temperaturilor foarte scăzute, se creează acele dopuri de gheață. Și automat se blochează toată instalația și nu mai poate genera căldură. Se retrage la garaj, se remediază problema și apoi iese din nou pe traseu”, a mai spus directorul RAT.

Acesta a adăugat că o astfel de situație a apărut în trei zile ale săptămânii, dar că, procedural, șoferii termină cursa și se întorc la garaj pentru remedierea problemei în astfel de cazuri.

I-am împărtășit directorului RAT discuția dintre pasagerii și șoferul autobuzului în care am călătorit, conducătorul dând de înțeles că va continua cursele pe tot parcursul zilei și nicidecum că se va retrage la garaj.

„Șoferul a greșit dacă a reacționat așa”, a precizat Tănăsescu. „Ei în procedură asta au. Sunt aproximativ 300 de conducători auto, acum că a avut o zi mai proastă respectivul conducător și a avut genul acesta de exprimări, nu a procedat corect. Dar procedura aceasta este, să finalizeze cursa și să se retragă la garaj.”

Îndrumar pentru călătoria în congelator

Vă oferim un scurt îndrumar, din proprie experiență, pentru o astfel de călătorie, dacă vă știți mai ghinioniști de fel.

Ia-ți mănuși! Dacă nu apuci un loc pe scaun și ești nevoit să te ții de bară, o să ne mulțumești ulterior.

Ochește o poziție mai departe de ușile autobuzului și stai cât mai apropiat de alți pasageri, cu puțin noroc o să resimți mai puțin frigul.

Nu-l trage pe șofer de mânecă dacă îl vezi îmbrăcat la fel ca tine, e clar că nici el nu o duce bine . Dar îl poți întreba dacă are de gând să se retragă la garaj, „conform procedurii”, pentru remedierea problemei.

Dacă nu stai bine cu memoria sau cu atenția, ai încurcat-o. Scoate unghiile la înaintare și zgârie gheața de pe geam, ca să nu ratezi oprirea! Sau fii inspirat și ia o racletă la tine. E foarte posibil să o folosești.

