Un elev de la Ţiţeica a stat 3 ore cu buza spartă. Şcoala nu a anunţat părinţii

Un copil de 10 ani, elev la Şcoala „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova, a stat mai bine de trei ore cu buza spartă, în urma unui incident care s-a petrecut în prima pauză, în curtea unităţii de învăţământ. Nimeni nu a anunţat părinţii, iar medicul de la cabinet i-a spus elevului că nu este nimic grav. Ulterior, tatăl a mers cu copilul la medic, fiind nevoie de intervenţie chirurgicală pentru coaserea buzei. Conform certificatului de medicină legală, copilul necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale.

„Nu este nimic grav”, cuvintele care i-au revoltat pe părinţi

Ce i-a revoltat pe părinţii lui Ştefan a fost „atitudinea conducerii şcolii şi a personalului didactic”, care nu le-a comunicat nimic şi au minimalizat incidentul.

„Ce m-a deranjat cel mai şi cel mai mult a fost răspunsul doamnei de la cabinet – că nu are nimic şi în câteva zile îşi revine. Şi când l-am văzut… Nu am fost sunaţi, de la 8:45, de la prima pauză, până la 12:30, când l-am luat, a stat aşa. Am fost cu el la medicina legală, de unde mi-au sugerat să iau legătura cu specialiştii de la chirurgie maxilo-facială, unde i-au scos un hematom care se formase acolo şi l-au cusut. De la nu are nimic şi dat din umeri s-a ajuns la asta”, ne-a spus Bogdan U., tatăl lui Ştefan.

„Nu căutăm vinovaţi, sunt copii, se întâmplă, nu vrem să fie sancţionaţi, dar mi s-ar părea firesc să se poarte o discuţie cu ei şi cu părinţii lor. Problema cea mai mare este că nu am fost sunaţi pentru a fi anunţaţi ce s-a întâmplat. Nu copiii sunt problema aici, problema sunt adulţii care nu au luat nicio atitudine şi au decis că nu este nimic grav. Când copilul a ieşit de la şcoală, buza încă îi sângera. Nu a fost dat cu nimic, nu mi se pare normal. Iar când noi am pus problema ni s-a repetat acelaşi lucru, că nu este nimic grav”, a declarat pentru GdS Ana-Maria, mama copilului.

Cum s-ar fi petrecut incidentul

Când Bogdan a mers să îl ia pe Ştefan de la şcoală, a remarcat că băiatul îşi ţinea eşarfa peste gură. L-a întrebat de ce şi atunci copilul i-a arătat şi i-a povestit ce s-a întâmplat.

„I s-a pus piedică sau a fost îmbrâncit, nu este foarte clar, şi a căzut cu faţa de ciment. Nici nu şi-a dat seama ce s-a întâmplat, nu a apucat să vadă. Un coleg a văzut şi i-a spus că au fost două fetiţe care l-au împins, care sunt din altă clasă”, a povestit tatăl.

Acesta a vorbit inclusiv cu directorul adjunct despre incident. Incidentul s-a petrecut miercuri, iar joi, la ora prânzului, nu se ştia mai nimic despre ce s-a întâmplat.

„Directorul adjunct şi-a notat într-un carneţel, a spus că îi pare rău. Am rugat să aflăm cine l-a împins, ca să evităm o anchetă a poliţiei, dar nimeni nu ştie cine sunt copiii. OK, să zicem că poate a fost o glumă proastă, copiii sunt copii, dar ar trebui să se afle totuşi cine au fost. Doamna învăţătoare s-a scuzat, a zis că nu se ştie cine l-a împins pentru că erau prea mulţi copii în jur”, a precizat Bogdan U.

Deşi copilul s-a lovit în prima pauză, nimeni nu a contactat părinţii

Deşi Ştefan a căzut şi s-a lovit în prima pauză, la 8:45, părinţii nu au fost contactaţi. Părinţii spun că rana încă sângera la prânz, la finalul programului.

„Se sunase de intrare şi mi-a spus că s-a trezit pe jos. A venit un coleg şi l-a ajutat să se ridice, el i-a spus că două fetiţe l-ar fi împins sau i-ar fi pus piedică. El şi colegul său s-au dus direct la cabinetul medical, unde doamna doctor sau asistentă i-a spus că „nu e nimic grav”. Tu când vezi un copil că sângerează… Mi se pare foarte mare contrastul pentru că până acum eram sunată de fiecare dată când făcea temperatură sau îl durea burtica, să mă întrebe dacă îi poate da o pastilă”, a spus Ana-Maria, mama lui Ştefan.

Copilul are copci şi trebuie să mănânce totul pasat timp de câteva zile

Părinţii elevului spun că atitudinea personalului din şcoală este cea care i-a determinat să facă acest caz cunoscut. Tatăl lui Ştefan a depus plângere la Secţia de Poliţie nr. 3 şi intenţionează să depună o reclamaţie şi la Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Conform certificatului eliberat de IML, rănile suferite de Ştefan necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale.

„Nu vreau să schimbe învăţătoarea, eu sunt mulţumită de această clasă, nu vreau să schimbe şcoala. Dar trebuie schimbate nişte atitudini”, spune mama copilului.

„Din câte ştiu, protocolul spune că în pauze profesorii de serviciu îi supraveghează pe copii. Ideea este că niciun cadru didactic nu a văzut ce s-a întâmplat şi, drept urmare, nici copiii nu au fost identificaţi. Ca medicul la care am mers să ne spună apoi e un ţesut puternic vascularizat şi vor trebui copci. Iar ieri, după ce i-a trecut efectul anesteziei, copilul a plâns de durere în urma intervenţiei, iar acum e nevoit să mănânce totul pasat, altfel copcile pot să îi plesnească”, a adăugat aceasta.

Ce spune conducerea şcolii

Contactată de GdS pentru un punct de vedere, directoarea unităţii de învăţământ, Atia Fodor a declarat: „În urma discuţiei cu cei de la cabinetul medical, au precizat că la momentul constatării situaţiei medicale a elevului, aceasta nu impunea un control sau o intervenţie chirurgicală, motiv pentru care nu au recomandat contactarea părinţilor pentru a fi luat copilul de la şcoală şi a fi dus mai departe la o specialitate chirurgicală. Copilul a fost în şcoală până la finalul programului, sub supravegherea doamnei învăţător, nu a mai acuzat ceva pentru a reveni în cabinetul medical. Cameră există în acea zonă, dar are un anume unghi, ne-am uitat şi cu domnul de la poliţie”.

Aceasta a adăugat că pozele făcute imediat după incident nu trădau evoluţia ulterioară a situaţiei. „Părintele nu ne-a informat despre zilele pentru îngrijiri medicale de care nevoie copilul. Am văzut la doamna învăţător două imagini ale copilului din timpul sau imediat după vizita la cabinetul medical cu rana respectivă şi acele şapte copci puse… vă spun sincer, este foarte mult pentru ce avea premergător ajungerii în secţia chirurgicală. Dar nu sunt cadru medical, nu sunt specialist. Am înţeles că elevul a consumat şi miezul unui sandviş până la sfârşitul orelor, de foame… nu ştiu, repet, nu sunt cadru medical. Însă lucrurile acestea merg pe un făgaş care nu ducea la o intervenţie cu şapte copci…”, a transmis managerul şcolii, Atia Fodor.

„Este regretabil, trebuie să identificăm şi fetiţele şi să discutăm”

” Dacă se gândesc cumva părinţii şi la îngheţ, noi am folosit peste 25 de kilograme de sare de luni până ieri în curtea şcolii. Dar copiii oricum au spus că ar fi fost împins, nu aş spune că a fost o rea-voinţă, sunt copii, se îmbulzesc, se poate întâmpla. Este regretabil, dar trebuie să identificăm şi fetiţele, să discutăm şi cu ele şi cu părinţii acestora”, a completat directoarea.

Directorul adjunct, Răzvan Lupu, ne-a declarat că punctele de vedere ale părinţilor ar fi diferite, ceea ce nu s-a confirmat din discuţiile noastre cu părinţii elevului.

Constatările medico-legale

Conform certificatului medico-legal, trauma ar fi dus şi la o scurtă pierdere a cunoştinţei copilului: „afirmativ la pierderea stării de conştienţă posttraumatic”. Mama lui Ştefan a menţionat că băiatul a fost dezorientat în momentul în care s-a ridicat şi nu ştia ce s-a întâmplat: „După ce s-a trezit pe jos, cum a spus, el se uita la mâini, la geacă, să vadă dacă nu s-a rupt… nu realizase ce s-a întâmplat, ceea ce m-a făcut să mă gândesc că poate a avut şi un moment de pierdere a conştienţei”.

Medicul a constatat o „plagă de 1 centimetru cu hernierea ţesutului subiacent” la nivelul buzei inferioare şi o echimoză de 4 centimetri la nivelul bărbiei. Tatăl băiatului spune că la nivelul buzei se formase şi un hematom care a trebuit îndepărtat – o posibilă explicaţie pentru nevoia de mai multe copci în urma intervenţiei chirurgicale.

