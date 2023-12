„Programatorii” de daruri: IT-iștii din Craiova vor să aducă zâmbetul pe chipul persoanelor vârstnice

Clubul Programatorilor din Craiova se pregătește de a VII-a ediție a Târgului caritabil de Crăciun Creative IT. Inițiativa voluntarilor din domeniul IT s-a bucurat de mare succes în anii trecuți, venind în sprijinul mai multor cauze nobile. În 2023, programatorii de daruri vor să aducă de sărbători un zâmbet pe chipul persoanelor vârstnice.

Donații pentru renovarea Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova

Anul trecut, în urma donațiilor oferite la Creative IT, echipa organizatoare a reușit să cumpere un ecograf nou pentru Secția de Pediatrie a Spitalului Clinic Județean Craiova și să monteze 5 aparate de aer condiționat în aceeași secție.

În acest an, atenția tinerilor programatori se îndreaptă către Căminul pentru Persoane Vârstnice din Craiova, singurul cămin de stat din oraș dedicat acestor oameni.

”Vrem să redecorăm camera de zi, să achiziționăm mobilier, lenjerii și veselă nouă, precum și câteva aparate de aer condiționat”, ne-a povestit Mădălina Tudosie, parte din echipa de voluntari.

„Ediția precedentă a fost un real succes și am speranțe mari că vom reuși ce ne-am propus și în acest an”, a adăugat aceasta.

Creative IT, un angajament pentru comunitate

Târgul Creative IT a apărut din dorința comunității IT din Craiova de a răspunde problemelor celor aflati in dificultate si de a se implica activ în sprijinirea celor care au nevoie de ajutor. Oameni creativi din domeniul IT și nu numai vin an de an cu o multitudine de obiecte create manual, de la decorațiuni de Crăciun până la gadgeturi și creații artistice, toate realizate în scopul de a strânge donații pentru cauze sociale.

Până în prezent, Clubul Programatorilor a reușit, prin evenimente caritabile organizate, să sprijine studenți aflați în dificultate să își continue studiile, a contribuit la construirea primei tabere pentru copiii cu afecțiuni oncologice din zona Olteniei și a ajutat numeroși copii cu diverse afecțiuni să beneficieze de tratament adecvat.

Seniorii au fost invitați la cinema și la concert

”În 2023 am ales să continuam colaborarea cu asociația Lions Craiova si să ne unim forțele în vederea renovării Căminului pentru Persoane Vârstnice din Craiova. Ne dorim, de asemenea, să le oferim câteva cadouri în prag de Crăciun. Deja am început prin a-i invita la cinema, o propunere primită cu mult entuziasm. Majoritatea au pășit săptămâna trecută pentru prima dată într-o sală de film. Continuăm cu un concert de muzica populară pe 5 decembrie, iar pe 10 decembrie 2023, începând cu ora 14, la Vicii și Capricii ( Calea Unirii, 196) avem târgul Creative IT. Vă așteptăm ca în fiecare an cu cele mai inovative decorațiuni de Crăciun, dulciuri și multe alte surprize”, a transmis echipa de voluntari de la Clubul Programatorilor.

Cum puteți ajuta

Dacă nu puteți ajunge la eveniment dar doriți să sprijiniți proiectul aveți oricând posibilitatea de a face o donație în bani adăugand in cos un produs de tip Donație sau accesând pagina Donează de aici: https://creativeit.clubulprogramatorilor.ro/.

