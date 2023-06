Cine tulbură somnul craiovenilor când organele „dorm”?

Am dori să dormim şi noi, cei care locuim lângă părculeţul din Rovine. E aproape 02.00 noaptea şi nu se poate!!! Mâine la ora 08.00 sunt la muncă!!! Poliţia Locală îşii face treaba, sau iau banii (nostri) degeaba?! Am dat şi declaraţie la sectia 4, egal cu zero. Vin şi spun că nu au constant nereguli. M-am săturat! Trebuie să mă mut?!?!”, notează craioveanca.