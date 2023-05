Pe cine a vrut Olguţa Vasilescu să aducă la Intencity: „Eu merg înainte ca racheta pentru că ştiu că nu greşesc”

Într-un interviu acordat lui Marius Tucă, Lia Olguţa Vasilescu a mărturisit că a vrut să îi aducă la Craiova pe Metallica şi The Weekend, însă lucrurile nu s-au legat. „Dar o să-i aducem anul viitor”, a declarat în cadrul emisiunii Marius Tucă Show primarul Craiovei. Aceasta spune că, în pofida criticilor, merge înainte „ca racheta” pentru că ştie că nu greşeşte.

Pe parcursul a 55 de minute, Olguţa Vasilescu şi Marius Tucă au trecut de la discursul aproape obositor de laudativ legat de Craiova, la alegerile prezidenţiale, războiul din Ucraina, sistemul public de pensii şi pensiile speciale.

„Aşa cum Vasilescu face la Craiova, cred că fiecare dintre noi trebuie să facă acolo unde are ceva de făcut”, a conchis, la finalul emisiunii, un Marius Tucă cufundat în elogii la adresa primarului Craiovei.

„Eu lucrez pe bază de sondaje de opinie”

De ce a ajuns primăria să investească milioane de euro în Festivalul Intencity? Olguţa Vasilescu a destăinuit că „lucrează pe bază de sondaje de opinie”. Iar un sondaj realizat în rândul unor elevi de clasa a XII-a, prin care administraţia a vrut să afle ce îşi doresc tinerii în oraşul lor, a condus edilul Craiovei către iniţiativa unui mare festival în această zonă. Merită să amintim o diferenţă aparent minoră în ochii administraţiei. Festivalul IntenCity continuă să fie finanţat din bani publici.

„Oamenii au nevoie de locuri unde să se destindă. Mi-aduc aminte că au atacat-o pe Gabi Firea cu treaba asta, acum mă atacă şi pe mine. Dar eu merg înainte ca racheta pentru că ştiu că nu greşesc, trebuie să găsim soluţii pentru a ţine tinerii în oraş”, a spus primarul Craiovei.

Râdem, glumim, dar vine Metallica la Craiova?

În privinţa capului de afiş al ediţiei 2023, Marius Tucă şi-a permis să se delecteze şi cu o glumiţă „impertinentă”. Realizatorul şi-a exprimat bănuiala că motivul aducerii lui Enrique Iglesias ar fi preferinţa personală a edilului: „Iertaţi-mă, poate par impertinent, dar cred că l-aţi chemat mai mult pentru dumneavoastră. Aşa puteam să chem şi eu pe Shakira dacă făceam festivalul”. „Sunteţi impertinent”, i-a replicat Olguţa Vasilescu râzând. Nu ne-am dat seama dacă sincer sau scrâşnind din dinţi.

După care primarul Craiovei a continuat spunând că „anul trecut Craiova am avut cinci din primii zece artişti ai planetei la Craiova”. Fără să precizeze, însă, care au fost criteriile de evaluare pentru acest top planetar.

Am aflat însă că Enrique Iglesias a fost curtat şi anul trecut de organizatorii Intencity, dar abia anul acesta au bătut palma. Şi se pare că filmul evenimentelor s-a derulat similar şi anul acesta. S-a încercat, nu s-a putut, dar se lasă cu răzbunare. „Anul acesta am încercat să aducem The Weekend şi Metallica. Nu am reuşit, dar o să-i aducem anul viitor”, a spus primarul Craiovei.

Tucă vrea să-i fie Olguţa primar

Dacă nu am fi ştiut că este un talk-show, am fi putut fi ispitiţi să spunem că Tucă i-a făcut de-a dreptul cântare primarului Craiovei, pe care nu a încetat să îl măgulească.

„Avem nevoie de un primar cum e Olguţa Vasilescu şi nu e nicio flatare, sincer”, a ţinut acesta să îi mărturisească invitatei sale. După care a întrebat-o ce şi-ar pune pe agendă dacă ar fi să se afle la cârma Capitalei.

Realizatorul emisiunii a lăudat stadionul, târgul de Crăciun şi tot soiul de iniţiative ale primarului din Bănie.

„Haideţi să vă mai laud un pic”

„Haideţi să vă mai laud un pic. În fiecare an aţi sprijinit Festivalul Adrian Păunescu şi ăsta-i un merit pentru cineva care se îndreaptă spre cultură şi spre memoria cuiva care a făcut mult, zic eu, pentru Oltenia şi comunitatea respectivă”, a mai spus Tucă. O altă bilă albă, a inventariat acesta.

Apoi a trecut la alte puncte de pe agendă, pentru ca Vasilescu să aibă ocazia de a detalia şi alte realizări. Am aflat, astfel, că după preluarea de către municipalitate, Grădina de vară Patria „rămâne grădină de vară, unde pot fi şi filme, şi serbări ale copiilor”. La cinema Craioviţa se face alt sondaj, în rândul locuitorilor din cartier, pentru ca aleşii să afle ce îşi doresc aceştia în zonă. Cât despre cinema Modern, Olguţa Vasilescu a declarat că aici va fi o sală de spectacole, care va ajunge la Casa de Cultură.

Tucă i-a făcut şi sugestii pentru „caietul electoral”. Să facă o replică a casei lui Constantin Brâncuşi în Bănie.

Olguţa Vasilescu preşedinte?

Pe lângă remarcile elogioase legate de investiţiile şi evenimentele din Craiova, Tucă a mai întrebat, pe ici, pe colo, şi despre coaliţie şi politică. „Ciucă preşedinte?”, a întrebat Tucă. „E mult până departe, eu zic că va fi un pesedist”, a răspuns Olguţa Vasilescu. „Ciolacu poate să fie?”, a continuat acesta. „Poate să fie. E foarte îndreptăţit, pentru că e liderul partidului”, a spus Olguţa Vasilescu, deşi „o să vedem ce va fi la vremea respectivă”. Apoi, Tucă a rugat-o pe aceasta să repete după el „E posibil ca în 2029 să candidez la preşedinţia României”. Primarul Craiovei a preferat să râdă discret şi să spună „Mai e mult până în 2029. Să trăim până atunci”.

