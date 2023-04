Mondialul Eminescu şi internaţionalul Păunescu – circ cultural, pe bani, la Craiova

Mai am un singur dor

„Mai am un singur dor

În liniștea serii

Să mă lăsați să mor

La marginea mării“

Mihai Eminescu

Probă olimpică

„Mintea mea obosită

nu e mai proastă

decât mintea voastră odihnită,

hai să gândim împreună,

hai gândiţi şi voi,

încordaţi-vă minţile odihnite

şi produceţi gânduri“

Adrian Păunescu

Ce au în comun cei doi poeţi? Nu poetic, ci administrativ? Ambii poartă numele a două festivaluri, unul mondial, altul internaţional, care primesc constant finanţare de la Primăria Craiova. Până ieri. Asemeni versurilor poetului, Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu“ a murit nu la marginea mării, ci a Jiului. Proba olimpică în a atrage fonduri publice de la primărie a câştigat-o Festivalul Internaţional „Adrian Păunescu“.

Eminescu şi Păunescu, rime pe bani

Surpriză uriaşă ieri la şedinţa de Consiliu Local din Craiova. În absenţa primarului Olguţa Vasilescu şi sub bagheta viceprimarului Rela Filip, consilierii locali au trântit finanţarea pentru Festivalul Mondial de Poezie „Mihai Eminescu“ ajuns anul acesta la a XII-a ediţie.

Să fi fost de vină acuzaţiile aduse de USR cum că primăria finanţează, de fapt, filoruşi sau ameninţarea că o vor pârî la Bruxelles că face jocurile Moscovei, cert este că banii(40.000 de lei) pe care primăria îi pregătea pentru organizarea festivalului nu au mai fost aprobaţi.

Proiectul a căzut la vot prin lipsa numărului minim de voturi, chiar dacă PSD şi PER deţin majoritatea în Consiliu. Vestea a fost întâmpinată de useriştii din sală cu aplauze şi chiuituri.

Cum a câştigat Păunescu şi a pierdut Eminescu

Să spunem de la bun început că pe ordinea de zi a şedinţei de ieri figurau şi două proiecte, prin care fiecare festival primea finanţare. „Mondialul“ Eminescu avea alocate 40.000 de lei, „internaţionalul“ Păunescu – 195.000 de lei. De cinci ori mai mult. Dar, e de-al nostru şi îi plăcea viaţa, nu voia să moară precum poetul nepereche. „Capul răutăţilor“ pentru pocinogul păţit ieri de PSD şi PER a fost Cezar Drăgoescu, liderul USR Dolj, consilier local la Craiova.



„Vorbim despre aşa-zise două festivaluri, Mihai Eminescu şi mai e ăla a lui Păunescu, nu ştiu cum se numeşte…. Adrian Păunescu. V-am spus şi anul trecut dar se pare că dumneavoastră nu înţelegeţi. Dar veţi înţelege după ce vom transmite la Bruxelles cum aici, la Craiova, deşi vă daţi proeuropeni, pesedeu, finanţaţi nişte filoruşi. Nu faceţi altceva decât să finanţaţi nişte cuiburi de filoruşi.

La domnul Păunescu am văzut că este invitat de marcă domnul Dan Puric. Deci din banii cetăţenilor Craiovei vin aici toţi propagandiştii Moscovei să facă tot felul de abureli de genul acesta şi îndoctrinări. Mai mult, celălalt festival cu Mihai Eminescu, ştim foarte bine cu toţii de platformele şi cuiburile de ruşi din Muntenegru, Serbia şamd, iar acest festival nu este altceva decât o punte între aceste platforme.

Veţi înţelege probabil când vi se va atrage atenţia de la PES să nu mai finanţaţi ruşi sau proruşi“, a spus semioratoric Drăgoescu.

Pleoscăitul limbii dulci

Cum onoarea se cerea „reperată“, glasuri de consilieri au combătut perfida teorie useristă.

Zice Dan Spânu, consilier PSD: „Personal nu achiesez la punctul de vedere al colegului nostru Cezar. Am participiat la câteva ediţii şi vreau să vă spun că printre filoruşi se numără câţiva reprezentanţi de seamă ai literaturii şi poeziei din America de Sud şi SUA. Este un mod de a ne promova oraşul. Eu zic că este o onoare pentru noi că putem găzdui un asemenea eveniment“.

Lăsată şefă la şedinţă de OIguţa Vasilescu, Rela Filipa contraatacat şi ea pe flancuri. „Eu cred că vom primi un amendament să-l scoatem şi pe Eminescu din cărţile de literatură“. Colegul din apărare, Marin Nicoli, şi-a exprimat admiraţia apăsat, cu reflexe vocale similare vremurilor în care scria regretatul poet. Al nostru, nu Eminescu.

Nicoli are limba meşteşugită, iar cuvintele i-au curs ca şuvoaiele de pe străzile Craiovei când plouă torenţial. „Ne mândrim cu Adrian Păunescu. El nu este numai doljean, este universal. Eminescu nu a fost niciodată membru al vreunui cuib, iar oamenii care au făcut acea fundaţie nu sunt cuiburi. Utilizarea acestui termen nu este demnă de a fi folosită aici“. Ereticul Drăgoescu a fost pus la punct.

Când suma e prea mică….

Dar şi el are un ajutor mic de la colegul de partid Eduard Cîrceag. „Nimeni nu are o problemă cu Eminescu. Doar se folosesc de numele lui pentru festivalul respectiv. Problema reală este că noi dăm nişte bani pentru festivalul cică mondial de poezie, care are vizibilitate zero. Are 800 de likeuri pe Facebook“. „Facebook nu e media“, i-a retezat-o Lucian Dindirică, consilierul local.

El îi îndemna pe userişti acum o lună să facă copii pentru a creşte natalitatea în scădere din Craiova. „Nu ştie nimeni de el, şi se folosesc de numele lui Eminescu ca să promoveze nişte aşa-zişi poeţi, care, realistic vorbind, chiar au legătură cu Moscova“, au ţinut-o useriştii pe a lor.

„Colegul greşeşte profund în privinţa vizibilităţii media. Nu ar strica să le solicităm celor de la fundaţie dovezile articolelor care au fost publicate în ţările de unde provin. Veţi vedea că există o vizibilitate acolo. Să ştiţi că unii sunt laureaţi sau au fost propuşi pentru premiul Nobel pentru poezie“, a sugerat Lucian Dindirică.

Cu oarecare patos, consumator de poezie şi literatură, Ionuţ Pârvulescu, directorul High Tech Park şi consilier local, a plusat şi a susţinut că suma prevăzută pentru festivalul mondial este prea mică raportat la beneficiul adus oraşului. „Acum doi ani au venit la Craiova şase laureaţi. Mă aşteptam să spunem că dăm prea puţini bani“.

Pârvulescu a promis că va vorbi cu preşedintele fundaţiei ca să le aducă necredincioşilor userişti un dosar cu toate articolele din toată lumea care au apărut despre Craiova. „Oraşul nu ar fi putut fi cunoscut altfel. Festivalul este la a 12-a ediţie. Dacă încercaţi să întrerupeţi o tradiţie, este problema dvs“, le-a bătut el obrazul celor de la USR.

Şi a început numărarea voturilor. 1,2, 3, 4…abţineri…..1,2, 3…..Secretarul primăriei Nicoleta Miulescu, a părut că pierde şirul. Şi a mai numărat o dată. Şi a ieşit rău. „Deci nu a trecut proiectul“. Uluire printre unii pesedişti. Aplauze şi chiote în fundul sălii, la userişti.

