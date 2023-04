Craiova va avea un nou mall din toamnă – GALERIE FOTO

Promenada Mall îşi deschide porţile la Craiova, din această toamnă. Cel puţin aşa promit reprezentanţii companiei care a făcut investiţia, NEPI Rockcastle. Costul total al investiţiei s-a ridicat la peste 125 de milioane de euro, iar amenajarea centrului comercial vine la pachet şi cu un bulevard care va lega Calea Severinului de Bulevardul Râului.

„Avem încredere în potențialul orașului Craiova”

NEPI Rockcastle, compania care aduce Promenada Mall în Craiova, a organizat, joi, o conferinţă de presă, dar şi o vizită în şantierul centrului comercial şi a anunţat toate noutăţile legate de acesta.

„NEPI Rockcastle s-a născut în România, iar această ţară este cea mai mare piață de desfacere pentru noi. În acest moment, NEPI operează în nouă state din Europa. Vrem ca Promenada să fie un spațiu în care craiovenii să se simtă bine. Suntem foarte încântați de proiectul nostru din Craiova. Investiția totală valorează mai mult de 125 de milioane de euro. Ne dorim să rămânem pe piața din Craiova mulți ani de acum înainte.

Investiția în Promenada Craiova reprezintă încă o etapă din planul de dezvoltare al Grupului, pe care l-am intensificat încă de anul trecut. Avem încredere în potențialul orașului Craiova, motiv pentru care am decis să implementăm aici cel mai nou proiect al nostru din afara Bucureștiului. Totodată, aceasta este și cea mai mare investiție din retail care are loc în România în ultima perioada. Deși contextul de piață este în continuare marcat de provocări, sunt convins că este un moment propice pentru investiții de natură să impulsioneze economia națională, concentrându-ne simultan atât pe sustenabilitate, cât și pe contribuția la dezvoltarea comunității locale”, a spus Rüdiger, CEO NEPI Rockcastle.

„Deschidem în prima jumătate a lunii octombrie“

Directorul de dezvoltare al NEPI a transmis că lucrările sunt în grafic şi că nu există niciun motiv pentru care deschiderea să fie amânată. Pe şantier, lucrările se desfăşoară în ritm alert, fiindcă, în toamna aceasta, centrul comercial se va deschide.

„Deschidem în prima jumătate a lunii octombrie. Suntem în grafic cu toate lucrările, nu există probleme care să ne facă să ne gândim că nu vom deschide atunci. Centrul are 90.000 de metri pătrați construiți. Cererea de retail din piață a fost foarte mare, deci am extins construcția de la 70.000 la 90.000 de mp. Am renunţat la o mare parte din zona rezidenţială pe care o gândisem iniţial. Ne doream de multă vreme să fim în Craiova. Este un oraș mare, în care prezența noastră era absolut obligatorie. A fost greu să găsim terenul, iar acesta este motivul pentru care nu am venit mai devreme aici”, a spus Andrei Radu, director de dezvoltare NEPI Rockcastle.

Acesta a adăugat faptul că izbucnirea războiului din Ucraina a dus la o creşterea a costului final, însă că materialele de bază fuseseră contractate înainte de începerea conflictului. „În acest moment, toate materialele necesare sunt comandate, nu avem niciun fel de probleme şi sunt convins că lucrarea va fi finalizată la timp, aşa cum am promis“, a mai spus Andrei Radu.

1.500 de locuri de muncă şi un nou bulevard la Craiova

Construcţia Promenada Mall vine la pachet cu un bulevard nou, care va lega Calea Severinului de Bulevardul Râului. NEPI suportă costul construcţiei bulevardului în totalitate, apoi îl va ceda către Primăria Craiova. De asemenea, activitatea din mall va pune la dispoziţia craiovenilor peste 1.500 de locuri de muncă.

„În afară de un impuls major pentru economia locală, prin crearea a peste 1.500 de locuri de muncă și atragerea de noi investiții, dezvoltarea noului centru comercial aduce și alte beneficii importante pentru Craiova. Am construit un nou bulevard, care va face legătura între două artere rutiere foarte importante ale orașului, respectiv Bulevardul Calea Severinului și Bulevardul Râului.

Vor exista două benzi pe fiecare sens al noii artere, cu linie mediană. Vor fi sensuri giratorii, semaforizare inteligentă, spații verzi și piste de biciclete. Promenada Craiova este, cu siguranță, cel mai complex proiect de retail din sudul țării. Pe viitor avem în plan să îi adăugăm noi componente. Sunt mândru de munca întregii noastre echipe și îmi doresc ca acest proiect să devină un etalon pentru centrele regionale din România”, a adăugat Andrei Radu, Director de Dezvoltare, NEPI Rockcastle.

Ce magazine vor fi în Promenada Mall

Reprezentanţii NEPI Rockcastle spun că zona comercială Promenada Craiova va avea o suprafață de 78.500 mp. Din această suprafaţă, noul centru comercial, care include și parc de retail, va ocupa 62.500 mp. Restul de 16.000 de metri pătraţi vor fi ocupaţi de magazinul Dedeman. Acesta din urmă a cumpărat terenul şi îşi construieşte magazinul din surse proprii. Practic, Dedeman este singurului magazin care este coproprietar cu NEPI.

În total, vor fi în jur de 150 de magazine prezente în Promenada Mall. „Printre acestea se numără și un nou magazin Lefties. Acesta este parte a grupului Inditex, care se va deschide în premieră în România. Lefties este unul dintre principalele lanțuri de magazine de modă cu prețuri accesibile, originar din Spania. În prezent, marca Lefties este prezentă în nouă țări. Deschiderea sa în Promenada Craiova reprezintă o premieră nu doar în România, ci și în regiunea Europei de Sud-Est. Alte magazine pe care craiovenii le vor găsi în exclusivitate, în Promenada Craiova, se numără nume importante din zona de articole de îmbrăcăminte și încălțăminte, precum Peek & Cloppenburg, Nike, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Under Armour, Enzo Bertini, Mohito.

Alte premiere sunt constituite de retaileri de tehnologie și software (iStyle), dar și de noile tipuri de magazine din lanțul Inditex: Zara, Bershka, Pull&Bear și Stradivarius. Noul centru comercial va găzdui și primul hypermarket Carrefour din Craiova. De asemenea, proiectul va include un cinematograf Cineplexx, o parcare de peste 2.100 de locuri și restaurante de tip drive-through, precum KFC. Centrul comercial va dispune și de cea mai mare terasă panoramică exterioară din Craiova. Aceasta va găzdui restaurante și cafenele, pentru o experiență cât mai plăcută de petrecere a timpului liber“, au menţionat reprezentanţii NEPI.

A început amenajarea interioară în unele magazine din Promenada Mall

Pe şantier, lucrurile sunt destul de avansate. iMuncitorii turează motoarele la maximum pentru ca lucrarea să fie gata la timp. Unele dintre magazinele care vor fi prezente la Promenada au început amenajarea interioară. Cel mai avansat din punct de vedere al lucrărilor este Carrefour. Acolo au început deja să se monteze şi unele rafturi. De asemenea, se lucrează în interiorul magazinelor Lefties, Zara, Bershka, Pull&Bear.

Zona de restaurante, care va fi la etajul 1, se va bucura de o terasa exterioară imensă, iar mall-ul va fi dotat cu panouri fotovoltaice tocmai pentru reducerea amprentei de carbon.

Terasa exterioară

