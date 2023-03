Cartierul 1 Mai rămâne trei zile fără căldură și apă caldă

Societatea Electrocentrale Craiova SA anunta intreruperea agentului termic in cartierul 1 Mai din Municipiul Craiova in intervalul 13.03.2023 ora 9.00 – 15.03.2023 ora 18.00 pentru remedierea unei avarii aparute pe reteaua de agent primar. Vor fi afectate PT 1,2,3 1 Mai si PT 1,2 Romanescu.Conducerea societatii transmite scuzele de rigoare locuitorilor municipiului Craiova pentru disconfortul produs si ii asigura ca vor fi facute toate eforturile pentru finalizarea lucrarilor si reluarea agentului termic in cel mai scurt timp posibil., anunță SE Craiova II.