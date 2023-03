Foştii deţinuţi politic, comemoraţi la Craiova

„Asociaţia foştilor deţinuţi politic din România“, filiala Dolj, i-a comemorat joi, la Craiova, pe foştii deţinuţi politic, în faţa monumentului ridicat în memoria lor, în Piața William Shakespeare. În amintirea celor chinuiţi în închisorile regimului comunist a fost ţinută o slujbă religioasă, urmată de câteva discursuri ale autorităţilor locale şi ale conducerii asociaţiei.

Arestat la nici 16 ani

Ilie Cotoi, preşedintele AFDPR, Filiala Dolj, şi fost deţinut politic, şi-a amintit cât a fost de cruntă perioada în care regimul comunist hăituia toţi oamenii care ar fi avut ceva de spus împotriva celor care conduceau ţara la vremea aceea. A fost arestat cu câteva luni înainte să împlinească 16 ani şi a trăit în temniţă cele mai grele clipe.

„M-a arestat Securitatea Craiova. Eu sunt din Işalniţa, iar în perioada respectivă au fost fenomenele colectivizării. M-am zbătut să rezistăm. Am făcut un manifest împotriva regimului, care s-a împrăştiat inclusiv în Craiova. Am fost căutat şi până la urmă m-au găsit, m-au anchetat şi m-au băgat într-o celulă de 1,5 m pe 4,5 m, care avea trei paturi suprapuse, o bancă, o tinetă (recipient în care se colectau materiile fecale) şi un hârdău cu apă ca să ne spălăm. Am văzut oameni aduşi pe targă, gardienii erau foarte violenţi.

După şase luni de temniţă am fost mutat la Piteşti, apoi la Jilava, apoi la Mărgineni. Acolo am stat până în 1963. În total am stat în închisoare 1 an şi 8 luni, apoi a venit amnistia generală. Când am ieşit am fost nevoit să îmi văd de drumul meu, să învăţ, să stau departe. Fiindcă fusesem condamnat, nu puteam să ocup nicio funcţie, chiar dacă aveam şi liceu şi facultate. Însă, a trebuit să merg mai departe, iar lucrurile s-au îndreptat pe parcurs“, a povestit Ilie Cotoi.

„Am trecut cu toţii prin acest val al persecuţiilor“

Ilie Cotoi a mai spus că, printre cei cu care a stat în închisoare, s-au numărat miniştri şi oameni importanţi ai vremii, care au vrut să se opună regimului comunist. „În arest am stat în celulă cu şefi de cuib legionari. Legionarii condamnaţi după 1945 nu aveau nicio vină. Îmi aduc aminte că în închisorile comuniste erau miniştri, şefi de guvern, tot felul de oameni care avuseseră funcţii importante. Am trecut cu toţii prin acest val al persecuţiilor pentru a se ajunge la acea dictatură care urmărea să facă doar ce voia. Intervenţiile Sovrom-ului Sovietic au fost un alt motiv pentru aceste condamnări. Pentru toată suferinţa celor pedepsiţi pe nedrept, noi le cinstim memoria în fiecare an, pe 9 martie, zi aleasă în unanimitate de membrii AFDPR“, a mai spus preşedintele asociaţiei..

Peste 1.800 de beneficiari ai Legii 118, la Craiova

Tocmai fiindcă a simţit pe pielea sa sufierinţele deţinuţilor politic, Ilie Cotoi a devenit preşedintele AFDPR şi luptă pentru drepturile acestora şi ale urmaşilor. Prin intermediul Legii 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, peste 150.000 de oameni din România primesc drepturi băneşti.

„La ora actuală sunt peste 150.000 de beneficiari ai legii 118. Aici nu vorbim doar de foştii deţinuţi politic sau de strămutaţi care mai sunt în viaţă, ci şi de urmaşii acestora. La Craiova erau, în decembrie 2022, 1.844 de beneficiari ai acestei legi“, a adăugat preşedintele asociaţiei.

