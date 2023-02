16 școli gorjene, reabilitate cu fonduri de la guvern

Guvernul va aloca 51 de milioane de lei pentru reabilitarea a 16 obiective din 5 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Gorj afectate de cutremur, a anunţat, miercuri, premierul Nicolae Ciucă.

„Ieri am avut un dialog şi o analiză pe o serie de măsuri pe care am început să le materializăm, o parte dintre ele vor fi materializate chiar în şedinţa de guvern de astăzi. Am stabilit, astfel, să analizăm şi să aprobăm în şedinţa de guvern o hotărâre pentru reabilitarea şi, eventual, construcţii pentru clădirile care au fost afectate din judeţul Gorj. Este vorba despre aproximativ 51 de milioane de lei, care vor fi alocaţi la cinci unităţi administrativ-teritoriale, pentru 16 obiective”, a declarat Nicolae Ciucă, miercuri, în şedinţa de guvern, citat de Agerpres.

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a precizat că obiectivele sunt situate în municipiul Târgu Jiu, orașul Tismana și comunele Arcani, Runcu și Stăneşti, iar banii sunt alocați pentru „lucrări de reparații, consolidări, chiar și desființare de obiective de investiții și reconstruire”, potrivit Mediafax.

Toate cele 16 obiective sunt școli.