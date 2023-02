Mai mulţi tei din curtea Bisericii Madona Dudu, puşi la pământ

Numeroşi craioveni care au trecut, încă de zilele trecute, prin faţa Bisericii Madona Dudu, au observat o schimbare şocantă în curtea acesteia. Mai mulţi tei din curtea bisericii, aflaţi pe partea cu Muzeul Olteniei, au fost puşi la pământ. Într-un timp foarte scurt, cei care administrează biserica au decis să radă de pe faţa pământului teii care crescuseră în, probabil, mai bine de 100 de ani şi care îmbrăcau atât de frumos întreaga curte a bisericii. Craiovenii care au văzut deja dezastrul de la Madona Dudu sunt revoltaţi de situaţie şi susţin că frumuseţea teilor şi mireasma din perioada înfloririi nu vor mai putea fi recăpătate niciodată.

Instituţie de „drept privat“, lucrări pe bani publici

Am întrebat reprezentanţii Mitropoliei Oltenia despre motivul aceste decizii, iar răspunsul a fost unul foarte relaxat, pe alocuri ironic, fiindcă aceştia consideră că nu ar trebui să fie chestionaţi despre ce fac pe spaţiul din curtea bisericilor. De menţionat este faptul că Biserica Madona Dudu este înscrisă pe lista monumentelor istorice din judeţul Dolj.

„Biserica Madona Dudu a fost restaurată, iar tăierea teilor ţine de o reconfigurare a curţii bisericii. Cu siguranţă, aceştia vor fi înlocuiţi cu altă vegetaţie şi va fi mult mai frumos“, a spus Ioniţă Apostolache, purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Olteniei. Am insistat şi i-am replicat purtătorului de cuvânt că acei tei au crescut în foarte mulţi ani, iar răspunsul a continuat. „Acolo este spaţiul privat al bisericii. Noi suntem instituţie publică, de drept privat. Nu prea înţeleg de ce trebuie să se dea explicaţii pentru ceea ce se întâmplă pe terenul bisericii, care nu este spaţiu public“, a mai menţionat Ioniţă Apostolache.

Însă, tot de „drept privat“, lucrările de restaurare ale Bisericii Madona Dudu s-au făcut din bani publici, oferiţi de Compania Națională de Investiții (CNI), în 2018 (Detalii AICI). Probabil, cei care administrează biserica au vrut ca investiţia în biserică să fie cât mai vizibilă, aşa cum se practică pe la noi, iar teii să nu eclipsese lucrarea.

Garda de Mediu vrea să facă verificări

Am solicitat un punct de vedere şi reprezentanţilor Gărzii de Mediu Dolj, iar aceştia spun că vor face verificări. „Pentru tăierea acelor tei, eu cred că Mitropolia trebuie să aibă avize de la Primăria Craiova şi de la Agenţia de Mediu Dolj. Noi încă nu ştiam că au fost tăiaţi acei tei, însă ne vom autosesiza şi vom face verificări cu privire la acest lucru. Vom verifica dacă tăierea acelor tei s-a făcut conform legii“, a declarat Gheorghe Călioniu, directorul Gărzii de Mediu Dolj.

Agenţia de Mediu, ignorată de Mitropolie

Am întrebat şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Dolj dacă au primit vreo solicitare din partea Mitropoliei pentru tăierea acestor arbori. „Am verificat dacă Mitropolia ne-a transmis vreo solicitare în acest sens, însă nu am primit nimic de la ei. Există doar o singură posibilitatea ca acest tip de arbori să fie tăiaţi fără aviz: atunci când sunt bolnavi şi devin un pericol. În acest caz, ei pot fi tăiaţi de RAADPFL. Însă, în orice altă situaţie în care arborii sunt sănătoşi, ei nu pot fi tăiaţi fără aviz. Repet, Mitropolia nu ne-a solicitat părerea sau vreun aviz în acest caz“, ne-a transmis Monica Mateescu, directoarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Dolj.

Primăria nu se implică în niciun fel

Am mers mai departe şi am întrebat şi Primăria Craiova dacă i s-a solicitat vreun aviz pentru tăierea teilor, însă instituţia ne-a trimis către RAADPFL, care s-a ocupat de tăierea arborilor de la biserică. „În urma unei solicitări venită din partea Mitropoliei Olteniei, RAADPFL a efectuat tăierile de arbori din curtea bisericii Madona Dudu, fiind operator autorizat pentru astfel de operațiuni“, ne-au transmis reprezentanţii primăriei.

Directorul RAADPFL Craiova, Adinel Ilinca, spune că pentru regia pe care o conduce a fost o acţiune pur comercială, iar lucrările au fost făcute în urma unui deviz. „Avem o adresă de la Mitropolie, în care ne-a solicitat tăierea acestor arbori. Terenul respectiv fiind în proprietatea lor, noi le-am făcut un deviz de ofertă pe care ei l-au acceptat. Noi am calculat cât ar costa, le-am făcut oferta, au acceptat-o, iar după terminarea lucrărilor se va face plata. Acolo este teren privat, eu ca regie am voie să lucrez cu terţii. Restul este treaba Mitropoliei, ţine de bucătăria lor internă, nu este treaba mea, fiindcă nu ţine de domeniul public“, a spus acesta.

În aceste condiţii, nu ne rămâne decât să aşteptăm rezultatele verificărilor Gărzii de Mediu, care şi-a asumat o anchetă în acest caz. Însă, pentru teii deja tăiaţi este prea târziu!