Deficiențe la noul sediu al Tribunalului Gorj

Noul sediul al Tribunalului Gorj nu poate fi folosit din cauza unor deficiențe. Cu toate că lucrările au fost finalizate de anul trecut, la recepția acestora au fost scoase în evidență anumite neajunsuri.

Acestea ar fi trebuit să fie eliminate în luna august a anului trecut și, ulterior, până în luna decembrie. Nu s-a întâmplat însă acest lucru, iar, între timp, constructorul a intrat în insolvență. În prezent este în derulare o nouă licitație pentru desemnarea unei firme care să pună la punct clădirea.

Laura Sarcină, președintele Tribunalului Gorj, a precizat că la noua clădire sunt probleme cu pompele de apă, nu se pot deschide ferestrele, existând un sistem complicat de ventilație a cărui întreținere este costisitoare.

„Avem o clădire nouă, finalizată. Sunt zece săli de ședință pentru Tribunal și pentru Judecătorie, au toate dotările, dar sunt câteva neajunsuri. Nu au prevăzut ferestre și sistemul de ventilație este costisitor. Periodic, ar trebui să fie înlocuite filtrele, dar noi nu avem bani nici de zugrăvit. Pentru spațiile din clădirea veche am folosit angajații noștri care se mai pricep la așa ceva. Numai la utilități am avut anul trecut facturi de peste un milion de lei. Ultima factură la curent a fost de 20.000 de lei. La clădirea nouă mai sunt probleme și cu pompele de apă. Din cauza lor este influențată presiunea în sediul vechi. Chiar în ziua în care s-a întrunit comisia de recepție la noul sediul s-a produs o inundație de la pompe. La băi, de exemplu, este nevoie de mână curentă pentru persoanele cu dizabilități. Mai sunt probleme cu senzorii de incendiu. În mod normal sunt lucruri care pot fi remediate în două săptămâni, dar avem nevoie de un constructor. Finanțarea este asigurată de Compania Națională de Investiții. Sper ca anul acesta să avem la dispoziție și noul sediu. E păcat să nu îl putem folosi. Acolo este amenajată o sală modernă pentru audierea minorilor”, a declarat Laura Sarcină.

Probleme multe, fonduri puține

Președinta Tribunalului Gorj a mai spus că au fost făcute solicitări de fonduri, însă s-a primit prea puțin.

„Am făcut o solicitare de fonduri de la minister pentru reabilitarea vechiului sediul. Mai așteptăm. Am cerut și la Curtea de Apel din Craiova 2 milioane de lei pentru reparații curente la tribunal și la judecătorii și am primit numai 200.000 de lei. Este insuficient față de problemele care sunt. La Judecătoria Novaci se ia foarte des curentul. Se pierd din înregistrări. Sunt probleme cu rețeaua în zonă și chiar săptămânal sau de două ori pe săptămână sediul Judecătoriei Novaci rămâne fără curent, de multe ori în timpul ședințelor. La Judecătoria Cărbunești am avut anul trecut inundație din cauza țevilor vechi. Nici spații pentru arhive nu mai avem. Am mai dus câteva mii de dosare în spații de la Unitatea Militară din Târgu Jiu și de la primărie.”, a precizat magistratul Laura Sarcină.