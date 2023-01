În autobuzul 9 din Craiova, ca în frigider

În unele dintre autobuzele electrice din Craiova te simţi ca în frigider. Radiatoarele nu sunt alimentate cu căldură, iar în autobuz oamenii stau cu glugile în cap, iar când schimbă o vorbă le ies aburi din gură. Conducerea RAT Craiova spune că şoferii ar fi de vină că nu pornesc căldura. Asta în timp ce, şi aceştia din urmă, sunt nevoiţi să conducă cu căciula în cap şi îmbrăcaţi cu geaca.

Ora 08.35, miercuri dimineaţa. Am urcat în autobuzul electric, de culoare verde, de pe linia 9, din staţia aflată în cartierul Lăpuş. Imediat după ce am urcat, am simţit că nu e aproape nicio diferenţă de temperatură în autobuz faţă de cea de afară. Fiind vorba despre un autobuz nou, electric, am crezut, iniţial, că mi se pare şi că am rămas cu senzaţia de frig de afară. Mi-am cumpărat bilet, apoi am verificat radiatoarelor. Erau reci ca gheaţa. Unii oameni din autobuz aveau glugile în cap, iar din gură le ieşeau aburi.

Ce a spus şoferul despre lipsa căldurii

Am îndrăznit să mă duc la şofer şi să întreb care era motivul lipsei căldurii. Trebuie să menţionez că şi şoferul conducea îmbrăcat în geacă şi cu căciulă pe cap. Voi reda mai jos dialogul:

„- Bună dimineaţa! De ce nu este căldură în autobuz?

-De ce nu e căldură în autobuz?, întreabă şoferul deranjat de întrebare.

-Da, v-am întrebat de ce nu este căldură….. . Stau oamenii cu glugile în cap, ies aburi din gură în autobuz, am continuat.

-Doamnă, dumneavoastră staţi 5 minute în autobuz, eu stau opt ore, şi eu am căciulă şi geacă pe mine!, a răspuns şoferul.

-Irelevant cât timp petrec în autobuz, eu v-am întrebat despre motivul pentru care nu este căldură.

Şoferul se mai domoleşte şi explică, vag, despre ce ar fi vorba.

-Îmi cer eu scuze în numele RAT-ului, dar sunt nişte probleme cu încărcarea electrică, din câte ştiu“, a încheiat acesta.

Călătorii, supăraţi că sunt ţinuţi în frig

Dialogul cu şoferul s-a încheiat, însă în autobuz călătorii au început să se plângă. „Bine că aţi întrebat despre căldură, aşa este aproape în fiecare dimineaţă. Nu e normal ca măcar în aceste autobuze noi să nu fie căldură. Păi dacă în acestea nu este căldură, în cele vechi, care abia mai merg pe stradă, cum să fie? Şi acum, totuşi, nu sunt temperaturi foarte scăzute. E mare bătaie de joc“, a spus o călătoare.

Un alt călător a susţinut că se doreşte să se facă economie la curentul electric. „Ce mai întrebaţi de ce nu e căldură? Acestea sunt autobuze electrice, trebuie să se încarce, şi cel mai probabil vor să facă economie la energia electrică, să nu plătească mult. Altfel nu îmi explic de ce ne lasă în frig, în fiecare dimineaţă. Ne-au spus că, vezi domne, ne-au adus autobuze noi, avem condiţii bune de călătorie, dar noi stăm în frig. Asta e România, suntem învăţaţi să ne prostească în faţă“, a spus bărbatul.

Conducerea RAT dă vina pe şoferi

Directorul RAT Craiova spune că nu ar fi nicio problemă cu încărcările autobuzelor şi că ar fi doar vina şoferilor că nu dau drumul la căldură. Însă, logic vorbind, este de neînţeles de ce şoferul unui autobuz electric ar prefera să conducă cu căciulă pe cap şi îmbrăcat în geacă, aşa cum era cel de pe traseul 9.

„Nu avem nicio problemă cu încărcările la autobuzele electrice. Problema în perioada sezonului rece este că scade autonomia autobuzelor fiindcă sunt mai mulţi consumatori şi, într-adevăr, radiatoarele de căldură consumă mai mult, deci trebuie încărcate mai des. Mai departe, ce v-a spus conducătorul auto despre încărcare nu este adevărat. Este problema conducătorilor că nu dau drumul la căldură. Mai poate fi şi explicaţia că autobuzul să fi fost la prima cursă şi să nu fi avut timp radiatoarele să se încălzească.

Toate autobuzele trebuie să aibă căldură optimă. Chiar dacă sună dur, şoferii sunt cei care nu pornesc căldură şi am şi avut discuţii cu ei pe această temă. Explicaţia ar fi că pornind caloriferele, autobuzele se descarcă mai repede şi pot parcurce o distanţă mai mică, iar şoferii trebuie să le tragă la staţiile de încărcare. Nepornind căldura, pot face mai multe curse“, a declarat Marcel Tănăsescu, director RAT Craiova.

De ce ar conduce un şofer de autobuz îmbrăcat ca afară?

Încercând să înţelegem de ce şoferii de autobuz ar refuza să dea drumul la căldură, orice explicaţie ne-a dat cu virgulă. Am întrebat dacă aceştia sunt plătiţi la numărul de curse, iar directorul ne-a răspuns că ei sunt plătiţi la program de opt ore. Deci faptul că ar pierde bani în timpul în care ar parca autobuzele la prizele de încărcare nu stă în picioare. Şoferii ale căror autobuze se descarcă şi trebuie băgate la încărcat nu au nimic de pierdut. Doar dacă nu le este greu să se mute dintr-un autobuz în altul deja încărcat.

În schimb, RAT Craiova chiar are de pierdut atunci când vine factura la electricitate. Însă, directorul neagă acest lucru. „Şoferii au program fix, de opt ore. Când se descarcă autobuzele, şoferii se mută pe un alt autobuz. În fişa postului scrie că şoferii trebuie să îşi pregătească maşina să fie funcţională din toate punctele de vedere. Inclusiv să se ocupe să fie căldură în habitaclu. Orice manager urmăreşte să eficientizeze toate costurile. Într-adevăr, suntem foarte atenţi la toate costurile, orice ar implica acestea, inclusiv curent electric sau combustibil. Însă nu s-a pus problema ca şoferii să nu dea drumul la căldură pentru a face economie la curent electric. Chiar le-am atras atenţia să procedeze exact aşa cum au în fişa postului şi anume să ofere condiţiile optime pentru călători“, a mai precizat Marcel Tănăsescu.

Concluzionând, interesul şoferului de a ţine căldura oprită nu prea ar putea fi niciunul care să aibă logică. Mai ales că era nevoit să conducă îmbrăcat şi cu căciula în cap, adică foarte inconfortabil. Cert este că până la staţia în care am coborât, la Schmidt, aburii continuau să iasă din gura călătorilor, iar şoferul nici gând să renunţe la îmbrăcămintea de exterior.

Citeşte şi: Legământ cu blestem, la Mănăstirea Frăsinei. Mitropolia Olteniei spune că este din „dragoste și grijă părintească“