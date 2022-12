Se pregătește lacătul pentru magazinul Autentic Românesc?

Inaugurat cu mare pompă la începutul lunii iulie, magazinul Autentic Românesc din Piața Chiriac nu s-a dovedit deloc un succes. Idea era de a crea o piață unde să găsești fructe și legume din zona Doljului, chiar de la producători, și un magazin care să ofere la vânzare doar produse românești.

Numai că socoteala de acasă nu prea s-a potrivit cu cea din târg, chiar dacă vorbim aici de SC Piețe și Târguri SRL, firma deținută de Primăria Craiova care administrează piețele din municipiu. „Nu avem un concept de o astfel de piață în România, dar dacă va fi un proiect reușit îl vom extinde și la celelalte piețe din Craiova”, spunea la inaugurarea Pieței Chiriac și a magazinului Autentic Românesc primarul Olguţa Vasilescu.

Nu s-a dovedit până la urmă un proiect reușit, cu toată reclama făcută atunci de edil, care s-a plimbat minute bune printre comercianți și chiar a mușcat cu nesaț dintr-o felie de lubeniță, în tandem cu directorul Piețelor, Alin Mărăcine. „Am vrut să fie ceva frumos şi, în primul rând, să fie ieftin. Am stabilit că nu ne interesează să facem profit, ci să arătăm că producătorii români pot aduce marfă competitivă, de calitate, doar că trebuie ajutați. Am luat legătura cu toți primarii de pe Valea Dunării și ne-au promis că se vor asigura să avem aici produse de sezon“, mai spunea Olguța Vasilescu.

Produse de sezon au fost, dar nu în permanență. Asta și pentru că producătorii autohtoni nu prea s-au înghesuit în Piața Chiriac, așa cum constata și GdS la două săptămâni de la inaugurare. Și nici cumpărătorii. În consecință, nici magazinul Autentic Românesc nu a rupt gura târgului. Când a tras linie la final, Piețe și Târguri a ieșit pe minus cu noua formă a Pieței Chiriac.

Faptul că proiectul cu Piața Chiriac și magazinul Autentic Românesc nu a ieșit așa cum se dorea a fost recunoscut chiar de către Olguța Vasilescu. Edilul Craiovei a spus că magazinul Autentic Românesc nu merge foarte bine și că se studiază varianta ca piața să nu mai fie destinată doar producătorilor.

„Magazinul Autentic Românesc nu merge foarte bine. Este motivul pentru care evaluăm dacă Piața Chiriac va rămâne tot pentru producători. Din păcate, producătorii din județul Dolj au marfă foarte puțină, adică au ceea ce produc în grădină, ajung aici la 7 dimineața și până la 7.30 și-au vândut toată marfa. Până nu vom înființa acele centre de colectare pe care vrea să le facă acum Consiliul Județean împreună cu Universitatea din Craiova, ca să fie marfă permanentă în piețe, nu va putea să funcționeze această piață doar pentru producători.

Ne-am dorit acest lucru, toată lumea a cerut asta, dacă facem un sondaj de opinie o să vedeți că 99% vor spune că vor să cumpere de la producători, dar pe de altă parte nu se înghesuie în Piața Chiriac, care este special doar pentru producători. Magazinul Autentic are doar produse românești și cu toate astea nu e ceea ce am estimat noi și ceea ce am dorit să se întâmple. Este o evaluare pe care Piețele trebuie să o facă“, a afirmat Olguța Vasilescu.

Tarifele din piețe, mai mari din 2023

Afirmația a fost făcută în ședința Consiliului Local (CL) de săptămâna trecută, când au fost aprobate noile tarife pentru utilizarea locurilor publice sau private din piețele municipiului Craiova și din Târgul Municipal Craiova, pentru anul 2023. SC Piețe și Târguri SRL a propus, iar CL Craiova a aprobat, creșterea tarifelor din 2023 cu un procentaj cuprins între 5% și 10%.

Societatea a motivat majorarea prin faptul că a crescut indicele prețurilor de consum față de septembrie 2021, când s-au făcut ultimele majorări de tarife. De asemenea, a fost luată în calcul rata inflației și creșterea salariului minim pe economie, de la 2.550 lei la 3.000 lei (o majorare de 17,65 %). Piețele au mai anunțat în nota de fundamentare că vor crește tarifele și pentru că va trebui efectuate reparații la infrastructura de utilități, precum și la halele agroalimentare (închise sau deschise). În plus, au pomenit și de viitoarele investiții: modernizarea Pieței Ciupercă (655.000 lei) și modernizarea halei agroalimentare din Piața Brazda lui Novac (1.400.000 lei).