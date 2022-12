Un tânăr din Craiova are nevoie de noi! Trebuie să se opereze pe creier

Un tânăr de doar 19 ani, din Craiova, are nevoie de o operaţie pe creier, însă costurile sunt prea mari pentru părinţii lui, care au luptat ani de zile pentru ca Mario să fie bine. Cel mai frumos cadou de Sărbători pentru familia Luţă ar fi vestea că îşi pot opera copilul. Însă, doar cu ajutorul nostru pot reuşi. Un mic sprijin de la fiecare poate face minuni pentru tânărul craiovean.

Mario Luţă a avut probleme încă de la naştere, când mama sa a sesizat că ceva nu este în regulă. Mioara Luţă povesteşte cu durere cât de greu a fost întreg parcursul anilor în care s-au luptat pentru ca fiul lor să aibă o viaţă absolut normală.

„La trei luni de viaţă a avut o criză epileptică. Am fost la mulţi medici şi ne spuneau că fiind alăptat la sân este posibil să fi aspirat lapte în plămâni. Am stat cu el prin spital destul de mult timp. Apoi ne-au spus că are polipi şi că face crize epileptice fiindcă i se opreşte respiraţia. L-am operat şi de polipi, apoi au început nişte crize de vărsături. Ni s-a spus că are o infecţie la stomac şi ne-am internat din nou.

După tratament tot nu îi treceau crizele, deci nimeni nu a reuşit să îi pună un diagnostic corect. În tot acest timp mergeam constant la medici. Pe la 2 ani ne-am dus la cardiolog că ni s-a spus că este posibil să aibă vreun vas de sânge înfundat. Nu i-a găsit nimic cardiologul, însă dumnealui ne-a spus că părerea lui este că ar avea ceva la cap. Atunci am plecat la Bucureşti, i-am făcut tomograf. Iniţial ni s-a spus că ar avea o malformaţie din naştere, însă şi-au dat seama că era o tumoare la creier“, a spus Mioara Luţă, mama adolescentului.

Prima operaţie pe creier, la 2 ani şi jumătate

După tot calvarul pe care îl trăiseră până atunci, cu vizite la numeroşi doctori şi cu diagnostice greşite, pentru familia Luţă a urmat un pas şi mai greu.

„La 2 ani şi jumătate Mario a fost operat pe creier. I-au scos tumoarea, însă nu în totalitate. Dar era de natură beningă. A urmat apoi recuperarea, iar mai departe numeroase controale, fiecare la şase luni distanţă. Copilul era foarte bine, eram fericiţi că tumoarea nu mai creştea şi că era sănătos. La şase ani distanţă de operaţie, adică atunci când copilul avea 8 ani, am primit, din nou, o veste cruntă. Ce rămăsese din tumoare crescuse şi era nevoie de o nouă intervenţie chirurgicală. Din păcate, nici la a doua operaţie nu au reuşit să o scoată în totalitate. Dar doctorii ne-au spus atunci că nu va mai creşte, că se va calcifia.

Controalele au continuat din şase în şase luni, apoi, mai târziu, în fiecare an. Totul părea că merge bine şi chiar aşa a fost mulţi ani de-a rândul. Copilul a fost foarte bine, a mers mereu la şcoală, încearcă să înveţe cât de bine poate. Acum este în clasa a XII-a. Singurele lucruri mai speciale au fost anumite restricţii alimentare. De asemenea, nu are voie să se expună la soare deloc, nici la frig şi are mereu migrene destul de dureroase, însă reuşeşte să le controleze“, a mai povestit mama lui Mario.

Mario are nevoie de a treia operaţie

Pentru familia Luţă, controalele anuale ale lui Mario deveniseră o obişnuiţă de care nu s-au dezis în niciun an din viaţa băiatului. Erau fericiţi că rezultate erau mereu bune. Până în octombrie, în acest an. O veste şocantă s-a abătut din nou asupra familiei.

„Medicul la care mergeam în fiecare an, fără excepţie, aici, la Craiova, ne-a spus că există pe RMN o modificare faţă de anul trecut şi că ne recomandă să discutăm cu un neurochirurg. Am mers la Bucureşti şi am făcut nişte analize mai amănunţite. Aşa au descoperit că tumoarea a crescut, s-a extins un pic, şi că mai are încă un chist cu lichid care îi presează tumoarea.

Copilul nu se plânge deocamdată de nimic, el e foarte puternic, însă are mare nevoie de operaţie pentru a evita să se extindă şi să îl afecteze. De când am aflat că tumoarea a crescut, am mers la numeroşi medici, am cerut păreri peste tot. Important este că tumoarea este operabilă şi am aflat că ar ajunge undeva la 25.000 de euro costul intervenţiei. Pe 4 ianuarie merge şi la Cluj, la un profesor. Am trimis actele şi la clinici din Turcia, vrem să vedem care este cea mai bună opţiune“, a mai spus mama băiatului.

Cum putem ajuta

Cu ajutorul oamenilor din jur, părinţii lui Mario au reuşit să strângă o bună parte din banii necesari. Însă încă mai au nevoie de ajutor. „Pentru noi costurile sunt foarte mari. Din fericire, am întâlnit, în această perioadă, oameni cu suflet mare, cu ajutorul cărora am reuşit să adunăm 17.000 de euro. Însă mai avem nevoie de restul. Vă spun sincer, de când am aflat această veste, am uitat şi când e Crăciunul, gândul nostru este să găsim cea mai bună soluţie şi să reuşim să scăpăm pentru totdeauna de această problemă care ne-a urmărit toată viaţa. Lui Mario îi e foarte teamă de operaţie. Acum e mare, are 19 ani, conştientizează tot ceea ce presupune. Însă este nevoie să o facem, neapărat, altfel îi va afecta viaţa“, a încheiat Mioara Luţă.

Toţi cei care vor să îl ajute pe Mario, pot dona în următoarele conturi:

Cont Lei: RO47BTRLRONCRT0533525001

Cont Euro: RO94BTRLEURCRT0533525001

Titular Cont: Luța Cristian-Florin

