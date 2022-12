Averile multor parlamentari de Dolj te fac să le plângi de milă

Doljul este reprezentat în Parlamentul României de 14 oameni – zece în Camera Deputaţilor şi patru în Senat. Gazeta de Sud a luat la puricat cele mai recente declaraţii de avere ale acestora. La cum arată unele dintre ele, ai avea tendinţa să le plângi de milă. Cel mai probabil, mulţi dintre parlamentarii de Dolj au vrut să îşi ferească averea de ochii curioşilor şi au găsit metode pentru a nu o face publică. Altfel, unii par mai săraci decât oamenii care câştigă salarii foarte mici.

Penthouse uriaş, cumpărat în anul în care a devenit parlamentar

Începem cu deputatul PSD Iulian Alexandru Badea. În declaraţia acestuia de avere apare un teren de 5.601 mp, în Craiova, pe care l-a cumpărat cu un an înainte să devină deputat, adică în 2019. Anul următor, când a obţinut mandatul de parlamentar, Iulian Badea a făcut două investiţii de câteva sute de mii de euro. Acesta şi-a cumpărat două apartamente în Craiova. Unul dintre acestea este, cel mai probabil, un penthouse de lux, fiindcă măsoară 300 de mp. O astfel de locuinţă se vinde cu aproximativ 400.000 de euro. Celălalt are 110 mp.

Chiar dacă deţine aceste proprietăţi foarte scumpe, deputatul spune că nu are nicio maşină pe numele său, însă are bijuterii în valoare de 20.000 de euro. Paradoxal, însă, acesta a declarat că nu are nici un leu în conturi, semn că preferă să ţină banii „la saltea“. Din salariul de la Parlament, Iulian Badea a obţinut, în 2021, suma de 131.412 de lei.

Dămureanu face mai mulţi bani de la sindicat decât de la Parlament

Trecem acum la deputatul partidului AUR, Ringo Dămureanu. În cel mai recent document în care şi-a prezentat averea, Dămureanu nu a menţionat că ar avea vreun teren. A cumpărat, însă, alături de soţie, un apartament de 81 de mp în Craiova şi încă unul de 74,8 mp, în Lupeni, judeţul Hunedoara. Tot în această localitate, deputatul mai are o garsonieră de 35 mp, însă al cărei titular este fiul acestuia. Ringo Dămureanu spune că mai deţine un Renault Captur din 2019. El a mai menţionat că a vândut două terenuri, în mai 2022, pe care a încasat 2.000 de euro, respectiv 33.000 de euro. În conturile bancare apar 39.000 de lei şi 49.900 de euro. Dămureanu a mai specificat în declaraţia de avere faptul că a împrumutat unei femei, în nume personal, suma de 140.000 de lei.

În plus, nu are nicio datorie bancară. Cam la asta se rezumă întreaga avere. Contrar modului în care arată declaraţia de avere, Dămureanu câştigă o sumă fabuloasă pe lună, din două surse. Pe lângă faptul că este deputat, de unde a încasat în 2021, un salariu de 140.315 de lei, acesta conduce şi Sindicatul „Forţa Legii“, de unde câştigă chiar mai mult decât de la Parlament. Veniturile lui Ringo Dămureanu de la sindicat, în 2021, s-au ridicat la 172.280 de lei. Aşadar, un venit total de 312.595 numai într-un an. Şi pentru ca peisajul să fie complet, soţia lui Dămureanu este şi ea salariată la sindicatul condus de soţ, aducând de aici un venit de 51.992 de lei. În plus, aceasta este angajată la DGASPC Dolj.

Multe terenuri agricole, dar şi un Tico din 1997

Daniel-Sorin Gheba, parlamentar de Dolj din cadrul partidului USR, are terenuri agricole cu nemiluita, nouă la număr, toate în localitatea doljeană Şimnicu de Sus. Terenurile acestuia însumează 45.893 de mp. Deputatul mai are o casă de 91 mp în Şimnicul de Sus, dar şi o garsonieră în Craiova, al cărui titular este fiul acestuia. În acelaşi document mai apar trei autovehicule – un Daewoo Tico din 1997, o Mazda CX30 din 2020 şi un tractor Lovol, din 2017. În restul documentului nu mai sunt alte bunuri de valoare, iar sumele din conturi se ridică la 81.370 de lei. Sorin Gheba are şi două datorii bancare, în valoare de 50.000 de lei. Salariul acestuia de deputat a fost, în 2021, de 137.418 de lei.

Nicolae Giugea, casă de 272 de mp

Deputatul PNL Nicolae Giugea a investit în terenuri la Mischii. Acesta deţine, alături de soţie, patru terenuri – două agricole (aproape 5 ha ambele) şi două intravilane (1,3 ha ambele). Nicoale Giugea mai are o casă imensă, de 272 mp, la Mischii, şi un apartament de 62 mp în Craiova. În averea familiei mai intră şi două maşini Skoda, din 2009 şi din 2021. La asta se rezumă întreaga avere a lui Nicolae Giugea.

În conturi, sumele pe care le deţine ajung la 101.450 de lei şi 2.260 de euro. Deputatul are şi două datorii către persoane fizice – una de 60.000 de lei şi cealaltă de 20.000 de euro. În familia Giugea intră trei salarii de la stat. Pe două dintre acestea le încasează deputatul. Unul este de la Parlament, 132.207 de lei pe an, altul de 118.952 de lei pe an, de la Facultatea de Agronomie din Craiova, acolo unde este profesor. Soţia lui Nicolae Giugea lucrează la Casa de Pensii Dolj, de unde câştigă pe an 76.178 de lei.

Eliza Peţa nu are nimic pe numele ei

Ajungem acum la deputata PSD Eliza Mădălina Peţa-Ştefănescu. Aceasta nu deţine absolut nimic pe numele său. Practic, nu are terenuri, case sau maşini. În declaraţia sa de avere apar trei terenuri şi două spaţii comerciale la Işalniţa şi încă un spaţiu comercial în Craiova, însă toate sunt pe numele soţului acesteia. Paradoxal este că cei doi soţi nu au pe numele lor nici măcar un apartament sau o casă. Se pare că nici maşină nu folosesc, cel puţin nu una care le aparţine în acte. Nici alte bunuri de valoare nu deţine familia Peţa-Ştefănescu, dar nici datorii. Din salariul de deputat, Eliza Peţa a încasat, în 2021, 131.412 de lei. Şi soţul său a participat la bugetul familiei cu 123.164 de lei, din funcţia de director al unei firme.

Alexandra Presură, cea mai sărăcăcioasă declaraţie

De departe cea mai „nud“ declaraţie de avere este cea a Alexandrei Presura. Aceasta nu a menţionat în document altceva în afară de un credit bancar de 36.000 de lei, salariul şi alocaţia copilului. Cu alte cuvinte, Alexandra Presură nu are absolut nimic în proprietate şi nici nu a reuşit să economisească vreun ban în conturile bancare, chiar dacă salariul de deputat este destul de consistent. Aceasta a câştigat, în 2021, de la Parlamentul României, suma de 148.880 de lei. Ţinând cont de activitatea politică a Alexandrei Presură din ultimii ani, este clar că aceasta nu suferă de sărăcie, însă cel mai probabil a preferat să îşi pună averea la adăpost, departe de ochii celor curioşi să afle cât a reuşit să adune.

Ştefan Stoica a primit un cadou de 500.000 de lei

Ştefan Stoica, deputat PNL, spune că deţine, alături de soţie, patru terenuri. Unul se află la Pieleşti, este agricol şi are o suprafaţă de 30.373 mp. Alte două intravilane sunt la Almăj şi au o suprafaţă totală de 8.796 mp, iar cel de-al patrulea este intravilan, se află în Craiova şi măsoară 2.500 de mp. În averea familiei mai intră şi un spaţiu comercial de 223 mp, în Almăj. În acelaşi document mai sunt menţionate bijuterii în valoare de 18.500 de euro. Şi cam atât.

Familia Stoica nu are în proprietate maşini, apartamente sau case, iar în conturile deputatului existau, la momentul compeltării declaraţiei, doar 17.829 de lei. În schimb, deputatul spune că deţine jumătate din acţiunile sau părţile sociale în societatea comercială SC Oscar Green Holding Işalniţa, care au o valoare de 180.000 de euro. De asemenea, Ştefan Stoica a împrumutat aceleiaşi firme, în nume personal, suma de 500.000 de lei. La rândul său, are datorii către două persoane fizice, una de 115.000 de lei şi cea de-a doua de 57.000 de euro.

Deputatul de Dolj a avut noroc de donaţii, fiindcă mama sa i-a făcut cadou 500.000 de lei, după ce a vândut un apartament. Şi soţia lui Ştefan Stoica a mai încasat 59.000 de euro din vânzarea unui apartament. La capitolul venituri, din indemnziaţia de deputat, Ştefan Stoica a încasat 131.412 de lei în 2021. Soţia sa, care lucrează la o casă de schimb valutar, a câştigat 17.014 de lei.

Ionuţ Stroe, fără proprietăţi. Soţia sa aduce mulţi bani în bugetul familiei

Un alt deputat din partea PNL este Ionuţ Marian Stroe. Şi declaraţia acestuia de avere este mai mult goală. Acesta a declarat că nu are terenuri, locuinţe, maşini sau alte bunuri de valore. În document apare doar vânzarea unei maşini, pe care a încasat 16.650 de euro. Spre deosebire de alţi colegi din Parlament, Stroe a menţionat banii din conturi, adică 138.596 de lei şi 15.689 de euro. De asemenea, deputatul de Dolj are şi un credit destul de mare, în valoare de 208.800 de lei, pe care trebuie să îl achite până în 2040.

Salariul de deputat, din 2021, a fost de 134.409 de lei. Soţia sa a fost cea care a adus cei mai mulţi bani în casă, din mai multe surse. Aceasta a câştigat 2.637 de lei de la Primăria Caransebeş, alţi 23.674 de lei de la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi încă 73.008 de lei de la Agenţia Naţională pentru Arii Naturale Protejate. De departe, însă, cel mai mare venit din familia Stroe a venit din dividendele de la firma SC Timis SA, care s-a ridicat la suma de 367.212 de lei. Ionuţ Stroe a câştigat şi la jocurile de noroc în 2021, suma de 10.098 de lei.

Pe acelaşi model al declaraţiilor în care bate vânt de sărăcie este şi documentul completat de Alina Elena Tănăsescu. Aceasta spune că are un apartament de 100 de mp, în Craiova, pe care culmea, nu l-a cumpărat, ci l-a primit prin donaţie. Cu banii ei, se pare, nu a reuşit să îşi cumpere absolut nicio proprietate, nici măcar o maşină. Cu toate acestea, deputata are un credit bancar de 121.600 de lei. Aceasta a câştigat, în 2021, de la Parlamentul României – 137.418 de lei.

Ceasuri şi bijuterii de aproape 1 milion de euro şi bani fără număr

Încheiem seria declaraţiilor de avere ale deputaţilor cu un document care răstoarnă regula generală a celor de până acum şi în care apar bogăţii nenumărate. Este vorba despre declaraţia Laurei Vicol-Ciorbă. Aceasta deţine un teren de 3.000 de mp în localitatea Pârâul Rece, judeţul Braşov, şi încă unul de 11.133 de mp în Domneşti, judeţul Ilfov. Deputata mai spune că are un apartament în Constanţa şi unul în Bucureşti, acesta din urmă fiind pe numele fiul său. Laura Vicol nu are, însă, maşină pe numele său. Dar recuperează cu prisosinţă la capitolul bunuri de valoare. Aceasta a menţionat ceasuri şi bijuterii în valoare totală de 977.000 de euro.

Şi sumele din conturi sunt absolut ameţitoare. Laura Vicol Ciorbă are economii în valoare de 1.608.580 de lei, 412.731 de euro, 91.874 de dolari şi 12.505 de franci elveţieni. Şi sumele nu se opresc aici. Deputata a acordat două împrumuturi, în nume personal, care se ridică la 150.000 de euro şi 1.124.000 de lei. Cu toată această avere fabuloasă, venitul anual al Laurei Vicol, în 2021, a fost de 131.412 lei. Soţul acesteia, însă, a adus în bugetul familiei sume enorme. Acesta are cinci salarii din cadrul unor firme din Bucureşti, iar veniturile sale totale s-au ridicat la 531.729 de lei, în 2021. Pe lângă acestea, soţul deputatei a mai încasat încă 333.292 de lei din dividende. Aşadar, ambii soţi au adus în bugetul familiei, numai anul trecut, 996.433 de lei.

Premierul României are teren la Pieleşti

Continuăm acum cu declaraţiile de avere ale senatorilor de Dolj. Nicolae Ionel Ciucă, premierul României şi senator din partea PNL, are alături de soţie două terenuri – unul de 2.829 mp, în Pileşti, judeţul Dolj, iar celălalt de 598 mp, în Dumbrăveni, judeţul Ilfov. Cei doi soţi mai au şi o casă de 232 mp, tot în Dumbrăveni. În averea familiei mai intră o Toyota Corola din 2006 şi o Toyota Rav4 din 2020. În conturi, senatorul are 281.811 de lei. De asemenea, acesta are un credit bancar în valoare de 100.000 de euro.

Premierul nu mai are alte bunuri de valoare menţionate în declaraţia de avere. Veniturile sale de la stat, în 2021, au fost foarte consistente. Acesta a câştigat 148.446 de lei din funcţia de Ministru al Apărării Naționale, 17.683 din indemnizaţia de premier (suma mică vine din faptul că a fost numit în luna decembrie 2021). Pe lângă salarii, Nicolae Ciucă a beneficiat şi de pensia de general în rezervă, care s-a ridicat la 214.900 de lei.

Mihail Genoiu, 11 mp de teren şi 8 mp dintr-un apartament, şi acestea moştenite

Mihail Genoiu, fost primar al Craiova, în prezent senator din partea PSD, are o declaraţie de avere cel puţin ciudată. Acesta a menţionat, la capitolul terenuri, o bucată de pământ de doar 11,51 mp, care reprezintă o cotă parte de 8.69 % dintr-un teren moştenit de soţia acestuia. La clădiri, apare o bucăţică de 8,63 mp dintr-un apartament, pe care tot soţia a moştenit-o, cel mai probabil, împreună cu alţi fraţi.

În afara acestor bucăţele de teren şi apartament, Mihail Genoiu spune că nu are nimic altceva pe numele său. În restul declaraţiei mai apar două maşini – un Volskwagen din 2006 şi un BMW din 2008, bijuterii în valoare de 7.000 de euro şi câteva sume mici în conturi, care au o valoare totală de 19.922 de lei şi 184 de euro. După ce că averea lui Mihail Genoiu este aproape nesemnificativă, acesta are două credite bancare mari – unul de 300.000 de euro şi unul de 90.512 de lei. La capitolul venituri, senatorul a avut o indemnizaţie de 134.328 de lei, în 2021.

Cosmin Poteraş este un alt senator de Dolj, care apare pe site-ul Parlamentului ca fiind neafiliat unui partid politic. Declaraţia acestuia de avere arată că are un teren de 510 de mp la Preajba şi o casă de 135 de mp, în aceeaşi localitate doljeană. Senatorul mai are un Audi A6 din 2015, iar în conturi deţine 22.520 de lei şi 36.418 de euro. Din salariul de senator, acesta a câştigat 131.412 de lei anul trecut, iar din dividendele de la o firmă încă 146.311 de lei.

Ion Prioteasa, avere puţină în declaraţie

Încheiem seria declaraţiilor de avere cu cea a lui Ion Prioteasa, fost preşedinte al CJ Dolj, în prezent senator din partea PSD Dolj. Acesta spune că nu deţine niciun teren, ci doar o casă de 172 mp în Craiova. Ion Prioteasa nu are maşină pe numele său, iar în conturi are 3.085 de lei şi 1.274 de euro. Acesta a mai menţionat că deţine acţiuni sau părţi sociale în două firme, ale căror valoare totală este de 6.250 de lei. Aceasta este întreaga avere pe care Ion Prioteasa a făcut-o publică în documentul oficial. Din indemnizaţia de senator, acesta a câştigat 137.256 de lei, iar încă 49.140 i-au intrat în conturi din pensie. Ion Prioteasa a mai încasat 138.100 de lei din dividende de la cele două firme la care are acţiuni.

