Fuego împodobește bradul la Craiova, în ajunul Crăciunului. Cunoscutul interpret se află pe lista primăriei pentru spectacolele care vor fi organizate în Centrul Vechi, în cadrul Târgului de Crăciun.

După cum se știe, Craiova a intrat și în acest an în concursul pentru cel mai frumos Târg de Crăciun din Europa, pe site-ul organizației European Best Destination, după ce anul trecut s-a clasat pe locul 6. Și anul trecut și în acest an, Craiova a plătit pentru a fi promovată de European Best Destination, dar votul aparține internauților. În 2021, taxa a fost de 25.000 de euro, iar pentru 2022 organizația a oferit primăriei un discount generos pentru o nouă promovare a Craiovei: 22.990 de euro, de la 34.770 de euro. Plata a fost aprobată în august de Consiliul Local, banii fiind tot pentru includerea orașului în clasamentele internaţionale ale European Best Destinations.

Cum de la un Târg de Crăciun nu pot lipsi spectacolele, municipalitatea a și dat comandă de artiști, cam pe toate gusturile. Pentru asta a demarat la finele săptămânii trecute procedura de achiziție a serviciilor de organizare a unor evenimente culturale, în perioada 11 decembrie – 23 decembrie. Bugetul pentru spectacole: 50.000 de euro. Bani provin din taxa hotelieră, așa cum a explicat edilul Olguţa Vasilescu la rectificarea bugetară de joia trecută. 266.000 de lei au fost, astfel, bugetați pentru spectacolele din cadrul Târgului de Crăciun, o sumă care „nu putea avea altă destinaţie decât aceea de a promova oraşul“, după cum a precizat primarul Craiovei.

Gașca Zurli, din nou la Craiova

Licitația pentru organizarea spectacolelor de Crăciun de la Craiova a demarat chiar după aprobarea rectificării bugetare, adică pe 24 noiembrie. Și caietul de sarcini întocmit pentru serviciile de organizare are tot data de 24 noiembrie, ceea ce însemnă fie că documentele erau pregătite dinainte, fie angajații primăriei s-au mișcat extrem de repede cu procedura. Suma pusă în joc este de 211.535,90 lei fără TVA, adică 251.727 de lei cu TVA (51.000 de euro). S-a mers pe varianta unei cumpărări directe, cu termen limită de primire a ofertelor 29 noiembrie.

Primăria va alege oferta cu prețul cel mai mic, dar modul de desfășurare este deja stabilit. Ca și artiștii care ar urma să urce pe scena ce va fi amplasată în centrul vechi al Craiovei, adică în Piața Frații Buzești. La fel ca anul trecut, din peisaj nu va lipsi celebra trupă Gașca Zurli, care va susține un spectacol de o oră, în data de 11 decembrie, de la ora 19.00. În data de 17, 18 sau 22 decembrie primăria i-ar dori pe cei patru băieți care formează Grupul Ad Libitum Voices, pentru un spectacol de 45 de minute (ora 19.00). Dacă nu se poate, atunci un alt artist similar ca preț, gen muzical și notorietate, dar numai cu acordul autorității contractante, după cum se menționează în caietul de sarcini.

Fuego împodobește bradul la Craiova. Va susține un concert de 80 de minute

În fine, în prag de Crăciun la Craiova va cânta și Fuego. Cel puțin asta cere primăria prin caietul de sarcini: Fuego & Band, pe 23 decembrie, de la ora 18.30, pentru un concert de 80 de minute. Spectacolele vor fi prezentate de un MC de notoritate locală. Atmosfera de sărbători va fi susținută și de instituțiile subordonate și/sau partenere Primăriei Craiova, precum Opera Română Craiova, Filarmonica Oltenia, Ansamblul „Maria Tănase“, Teatrul Colibri sau Palatul Copiilor, care vor susține, de asemenea, spectacole în perioadele 11, 17-18 și 22-23 decembrie.

Gașca Zurli vine și anul acesta la Craiova, pentru un spectacol de o oră în cadrul Târgului de Crăciun

În sarcina organizatorului, adică în suma de 50.000 de euro, intră onorariile artiștilor ceruți de primărie, partea de sceno-tehnică, plus serviciile de transport, cazare și masă pentru artiști, staff și personalul tehnic. Scena va rămâne în Piața Frații Buzești pe toată perioada, iar prestatorul trebuie să asigure personalul tehnic pentru operare și paza echipamentelor. Pentru derularea spectacolelor ar mai fi nevoie de minim trei tunuri de căldură, de două ecrane LED de exterior, dar și de 500 de baloane colorate, care să fie lansate în public, de pe scenă, la finalul show-ului muzical susținut de Gașca Zurli.

