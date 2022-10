Ştim cine va întreţine gazonul de pe „Oblemenco” până în 2026. Nici nu era greu de anticipat, având în vedere că la megalicitaţia lansată în luna iulie s-a prezentat o singură firmă.

Oferta Sports Fields SRL, societatea din Bucureşti care a montat gazonul hibrid al stadionului de fotbal din Craiova în octombrie 2021 şi l-a schimbat luna trecută, a fost selectată drept câştigătoare în data de 30 septembrie. Asta după ce a stat în analiză începând din 25 august (ofertele s-au deschis pe 24 august, la ora 15.00). Cel mai probabil, contractul cu Sports Fields SRL va fi semnat săptămâna viitoare, după expirarea termenului legal de 10 zile pentru eventuale contestaţii, dar totul nu este decât o simplă formalitate.

Firma din Capitală este deja obişnuită cu gazonul hibrid de la stadionul „Ion Oblemenco“, pe care l-a montat în octombrie 2021 şi l-a schimbat în septembrie 2022. Anul trecut, Sports Fields a înlocuit cei 8.036 mp de gazon hibrid, cât are suprafața de joc, tot cu gazon hibrid, iar cei 2.000 mp de gazon natural de pe margine cu gazon artificial. Acţiunea a costat 650.000 de euro, cu TVA. Luna trecută, firma a schimbat doar gazonul hibrid, distrus în urma festivalului IntenCity de la sfârşitul lunii august. Operaţiunea a costat bugetul local 606.000 euro (TVA inclus).

De data asta, lucrurile stau cu totul altfel, pentru că vorbim de un acord cadru pe patru ani, cu o valoare cuprinsă între 12,5 milioane de euro şi 25 de milioane de euro. Banii sunt pentru „servicii complete şi eficiente de intervenţii şi lucrări specifice“ şi vizează doar cei 8.036 mp de gazon hibrid (suprafaţa de joc).

Olguţa Vasilescu: „Nu se va ajunge la situaţia să se cheltuiască 25 de milioane de euro“

Valoarea minimă şi maximă a acestui acord cadru a stârnit controverse, suma înaintată de Primăria Craiova fiind considerată uriaşă pentru întreţinerea unui gazon, fie el şi hibrid, fie şi în situaţiile în care ar urma să fie schimbat anual. Vorbim aici de o valoare estimată a contractului care pleacă de la 51.895.203 lei (fără TVA) şi ajunge până la 103.021.569 lei (fără TVA). Adică, o valoare maximă de 122,5 milioane de lei cu TVA, bani în care intră inclusiv înlocuirea gazonului de câte ori este nevoie şi schimbarea sistemului de drenaj, încălzire şi irigare, atunci când este cazul.

Sumele de la licitaţie, deşi sunt trecute negru pe alb în anunţ, nu vor fi niciodată cheltuite, susţine primarul Lia Olguţa Vasilescu. Cel puţin valoarea maximă, care a făcut atâta vâlvă, nu va fi atinsă în veci.

„Este o mincină că se schimba gazonul la Craiova cu 25 de milioane de euro. Este vorba de un acord cadru şi legea te obligă ca atunci când faci un astfel de acord să prevezi orice, inclusiv dacă va cădea un meteorit. Tu trebuie să rezolvi imediat problema, iar pentru asta trebuie să ai licitaţia finalizată. Nu se va ajunge niciodată la situaţia să se cheltuiască 25 de milioane de euro. Nici nu avem atâţia bani care să se cheltuiască pentru gazon. Asta e o prostie care se perpetuează“, a spus edilul Craiovei la o emisiune TV.

Acordul cadru presupune încheierea a opt contracte subsecvente: unul în 2022, unul în 2026 şi câte două în 2023, 2024 şi 2025. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 12.889.506,92 lei (fără TVA), adică 3,1 milioane de euro cu TVA.

Cine va întreţine gazonul de pe „Oblemenco” până în 2026. Ce lucrări de întreţinere a gazonului ar trebui execute de Sports Fields

Potrivit caietului de sarcini întocmit de primărie, lucrările de întreţinere solicitate în acord se referă la refacerea şi menţinerea densităţii şi omogenităţii suprafeţei de joc, la eliminarea materialului vegetal vătămat sau mort de pe gazon, la combaterea eficientă a bolilor şi dăunătorilor de pe suprafaţa de joc şi la asigurarea necesarului de substanţe nutritive specifice gazonului.

De asemenea, Sports Fields va trebui „să asigure menţinerea unui proces vegetativ corect al gazonului şi menţinerea unei temperaturi pozitive în stratul suport şi la nivelul ierbii, peste limita de îngheţ în sezonul rece“. În serviciile solicitate de primărie intră chiar şi deszăpezirea gazonului şi transportul zăpezii în afara stadionului. Ba chiar şi acţiunile de marcare a terenului, de montare a porţilor şi steagurilor, plus intervenţiile din pauza meciurilor pentru strângerea ierbii sărite şi îndreptarea denivelărilor.

Ce trebuie să mai facă firma

Conform cerinţelor din caietul de sarcini, firma mai trebuie să tundă gazonul înainte de meci/antrenament (minim 12 – maxim 24 de intervenţii/contract subsecvent), să asigure fertilizarea granulară (minim 12 – maxim 24 de intervenţii per contract, maxim 144 prin acord) şi să folosească îngrăşăminte profesionale de gazon cu eliberare lentă şi controlată (250 kg/aplicare) – minim 12, maxim 18 intervenţii.

Tot în sarcina Sports Fields ar intra şi amplasarea/mutarea instalaţiei de fotosinteză (108 – 120 de intervenţii per contract subsecvent), amplasarea/mutarea foliei de protecţie a gazonului în sezonul rece (75 – 81 de intervenţii per contract), udarea gazonului (minim 24 – maxim 36 de intervenţii per contract), control umiditate/temperatură (între 30 şi 60 de intervenţii) şi semănat seminţe pregerminate (între 12 şi 24 de intervenţii).