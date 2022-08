Absoarbe gazonul de pe „Oblemenco” 25 de milioane de euro în patru ani?

Cine va întreţine cu 25 de milioane de euro gazonul de pe „Oblemenco”? La această întrebare se conturează deja un răspuns.

GdS relata, luna trecută, soluţia găsită de Primăria Craiova pentru a menţine verde şi la standardele recomandate de FIFA şi UEFA suprafaţa de joc de la stadionul de fotbal: un acord cadru pe patru ani pentru servicii complete de întreţinere. Suma maximă pusă în joc nu era deloc mică: aproape jumătate din costul construirii arenei „Ion Oblemenco”.

Conform procedurii de achiziţie lansate în data de 20 iulie, valorea estimată a serviciilor solicitate de primărie era cuprinsă între 12,5 milioane de euro şi 25 de milioane de euro. Banii sunt pentru „servicii complete şi eficiente de intervenţii şi lucrări specifice“ pentru gazon hibrid. Adică, acordul se încheie doar pentru întreţinerea celor 8.036 mp ai suprafeţei de joc, nu şi pentru cei 2.000 mp de gazon artificial de pe margine.

În aceşti bani ar intra însă şi schimbarea gazonului ori de câte ori va fi nevoie. 25 de milioane de euro în patru ani pentru întreţinerea gazonului de la stadionul „Ion Oblemenco”ar fi echivalent cu costul schimbării anuale a suprafeţei de joc în următorii 41 de ani. Asta dacă ne raportăm strict la ultima sumă contractată de municipalitate pentru înlocuirea suprafeţei de joc: 606.000 euro.

Cine ar putea întreţine gazonul de pe „Oblemenco” până în 2026

Şi, totuşi, cine va întreţine cu maxim 25 de milioane de euro gazonul de pe „Oblemenco”? Cel mai probabil aceeaşi firmă care se va ocupa şi acum de schimbarea suprafeţei de joc după festivalul IntenCity: Sports Fields SRL. Firma din București este cea care a înlocuit, în octombrie 2021, cei 8.036 mp de gazon hibrid, cât are suprafața de joc, tot cu gazon hibrid, iar cei 2.000 mp de gazon natural de pe margine cu gazon artificial. Acţiunea a costat atunci 650.000 de euro, cu TVA. Acum, Sports Fields va schimba din nou gazonul.

Primăria Craiova şi-a propus să înlocuiască gazonul hibrid imediat după IntenCity. Licitaţia a demarat tot luna trecută, iar la final singura ofertă primită a fost de la Sports Fields SRL. Contractul a fost atribuit în data de 10 august, cu termen de execuţie de 15 zile de la comandă. Schimbarea va costa 2.518.080,36 lei fără TVA, adică 606.000 euro cu TVA. Un contract cu Sports Fields SRL, de data asta pentru patru ani, poate fi încheiat şi în perioada următoare.

Firma din Capitală este singura care s-a prezentat la megalicitaţia pentru acordul cadru cu valoarea cuprinsă între 12,5 milioane de euro şi 25 de milioane de euro. Oferta Sports Fields a intrat în evaluare, cu termen final 14 noiembrie, dar cel mai probabil municipalitatea se va decide mai repede. Mai ales că are experienţa lucrărilor trecute. Valoarea estimată a contractului pleacă de la 51.895.203 lei (fără TVA) şi ajunge până la 103.021.569 lei (fără TVA). Adică, o valoare maximă de 122,5 milioane de lei cu TVA, bani în care intră inclusiv înlocuirea gazonului şi schimbarea sistemului de drenaj, încălzire şi irigare, atunci când este cazul. Termenul maxim de schimbare a gazonului cerut de Primăria Craiova este de 20 de zile.

Ce lucrări trebuie să execute firma care va întreţine gazonul pentru patru ani

Ce lucrări trebuie să execute firma care se va ocupa de întreţinerea gazonului de pe „Oblemenco” până în anul 2026? Potrivit caietului de sarcini, lucrările de întreţinere se referă la refacerea şi menţinerea densităţii şi omogenităţii gazonului, la eliminarea materialului vegetal vătămat sau mort de pe suprafaţa gazonată, la combaterea eficientă a bolilor şi dăunătorilor de pe suprafaţa de joc şi la asigurarea necesarului de substanţe nutritive specifice gazonului.

Primăria Craiova a primit o singură ofertă pentru acordul cadru pe patru ani privind întreţinerea gazonului de la stadionul „Ion Oblemenco”. Valorea estimată a serviciilor solicitate este cuprinsă între 12,5 milioane de euro şi 25 de milioane de euro (Foto: Alexandru Vîrtosu)

De asemenea, firma va trebui să asigure menţinerea unui proces vegetativ corect al gazonului şi menţinerea unei temperaturi pozitive în stratul suport şi la nivelul ierbii, peste limita de îngheţ în sezonul rece. O parte din aceste lucrări erau asigurate înainte de RAADPFL. În serviciile solicitate de primărie intră chiar şi deszăpezirea gazonului şi transportul zăpezii în afara stadionului.

Se vor încheia opt contracte subsecvente

Acordul cadru presupune încheierea a opt contracte subsecvente: unul în 2022, unul în 2026 şi câte două în 2023, 2024 şi 2025. Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent este de 12.889.506,92 lei (fără TVA), adică 3,1 milioane de euro. Din răspunsul consolidat la clarificări aflăm că operaţiunile de schimbare a gazonului presupun şi schimbarea substratului (sorturi de nisip şi sorturi de zeolit), dar şi faptul că primăria a trecut la capitolul servicii şi acţiunile de marcare a terenului, de montare a porţilor şi steagurilor, plus intervenţiile din pauza meciurilor pentru strângerea ierbii sărite şi îndreptarea denivelărilor.

Conform cerinţelor din caietul de sarcini, pentru cele 25 de milioane de euro firma mai trebuie să tundă gazonul înainte de meci/antrenament (minim 12 – maxim 24 de intervenţii/contract subsecvent), să asigure fertilizarea granulară (minim 12 – maxim 24 de intervenţii per contract, maxim 144 prin acord) şi să folosească îngrăşăminte profesionale de gazon cu eliberare lentă şi controlată (250 kg/aplicare) – minim 12, maxim 18 intervenţii.

Tot în sarcina firmei intră şi amplasarea/mutarea instalaţiei de fotosinteză (108 – 120 de intervenţii per contract subsecvent), amplasarea/mutarea foliei de protecţie a gazonului în sezonul rece (75 – 81 de intervenţii per contract), udarea gazonului (minim 24 – maxim 36 de intervenţii per contract), control umiditate/temperatură (între 30 şi 60 de intervenţii) şi semănat seminţe pregerminate (între 12 şi 24 de intervenţii).