Un craiovean roagă primăria să-i cumpere terenul

Un craiovean vrea să-și vândă terenul primăriei, dar răspunsul se lasă așteptat. Acesta a făcut oferta municipalității când a văzut că primăria a plecat la cumpărat terenuri prin Craiova. Omul este într-un fel obligat să vândă bunul imobil deoarece nu primește autorizație de construire de la primărie, iar locatarii din blocurile din preajmă îi îngrădesc dreptul de a-și folosi proprietatea.

Povestea craioveanului și a terenului pe care îl deține pe bulevardul Nicolae Titulescu din Craiova, lângă Școala Decebal începe cu ani în urmă. Acesta a moștenit două terenuri situate pe respectivul bulevard. Ca să intre în posesia lor a fost nevoit să meargă în instanță. În anul 2005, printr-o decizie a Tribunalului Dolj, proprietarul își câștigă dreptul asupra celor două bunuri imobiliare. În anul următor, 2006 este pus în posesie de primărie pe cele două parcele de teren. Una este în suprafață de 408 mp și cea de a doua de 351 mp. Primul teren a fost vândut și pe locul viran s-a ridicat un bloc de birouri cu spații comerciale la parter.

Teren privat ocupat ilegal de mașini

Locatarii din blocurile vecine ocupă abuziv un teren privat

Cel de-al doilea teren situat între blocul I1 și blocurile 46, 47 și 48 de pe strada Dâmbovița a fost folosit o bună perioadă de timp, de către locatarii acestor condominii, drept loc de parcare, deși era o proprietate privată. În toată această perioadă, proprietarul P.M. și-a arătat intenția de a construi pe acest teren. A încercat să obțină autorizație de construire. S-a lovit de refuz încă de la obținerea certificatului de urbanism pentru ridicarea unui magazin. Primăria Craiova nu i-a eliberat autorizația necesară, ba mai mult, în anul 2018 a venit și a asfaltat. Nu era pentru prima dată când administrația locală craioveană turna asfalt și amenaja terenuri private. De această gafă a primăriei cel mai mult au profitat locuitorii din zonă care aveau de acum o parcare pavată. Văzând acest lucru, proprietarul a cerut asfaltatorului să-i aducă terenul la starea inițială, cu care ocazie s-a iscat un adevărat scandal. Proprietarii din blocul I, 46,47 și 48 au cerut lămuriri la primărie și li s-a spus franc că este teren privat. Cu toate acestea, locuitorii din zonă au continuat să ocupe ilegal terenul lui P.M.

Craioveanul P.M a încercat să-și delimiteze proprietatea

La acel moment, reprezentanții autorităților s-au încurcat în bâlbe: s-a asfaltat, dar este privat, s-a cerut autorizație pentru un magazin, dar nu s-a dat. Dacă nu s-a dat, de ce nu s-a dat, că proprietarul trebuie să-l îngrădească, numai că locatarii din blocurile vecine refuză să plece de pe proprietatea acestuia.

„Dau terenul primăriei, că tot l-a asfaltat”

Timpul a trecut și proprietarul P.I. Tot nu a putut să-și folosească terenul, acesta a rămas tot la stadiul de parcare. De cîte ori a încercat proprietarul să-și împrejmuiască terenul, a fost ținut pe loc din cauza celor care își parcau aici autoturismele. În cele din urmă, craioveanul s-a decis să vândă spațiul chiar administrației locale.

“Eu nu reușesc să-mi închid terenul, fiindcă acolo găsesc mereu mașini parcate și proprietarii refuză să-l elibereze. Am observat că Primăria Craiova a început să cumpere terenuri prin oraș. Am văzut în această situație o salvare și am solicitat să cumpere și terenul meu. Acesta poate fi folosit în interesul cetățenilor, pentru parcări. Am vorbit și am solicitat la primărie să achiziționeze acest teren pentru că tot au asfaltat și m-au pus în imposibilitatea de a-mi folosi bunul imobiliar “, spune proprietarul.

Acesta a repetat solicitarea, dar răspunsurile au fost vagi și fără un rezultat.

„La nivelul autorităților publice locale, din punct de vedere al oportunității, sunt analizate mai multe amplasamente, pretabile a fi achiziționate de către aceasta. În urma verificărilor din teren a tuturor amplasamentelor ce fac obiectul ofertelor primite de către Primăria Municipiului Craiova se va lua o decizie cu privire la oportunitatea achiziționării acestor terenuri, inclusiv pentru imobilul teren situat în Bulevardul Nicolae Titulescu , nr.66B”, se arată în răspunsul primăriei din data de 16.02.2022.

Primăria Craiova cumpără terenuri

La acest moment Primăria Craiova intenţionează că cumpere opt terenuri de la diferite persoane fizice pe care să le folosească în interesul cetățenilor.

Schiță teren

Primul teren este situat în cartierul Brazda lui Novac, pe strada 1Decembrie 1918 şi are o suprafaţă de 642 mp. Acesta este evaluat la 959.100 de lei fără TVA, echivalentul a 193.800 de euro. Spaţiul aparţine unei societăţi, S.C. Drăgulin & Fiii S.R.L. La acest moment aici este un spaţiu verde pe care locuitorii de la blocurile din zonă îşi parchează maşinile.

Al doilea teren pe care Primăria Craiova intenţionează să-l cumpere este situat pe bulevardul Calea Severinului, nr 27. Alte două terenuri sunt situate în strada Mirceşti, nr 3A din cartierul Sărari. Primul are o suprafaţă de 720 mp şi a fost evaluat la 997.698 de lei, echivalent a 201.600 de euro. Cel de-al doilea are o suprafaţă de 30 mp şi a fost evaluat la 40.828 de lei, echivalentul a 8.250 de euro. Un alt spaţiu pe care primăria avea de gând să-l cumpere are 400 mp în acte şi 399 mp din măsurători şi este situat pe b-dul Dacia nr.80B. Valoarea acestuia a fost evaluată la 641.750 de lei, echivalentul a 129.675 euro. Valorile nu includ TVA. Alt teren se află pe strada Constantin Brâncoveanu, nr.59A, are o suprafaţă de 410 mp din acte şi 411 mp din măsurători. Acesta a fost evaluat la 772.920 de lei, echivalent a 156.180 de euro.

Penultimul teren din lista de achiziţii este chiar în buricul oraşului, pe strada A.I.Cuza. A fost achiziționat în 2003 cu 350 milioane de lei vechi. Acum a fost evaluat la 299.400 de euro. Ultimul teren este situat pe strada Privighetoarei la nr. 8 B-C, are o suprafaţă de 300 mp şi are o valoare de 475.090 de lei, echivalentul a 96.000 de euro.