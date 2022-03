Primăria Craiova amână cumpărarea de terenuri scumpe

Opt proiecte de pe ordinea de zi a şedinţei Consiliului Local al Municipiului Craiova au fost respinse din start. Şapte au fost respinse de consilierii locali cu solicitarea de reevaluare, iar pentru cel de-al optulea primarul însuşi a cerut respingerea definitivă.

Şedinţa CL a avut loc ieri şi marea majoritate a consilierilor locali s-au arătat indignaţi de prevederile proiectelor. Conform acestora, Primăria Craiova urma să cumpere mai multe terenuri, evaluate la peste 1,1 milioane de euro. Acestea sunt situate în zone diferite ale oraşului şi aparţin unor persoane fizice sau societăţi. Pe nici una dintre cele opt suprafeţe de teren pe care primăria vrea să le achiziţioneze nu se poate construi. Deţinătorii terenurilor şi-au dat seama că nu pot să obţină autorizaţie de construire şi le-a vârât sub nasul adminsitraţiei locale. Primăria Craiova a acceptat cât ai clipi oferta, fără să se mai uite la preţuri. Pentru vânzători este un bun prilej de a câştiga sume frumuşele pentru terenuri cumpărate, în trecut, ieftin sau obţinute în instanţă .

Opt terenuri în valoare de peste 5 milioane de lei

Primul teren este situat în cartierul Brazda lui Novac, pe strada 1Decembrie 1918 şi are o suprafaţă de 642 mp. Acesta este evaluat la 959.100 de lei fără TVA, echivalentul a 193.800 de euro. Spaţiul aparţine unei societăţi, S.C. Drăgulin & Fiii S.R.L. La acest moment aici este un spaţiu verde pe care locuitorii de la blocurile din zonă îşi parchează maşinile.

Al doilea teren pe care Primăria Craiova intenţionează să-l cumpere este situat pe bulevardul Calea Severinului, nr 27. Alte două terenuri sunt situate în strada Mirceşti, nr 3A din cartierul Sărari. Primul are o suprafaţă de 720 mp şi a fost evaluat la 997.698 de lei, echivalent a 201.600 de euro. Cel de-al doilea are o suprafaţă de 30 mp şi a fost evaluat la 40.828 de lei, echivalentul a 8.250 de euro. Un alt spaţiu pe care primăria avea de gând să-l cumpere are 400 mp în acte şi 399 mp din măsurători şi este situat pe b-dul Dacia nr.80B. Valoarea acestuia a fost evaluată la 641.750 de lei, echivalentul a 129.675 euro. Valorile nu includ TVA.

Teren din cartierul Sărari

Alt teren se află pe strada Constantin Brâncoveanu, nr.59A, are o suprafaţă de 410 mp din acte şi 411 mp din măsurători. Acesta a fost evaluat la 772.920 de lei, echivalent a 156.180 de euro.

Penultimul teren din lista de achiziţii este chiar în buricul oraşului, pe strada A.I.Cuza. A fost achiziționat în 2003 cu 350 milioane de lei vechi. Acum a fost evaluat la 299.400 de euro. Ultimul teren este situat pe strada Privighetoarei la nr. 8 B-C, are o suprafaţă de 300 mp şi are o valoare de 475.090 de lei, echivalentul a 96.000 de euro.

Consilierii au spus nu achiziţiei

Teren situat în Brazda lui Novac/foto Claudiu Tudor

Povestea pe scurt a acestor terenuri pe care Primăria Craiova dorește să le cumpere: sunt terenuri care acum sunt evaluate ca fiind construibile, deci la o valoare mult mai mare, deși anterior proprietarii acestora nu primiseră certificate de urbanism pentru a construi ceea ce doreau. Cu alte cuvinte, Primăria Craiova vrea să dea aproximativ 5,5 mil. de lei pe terenuri care fac mult mai puțin.

Drept urmare, consilierii locali din partea USR au propus înainte de a se vota ordinea de zi a ședinței retragerea proiectelor de hotărâre privind achizițiile de terenuri private. Pentru acestea executivul a prevăzut în bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Craiova pe anul 2022 suma de 11,8 milioane de lei. Useriștii au motivat solicitarea prin faptul că nu există certificate de urbanism valabile, că evaluarea nu ar fi corectă și că s-ar crea, astfel, un prejudiciu municipiului. Ei au cerut o reevaluare a terenurilor, dar primarul Craiovei a fost de altă părere.

Lia Olguta Vasilescu a spus :



„Acum câteva şedinţe aţi vrut rapoarte de evaluare. Acum aveţi rapoartele de evaluare, dacă sunt sau nu corecte dumneavoastră urmează să apreciaţi şi să votaţi în consecinţă pentru că aveţi posibilitatea să respingeţi raportul de evaluare, fără să cereţi reevaluarea. Asta, dacă dumneavoastră consideraţi că nu mai merită pe terenul respectiv să aibă primăria sau Consiliul Local vreo preferinţă de a cumpăra.. Aveţi varianta să respingeţi Raportul ca fiind neconcludent pentru dumneavoastră sau să solicitaţi o nouă reevaluare sau să votaţi. Eu ca primar nu pot să retrag aceste puncte de pe ordinea de zi”.



Proiectele au fost respinse în unanimitate, dar cu propunere de reevaluare pentru șapte dintre ele.