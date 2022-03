Gorj: 90 de saci cu gunoi strânși de pe malul râului Șușița

Asociația „Team for The Next Generation” în colaborare cu Direcția de Management Integrat al Deșeurilor și Protecția Animalelor Gorj, alături de elevii și profesorii de la Liceul Teologic din Târgu Jiu, au organizat duminică acțiunea „Jiul și Sușita au nevoie de tine”.



Acțiunea a făcut parte din programul „Cu apele curate”, inițiată de către Asociația „Mai mult verde” și LIDL România, iar în Municipiul Târgu Jiu s-a organizat pe malul râului Șușița, vis-a-vis de Secția Drumurilor Naționale.

La această acțiune au participat 40 de voluntari și au fost strânși peste 90 de saci cu deșeuri menajere.



În urma acestei acțiuni organizatorii vor depune o adresă la Primăria Municipiului Târgu Jiu, dar și la Poliția Locală, pentru a lua măsurile ce se impun cu privire la această zonă în care a fost organizată acțiunea de ecologizare.

Astfel de acțiuni vor avea loc și în perioada următoare.