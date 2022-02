A început războiul în Craiova. Ținta: locurile de parcare

A început războiul, dar nu în Ucraina cu Rusia în postura de atacator, ci în Craiova, cu Poliția Locală în ofensivă. Ținta: parcările neregulamentare. În colimator au intrat câteva străzi din cartierul 1 Mai, unde mașinile ocupă integral trotuarele extrem de generoase. O situație care poate atrage, însă, sancționarea proprietarului.

De câteva zile, craiovenii care locuiesc în cartierul 1 Mai pe strada Dr. Victor Gomoiu și străzile adiacente sunt într-o mare dilemă. Nu mai știu unde să-și lase mașinile. Pentru că parcările dintre blocuri sunt pline, mulți șoferi parchează pe trotuar, profitând și de lățimea acestuia. O situația generală în Craiova, dar specială în această zonă a cartierului 1 Mai, unde unele străzi au trotuare chiar și de patru metri lățime. Trotuare care au fost amenajate ca atare în urmă cu câțiva ani, când în zona delimitată de străzile Popoveni, Râului, Dr. Ioan Cantacuzino şi Dr. Nicolae Ionescu Siseşti s-a intrat cu asfaltarea.

Pe unele străzi (Dr. Nicolae Ionescu Siseşti, o parte din strada Dr. Victor Gomoiu) au fost lăsate și spații pentru parcare, prin micșorarea trotuarelor, dar pe restul au fost păstrate trotuarele în forma inițială. Suficient cât să poți parca o mașină fără a încurca traficul, dar neregulamentar, potrivit OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice. De acest act normativ va trebui să țină cont craiovenii, iar cei din zona mai sus menționată au fost chiar informați în mod expres de reglementările în vigoare. Cum s-a ajuns aici? De la sesizări repetate venite din partea unor vecini „binevoitori“.

A început războiul în Craiova. Poliția Locală spune că a acționat doar preventiv

Craiovenii de la blocurile situate de o parte și alta a străzii Dr. Victor Gomoiu s-au trezit, marți, cu înștiințări de la Poliția Locală lipite pe ușa de la intrarea în bloc. Vizați erau posesorii de autoturisme, cărora li se punea în vedere că staționarea autovehiculelor pe trotuar constituie contravenție și se sancționează cu amendă și puncte de penalizare. În plus, se pot trezi și cu mașinile ridicate. Bază legală există. „Pentru a evita situațiile neplăcute, vă rugăm să nu mai opriți/staționați neregulamentar cu autovehiculele pe trotuar, în caz contrar vor fi aplicate prevederile legale conform legislației în vigoare“, era mesajul de la Poliția Locală care i-a pus pe jar pe localnici.

Înștiințare de la Poliția Locală Craiova lipită pe ușa de la intrarea într-un bloc de pe strada Dr. Victor Gomoiu

În final, se menționa că este vorba de o acțiune pur preventivă, dar precedentul s-a creat, iar oamenii au început să se agite.

„Primele străzi cum vii de la Dunărea au parcări, dar în rest nu sunt locuri de parcare. Locatarii parchează mașinile pe trotuar, pentru că nu sunt locuri suficiente în parcările dintre blocuri. Acum ni se spune că nu avem voie să lăsăm mașinile pe trotuar. Ok, dar nici pe stradă nu se poate. Și, atunci, unde? O să ne unim și o să facem o solicitare la primărie, să ne dea cei de acolo soluția. Nu este corect nici să ne ridice mașinile, atâta timp cât nu ni se oferă varianta unei parcări regulamentare. Dacă pe strada mea nu este niciun loc de parcare, unde las mașina? O să se ajungă la scandaluri. Deja au apărut amenințările între vecini, din cauza locurilor de parcare. Eu aș parca regulamentar, dacă aș avea unde“, s-a plâns o craioveancă.

„O să ne lăsăm mașinile la Centrul Multifuncțional“

Ieri, pe strada Dr. Victor Gomoiu subiectul de discuție între vecini era același ca în ziua precedentă: „unde ne parcăm mașinile?“. Cu înștiințările la ușă, oamenii își dădeau cu părerea și așteptau o soluție de la autoritățile locale. „Ce să facem cu mașinile, unde le ducem? Noi înțelegem că suntem în culpă și că nu este voie să parcăm pe trotuar, dar avem altă variantă? Au lăsat trotuarele acestea de patru metri lățime, le-am măsurat. De ce nu au făcut locuri de parcare când au asfaltat străzile de aici? Când am întrebat atunci, când se asfalta, mi s-a spus că se lucrează pe existent. Acum vin și ne amendează?“, susținea un localnic.

„Dacă lăsăm mașinile în stradă, nu se mai poate circula, pentru că nu au loc două autoturisme. Și atunci? Eu aș parca și la 150 de metri de bloc, dar unde? O să ne lăsăm mașinile la Centrul Multifuncțional, că este aproape. Era un teren viran între blocuri unde se putea amenaja o parcare, dar acolo a răsărit un bloc. Autoritățile locale trebuie să vină cu soluția“, a adăugat un alt craiovean care locuiește pe strada Victor Gomoiu.

Trotuarele generoase ale mai multor străzi din cartierul craiovean 1 Mai s-au transformat, de ani de zile, în parcări. Șoferilor li s-a pus acum în vedere să parcheze regulamentar, altfel riscă să fie sancționați. Întrebarea lor este una singură: unde?

Tot din discuții s-a găsit și o soluție. „Poate ar fi bine să facă străzile acestea cu sensuri unice“, a spus un localnic. „Este o variantă, dar să fie amenajate parcări în spic. Dacă lăsăm mașinile una în spatele celeilalte, pe o parte a drumului, ocupăm cât trei locuri de parcare. Și așa sunt locuri puține“, a completat un alt craiovean.

A început războiul în Craiova. În cartierul 1 Mai vor fi instituite sensuri unice, în 2022

Aceasta este o soluție la care municipalitatea s-a gândit deja. În ultima hotărâre din 2021 a Comisiei de Sistematizare a Circulaţiei Rutiere şi Pietonale din municipiul Craiova a primit aviz favorabil implementarea unui sistem de sensuri unice în cartierul 1 Mai, zona delimitată de străzile Popoveni, Râului, Dr. Ioan Cantacuzino şi Nicolae Ionescu Siseşti. Potrivit hotărârii Comisiei, pe fiecare stradă cu sens unic vor fi amenajate locuri de parcare pe o parte, iar pe cealaltă parte se vor monta stâlpi de delimitare a zonei carosabile de trotuar. „Semnalizarea pe verticală, stâlpii de delimitare şi marcajele rutiere se vor realiza în prima parte a anului 2022, atunci când temperatura exterioară înregistrată va permite aceste activităţi“, se menţiona în hotărâre.

De asemenea, în bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 apare, în premieră pentru Craiova, şi execuţia unor parcări supraetajate. 14 milioane de lei va pune în joc primăria pentru construirea unor astfel de parcări, plus 500.000 de lei pentru amenajarea unei parcări în zona Liceului Energetic. În plus, va continua și achiziția de terenuri private care se pretează pentru amenajarea de parcări sau locuri de joacă. Anul acesta, pentru astfel de achiziții au fost bugetați 11,6 milioane de lei. Una peste alta, reprezentanții Poliției Locale Craiova au explicat, pentru GdS, că acțiunea demarată în aceste zile în cartierul 1 Mai a pornit de la numeroase sesizări privind parcarea mașinilor în această zonă și că, deocamdată, ea are doar rol preventiv.