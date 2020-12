Ce taxe de parcare se vor plăti în Craiova în 2021. Proiectul de hotărâre privind stabilirea și aprobarea impozitelor și taxelor locale din Craiova pentru anul 2021, aflat în consultare publică on-line pe site-ul primăriei, prevede într-una dintre anexe și taxele de parcare. Anul viitor vor rămâne în vigoare aceleași taxe ca și în prezent. Taxa de parcare pe domeniul public va crește. La fel și taxa pentru parcarea rezidențială, care nu s-a aplicat în 2020.

Șoferii care își lasă mașinile pe domeniul public din Craiova vor plăti și anul viitor taxe către primărie. Potrivit proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, parcarea va fi supusă taxării sub aceeași formă ca și în prezent. Două dintre taxe vor avea însă alt cuantum.

Cea mai veche dintre taxe este cea pentru parcarea curentă pe domeniul public al municipiului, vinieta – cum era cunoscută înainte de a se scoate obligativitatea deținerii autocolantului doveditor. În acest an, taxa respectivă a fost de 43 de lei/an. Pentru 2021, taxa a fost stabilită la 45 de lei pe an, creșterea datorându-se indexării cu rata inflației. Taxa este plătită de toți șoferii care au mașinile înregistrate la Direcția de Impozite și Taxe (DIT) a municipiului Craiova și nu are legătură cu plata altor taxe de parcare. Pentru cei care nu au autovehiculul înregistrat la DIT, dar parchează pe domeniul public al Craiova, taxa a rămas aceeași. Este vorba de parcarea ocazională care poate fi achitată prin SMS prin două variante de taxă: 1 leu/zi sau 13 lei/lună.

Parcarea cu plată din centru, mai ieftină la aparat decât prin SMS

Cele două taxe de parcare mai sus menționate nu au nicio legătură cu parcările instituite în zona centrală a Craiovei, semnalizate cu indicatorul „Parcare cu plată”. Adică, cine a plătit taxa de parcare pe domeniul public, fie ea curentă sau ocazională, va trebui să plătească și taxa prin SMS, dacă își lasă mașina pe aceste locuri. Taxa pentru parcarea pe domeniul public cu plata prin SMS sau alte mijloace de plată, semnalizată cu indicator „Parcare cu Plată”, va rămâne la fel în 2021, adică 2 lei/oră.

Asta dacă plăteşti la unul din cele 14 parcometre achiziționate și montate de Primăria Craiova în toamna anului 2019, unde plata se poate face cu fise de 50 de bani sau cu card bancar. Dacă alegi să plătești prin SMS, taxa este aceeași indiferent de rețea: 0,50 de euro plus TVA. Ceea ce face ca la cursul euro actual taxa de parcare să fie mai scumpă decât la parcometru sau decât este ea stabilită și aprobată în Consiliul Local. Adică, de 2,9 lei/oră.

Ce taxe de parcare se vor plăti în Craiova în 2021. Implementarea parcării rezidenţiale a demarat la începutul anului 2020

În 2020, Primăria Craiova introducea, în premieră, o taxă nouă de parcare: cea pentru parcarea de reședință. Ea se referea la parcarea pe domeniul public pe niște locuri trasate și numerotate de primărie și taxată în funcție de zonă. În plus, cuantumul final al taxei rezulta în urma unei licitații pentru locul respectiv de parcare, pornind de la nivelul stabilit de municipalitate. Taxa se plătea anticipat, pentru tot anul, dar ea nu a mai fost pusă în practică în 2020.

Primăria dăduse startul atribuirii locurilor din parcările de reşedinţă în luna martie. Pentru început, stabilise 368 de astfel de locuri, care urma să fie introduse într-o aplicaţia prin intermediul căreia cetăţenii puteau solicita on-line un loc în parcarea de reşedinţă. Fiecare locatar avea dreptul doar la un loc de parcare, chiar dacă avea în proprietate mai multe autovehicule. „Cetățenii nu se vor certa între ei pentru un loc de parcare, se vor certa cu calculatorul“, explica atunci primarul Mihail Genoiu.

Primăria a spus stop parcării rezidențiale, în pandemie

Potrivit regulamentului aprobat în Consiliul Local (prin HCL nr. 73/2019), puteau beneficia de un loc de parcare de reşedinţă persoanele fizice care îndeplineau, în mod cumulativ, următoarele condiţii: deţin un autoturism în proprietate sau în baza unui contract de leasing pentru care plătesc impozit la Primăria Craiova; au domiciliul/rezidenţa în imobilele care au arondate locurile de parcare solicitate; au impozitele plătite la zi. Atribuirea locurilor de parcare urma să se facă fie în ordinea cronologică a depunerii cererilor (în situația în care numărul de solicitări este mai mic sau egal cu numărul de parcări disponibile), fie prin licitaţie publică (în situaţia în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de parcări disponibile).

Nu a mai fost cazul, pentru că fie pandemia, fie teama de scandal între craioveni chiar în an electoral au făcut ca proiectul să rămână în stand-by.

Ce taxe de parcare se vor plăti în Craiova în 2021. Parcarea rezidențială, pe tapet și anul viitor

Primăria Craiova nu a renunțat însă la ideea unei taxe pentru parcarea de reședință. Taxa apare menționată și în proiectul de stabilire și aprobare a taxelor și impozitelor pentru anul 2021. În noul proiect, taxa pentru parcarea de reședință cu plată pe domeniul public al municipiului pentru utilizatorii locurilor de parcare atribuite prin repartizare directă, conform art. 52 din HCL 73/2019, va fi mai mare în 2021. Nu cu mult, ci cu câţiva lei, din cauza indexării cu rata inflaţiei.

Astfel, de anul viitor, un loc rezidenţial de parcare în Zona 0 a orașului va fi taxat pornind de la 156 de lei/an (150 de lei/an a fost nivelul taxei în 2020). Pentru Zona 1, taxa pentru parcarea rezidenţială va fi de 125 lei/an (120 de lei în 2020), iar pentru Zona 2 de 104 lei/an (100 de lei în 2020).

De menționat că acesta este nivelul de la care va porni licitația, dacă vor exista două cereri pentru același loc de parcare și dacă, evident, primăria va mai merge pe regulamentul în vigoare și nu va schimba modalitatea de atribuire a unui loc rezidențial de parcare. Potrivit regulamentului, parcarea rezidențială era valabilă între orele 18.00 – 08.00. În rest, locul plătit de cetățean era „la liber”.

Ce taxe de parcare se vor plăti în Craiova în 2021. Care sunt noile taxe de la parcarea subterană

În fine, și taxele de parcare pentru parcarea subterană din zona Teatrului Naţional „Marin Sorescu” vor fi puţin mai mari din 2021, din cauza inflaţiei. Taxa pentru parcarea cu ora a rămas la fel, adică un leu/oră – pentru parcarea (staţionarea) de până la două ore şi 6 lei – pentru staţionarea de la două ore până la cinci ore.

Iată şi restul taxelor de parcare din parcarea subterană: 110 lei/lună, pentru parcarea pe timpul nopţii, de luni până vineri (18.00-6.00) şi tot weekendul (106 lei în 2020); 133 lei/lună, parcarea pe timpul zilei, de luni până vineri, între orele 6.00-18.00 (128 de lei în 2020); 55 lei/lună, parcarea pe timpul zilei, de luni până vineri (8.00-18.00) pentru maşinile electrice (53 de lei în 2020); 110 lei/lună, staţionare nelimitată pentru maşinile electrice (106 lei în 2020); 330 lei/lună, staţionare nelimitată pentru restul maşinilor (318 lei în 2020); 55 lei, taxă remitere tichet, pentru pierderea, deteriorarea, etc a tichetului (53 de lei în 2020).