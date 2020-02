VIDEO / Cum se atribuie locurile din parcările de reşedinţă

Primăria Craiova a dat startul atribuirii locurilor din parcările de reşedinţă. Mai exact, a stabilit, pentru început, 368 de locuri, care vor fi introduse în aplicaţia prin intermediul căreia cetăţenii pot solicita locuri în parcările de reşedinţă. Înscrierea on-line pentru obţinerea unui loc rezidenţial de parcare se va putea face însă doar în perioada 2 – 9 martie.

Începând cu 2 martie, Primăria Craiova va da startul atribuirii locurilor rezidenţiale de parcare. Aplicaţia prin intermediul căreia cetăţenii pot solicita locuri în parcările de reşedinţă a fost lansată zilele trecute, însă doar la stadiul demonstrativ.

Înscrierile efective pe platforma on-line creată de primărie se pot face în perioada 2 martie – 9 martie, pentru început fiind scoase la licitaţie 368 de locuri rezidenţiale de parcare.

Este vorba de locurile din zona blocurilor M de pe bulevardul 1 Mai (au fost trasate şi numerotate 207 locuri de parcare), de locurile arondate blocurilor E1, E2, E6, E7 şi A11 de pe Calea Bucureşti (110 locuri).

Plus locurile arondate blocurilor A9, A12, A13, A14, A15 din Brazda lui Novac (44 de locuri) şi locurile arondate blocului H15 din George Enescu (7 locuri).

Pentru acestea se va da, în martie, marea bătălie. Asta după ce craiovenii din aceste zone vor accesa, în perioada mai sus menţionată, platforma on-line parcari.primariacraiova.ro, disponibilă pe site-ul Primăriei Craiova (www.primariacraiova.ro).

Aici se va face înregistrarea cererilor, depunerea actelor justificative necesare, desfăşurarea licitaţiei, desemnarea câștigătorului, achitarea taxei, precum şi eliberarea autorizaţiei de parcare. Preţul de pornire a licitaţiei a fost stabilit deja prin hotărâre de consiliu local: 150 de lei/an – pentru Zona 0 a oraşului, 120 de lei/an – Zona 1 şi 100 de lei/an – Zona 2.

Cine primeşte un loc în parcările de reşedinţă

Potrivit regulamentului aprobat în Consiliul Local, pot beneficia de un loc de parcare de reşedinţă persoanele fizice care îndeplinesc, în mod cumulativ, următoarele condiţii: deţin un autoturism în proprietate sau în baza unui contract de leasing pentru care plătesc impozit la Primăria Craiova; au domiciliul/rezidenţa în imobilele care au arondate locurile de parcare solicitate.

Documentele pot fi depuse on-line, direct în platformă. Pentru a solicita un loc rezidenţial de parcare, o persoană trebuie să urce pe platforma on-line actul de identitate care face dovada domiciliului/reşedinţei în zona respectivă, certificatul de înmatriculare al autoturismului, cartea de identitate a vehiculului.

De asemenea, aplicaţia va solicita şi datele de identificare ale persoanei (nume, prenume, telefon, e-mail) şi datele de identificare ale autoturismului (număr de înmatriculare, marca, dată expirare ITP, asigurarea RCA şi data ei de expirare).

Cine nu plătește parcarea de reședință

Atribuirea locurilor de parcare se va face fie în ordinea cronologică a depunerii cererilor (în situația în care numărul de solicitări este mai mic sau egal cu numărul de parcări disponibile), fie prin licitaţie publică (în situaţia în care numărul de solicitări este mai mare decât numărul de parcări disponibile).

Se exceptează de la aceste reguli, solicitările persoanelor cu nevoi speciale, care vor fi soluționate cu precădere, anunță primăria. De asemenea, pentru persoanele cu handicap care formulează cereri autorizațiile de parcare se eliberează gratuit, fără a se intra în procedură competiţională.

Cum funcționează sistemul privind parcările de reşedinţă

Atenţie! Se poate atribui un singur loc de parcare pentru un imobil. Asta pentru că sistemul nu permite două înregistrări pentru acelaşi CNP, două înregistrări pentru aceeaşi adresă de domiciliu ori două înregistrări pentru acelaşi număr de înmatriculare al unei maşini. Totodată, sistemul nu permite înregistrarea unei solicitări în cazul în care distanţa între locul de parcare şi imobil este mai mare de 30 de metri.

Craiovenii mai trebuie să ştie că se atribuie loc de parcare numai pentru autovehiculele din categoria M1 (cel mult 8 locuri aşezate în plus faţă de locul conducătorului auto) și N1 (vehicule având o masă maximă care nu depăşeşte 3,5 tone).

Cum se atribuie un loc în parcările de reşedinţă

După completarea corectă a tuturor informațiilor, solicitantul va primi un mesaj pe e-mail privind înregistrarea cu succes a cererii, vizualizând inclusiv numărul de înregistrare al acesteia şi detalii privind paşii următori. După finalizarea înscrierilor, sistemul nu va mai putea permite preluarea altor solicitări. Acest lucru va putea fi permis doar după finalizarea licitaţiei, în funcţie de locurile rămase libere.

În continuare, sistemul va recunoaşte dacă au fost mai multe solicitări pentru un singur loc de parcare şi va trimite notificări solicitanţilor care au depus cereri pentru acelaşi loc de parcare. Va urma o perioadă de timp în care va fi verificată fiecare solicitare depusă electronic.

După finalizarea verificărilor, vor fi supuse licitaţiei on-line doar locurile de parcare pentru care există mai multe solicitări. În acest sens, solicitanţii vor fi înştiinţaţi printr-un e-mail când va fi stabilită perioada de licitaţie.

Locurile rezidenţiale de parcare amenajate în cartierul Brazda lui Novac - blocurile A

Solicitantul va avea atunci posibilitatea de a intra din nou în aplicaţie prin intermediul unui buton denumit „Participare Licitaţie On-line“ care, odată accesat, va deschide o fereastră în care trebuie introduse numărul de înregistrare a cererii şi CNP-ul. De asemenea, în fereastră se va regăsi un buton denumit „Licitează“.

Ce se întâmplă după finalizarea licitației

După finalizarea licitaţiei, câştigătorul are la dispoziţie 14 zile pentru a face plata parcării de reşedinţă. Dacă în acest termen nu a fost înregistrată plata, locul de parcare va fi preluat de următorul participant la licitaţie.

Pentru zonele unde nu mai sunt locuri de parcare disponibile, sistemul afişează un mesaj special, iar utilizatorul poate trimite o solicitare care îl plasează automat în aşteptare. În momentul în care se eliberează un loc pe o rază de 30 m faţă de domiciliul solicitantului, acesta primeşte înştiinţare pe e-mail, prin care i se oferă posibilitatea de a depune din nou solicitare.

Cine deţine un loc rezidenţial de parcare nu are voie să îl subînchirieze sau să lase altă persoană să îl folosească. Dacă un proprietar vinde maşina pentru care a obţinut un loc de parcare poate cere în 30 de zile înscrierea pe locul rezervat a unui nou vehicul.

În cazul înstrăinării imobilului pentru care a fost rezervat locul de parcare, titularul autorizaţiei poate solicita, în termen de 30 de zile, alocarea locului de parcare la noua adresă, după caz. La expirarea termenului de 30 zile de la înstrăinarea imobilului sau a vehiculului, în lipsa unei solicitări din partea titularului, autorizaţia de rezervare loc parcare se anulează, iar locul respectiv devine vacant, titularul urmând a fi notificat în acest sens.

În cazul decesului titularului autorizaţiei de rezervare loc parcare, locul va fi repartizat, în baza unei cereri, soţului/soţiei ori rudelor de gradele I sau II, cu condiţia ca aceştia sa aibă domiciliul legal la aceeaşi adresă cu persoana decedată.

Ce spun craiovenii despre parcările de reşedinţă

Ieri, într-una din parcările arondate blocurilor M de pe bulevardul 1 Mai, un craiovean îşi făcea deja planuri.

„O să cer un loc de parcare pentru maşina băiatului meu. Pe a mea găsesc eu pe unde să o parchez. Este bine că au făcut locuri de parcare cu plată aici, pentru că de multe ori nu ai unde să laşi maşina. Este o sală de fitness pe aici şi e mare aglomeraţie de maşini. Plus că am vecini care au chiar trei sau patru autoturisme şi pe toate le ţin în parcare. Ca să nu mai spun că am un vecin care are firmă şi îşi aduce toate maşinile aici. Avea la un moment dat şi microbuze, pe care le ţinea tot în parcarea blocului. O fi mai bine de acum încolo, om vedea“, a spus craioveanul.

Tot ieri, se lucra la locurile rezidenţiale de parcare de pe Calea Bucureşti. Mai exact, se amenajau locurile din zona străzii Horia. O maşină de ridicări a RAT SRL a dat şi ea „o mână de ajutor“, în sensul că a relocat un autoturism pentru a se putea trasa parcările. În zona Calea Bucureşti vor fi, pentru început, 110 locuri de parcare rezidenţială pentru care va exista o licitaţie on-line.

Parcările de reşedinţă, între orele 18.00 și 08.00

Parcarea rezidențială va fi valabilă între orele 18.00 – 08.00. În rest, locul plătit de cetățean va fi „la liber”. Ce se va întâmpla, însă, dacă proprietarul ajunge acasă mai devreme de ora 18.00? După această oră, se poate apela la Poliția Locală, care, la rândul ei, poate dispune ridicarea mașinii care ocupă locul plătit. Dar mai devreme de ora 18.00? Îți lași mașina în altă parte și te întorci să o parchezi pe locul tău la ora 18.00? Cel mai probabil, așa se va întâmpla.

Oricum, autoritățile susțin că șoferii vor fi informați, prin intermediul unor panouri, că parcarea respectivă este una rezidențială și că, după ora 18.00, mașina lăsată pe un loc plătit va fi ridicată. Și ar mai fi ceva.

Locuri din parcările de reşedinţă care vor fi scoase la licitaţie începând cu data de 2 martie

Licitația pentru un loc de parcare nu ar putea ajunge la sume astronomice, de ordinul miilor de lei, mai cred autoritățile. Asta pentru că se poate crește miza peste taxa stabilită doar cu câte 10 lei. Adică, suplimentarea se poate face doar din 10 în 10. Rămâne de văzut cum vor decurge lucrurile după data de 10 martie.

Toate zonele unde vor fi instituite parcări de reşedinţă

Până una, alta, iată lista cu străzile şi zonele unde vor fi amenajate parcări rezidenţiale, aşa cum apar ele în aplicaţia on-line implementată de Primăria Craiova, altele decât cele pilot cu care s-a pornit.

Alei

Aleea 1 Alexandru cel Bun, Nr. 4, Bl. 5, Sc. 8; Aleea 1 Alexandru cel Bun, Nr. 7; Aleea Constantin Brâncuşi, Nr. 11, Bl. A2; Aleea Constantin Brâncuşi, Nr. 12, Bl. B1; Aleea Constantin Brâncuşi, Nr. 13, Bl. A3; Aleea Constantin Brâncuşi, Nr. 14, Bl. B2; Aleea Nicolae Bălcescu, Nr. 1, Bl. 23C; Aleea Nicolae Bălcescu, Nr. 3, Bl. 23D; Aleea Teatrului, Nr. 2, Bl. T1; Aleea Teatrului, Nr. 2, Bl. T3, Sc. B; Aleea Teatrului, Nr. 4, Bl. T2; Aleea Teatrului, Nr. 6, Bl. T3, Sc. A.

Calea Bucureşti

Calea Bucureşti, Nr. 12, Bl. M8; Calea Bucureşti, Nr. 16, Bl. M9; Calea Bucureşti, Nr. 17, Bl. 13C; Calea Bucureşti, Nr. 18, Bl. M16, Sc. A; Calea Bucureşti, Nr. 18, Bl. M16, Sc. B; Calea Bucureşti, Nr. 18, Bl. M16, Sc. C; Calea Bucureşti, Nr. 19, Bl. 13B; Calea Bucureşti, Nr. 2, Bl. M2; Calea Bucureşti, Nr. 20, Bl. M17, Sc. A; Calea Bucureşti, Nr. 20, Bl. M17, Sc. B; Calea Bucureşti, Nr. 20, Bl. M17, Sc. C;

Calea Bucureşti, Nr. 21, Bl. 15A; Calea Bucureşti, Nr. 22, Bl. M18, Sc. A; Calea Bucureşti, Nr. 25, Bl. 17A; Calea Bucureşti, Nr. 27, Bl. 17B; Calea Bucureşti, Nr. 28, Bl. C10; Calea Bucureşti, Nr. 29, Bl. 17C; Calea Bucureşti, Nr. 30, Bl. C9; Calea Bucureşti, Nr. 31, Bl. 21B; Calea Bucureşti, Nr. 32, Bl. 14, Sc. C; Calea Bucureşti, Nr. 33, Bl. 21C; Calea Bucureşti, Nr. 34, Bl. A8; Calea Bucureşti, Nr. 35, Bl. 21D; Calea Bucureşti, Nr. 37, Bl. 21E.

Calea Bucureşti

Calea Bucureşti, Nr. 38, Bl. P2; Calea Bucureşti, Nr. 4, Bl. M3; Calea Bucureşti, Nr. 4, Bl. U4; Calea Bucureşti, Nr. 41, Bl. 27A; Calea Bucureşti, Nr. 43, Bl. 27B; Calea Bucureşti, Nr. 45, Bl. 27C; Calea Bucureşti, Nr. 47, Bl. 7D; Calea Bucureşti, Nr. 49, Bl. 29A; Calea Bucureşti, Nr. 53, Bl. 29B; Calea Bucureşti, Nr. 55, Bl. 31A; Calea Bucureşti, Nr. 57, Bl. 31B; Calea Bucureşti, Nr. 59, Bl. 31C; Calea Bucureşti, Nr. 61, Bl. 31D;

Calea Bucureşti, Nr. 63, Bl. A24; Calea Bucureşti, Nr. 65, Bl. A23; Calea Bucureşti, Nr. 67, Bl. A22; Calea Bucureşti, Nr. 69, Bl. A21; Calea Bucureşti, Nr. 7, Bl. U2; Calea Bucureşti, Nr. 71, Bl. A20; Calea Bucureşti, Nr. 73, Bl. A19; Calea Bucureşti, Nr. 75, Bl. A18; Calea Bucureşti, Nr. 77, Bl. A17, Sc. A; Calea Bucureşti, Nr. 79, Bl. A16, Sc. A; Calea Bucureşti, Nr. 8, Bl. M7; Calea Bucureşti, Nr. 81, Bl. A15, Sc. A; Calea Bucureşti, Nr. 83, Bl. A14, Sc. A; Calea Bucureşti, Nr. 85, Bl. A13; Calea Bucureşti, Nr. 87, Bl. E4; Calea Bucureşti, Nr. 89, Bl. E3; Calea Bucureşti, Nr. 9, Bl. U1; Calea Bucureşti, Nr. 91, Bl. A12; Calea Bucureşti, Nr. 95, Bl. A11.

Calea Unirii

Calea Unirii, Nr. 1, Bl. 1, Sc. A; Calea Unirii, Nr. 1, Bl. M1; Calea Unirii, Nr. 18, Bl. 24A; Calea Unirii, Nr. 18, Bl. 24B; Calea Unirii, Nr. 18, Bl. 24C; Calea Unirii, Nr. 20, Bl. 44; Calea Unirii, Nr. 21, Bl. 21A; Calea Unirii, Nr. 21, Bl. 21B; Calea Unirii, Nr. 21, Bl. 21C; Calea Unirii, Nr. 21, Bl. 21D; Calea Unirii, Nr. 22, Bl. 46.

A.I. Cuza

Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 15A, Bl. M5; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 17, Bl. M14; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 18, Bl. D; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 19, Bl. M13; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 23, Bl. M19, Sc. A; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 23, Bl. M19, Sc. B; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 23, Bl. M19, Sc. C; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 25, Bl. M18, Sc. D; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 25, Bl. M18, Sc. E; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 42, Bl. 6, Sc. A;

Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 42, Bl. 6, Sc. B; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 42, Bl. 6, Sc. C; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 44, Bl. 8C; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 44, Bl. 8D; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 46, Bl. 10A; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 46, Bl. 10B; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 46, Bl. 10C; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 48, Bl. 12, Sc. A;

Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Bl. Romarta, Sc. A,B,C; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 5, Bl. Romarta, Sc. D,E; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 50, Bl. 12, Sc. B; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 52, Bl. 14, Sc. A; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 54, Bl. 14, Sc. B; Strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 9, Bl. 156.

Dealul Spirei

Strada Dealul Spirei, Nr. 20, Bl. M26; Strada Dealul Spirei, Nr. 22, Bl. M25; Strada Dealul Spirei, Nr. 24, Bl. M24; Strada Dealul Spirei, Nr. 26, Bl. M15, Sc. B; Strada Dealul Spirei, Nr. 26, Bl. P32; Strada Dealul Spirei, Nr. 32, Bl. M13.

Strada Lalelelor

Strada Lalelelor, Nr. 1, Bl. D7; Strada Lalelelor, Nr. 2, Bl. D5; Strada Lalelelor, Nr. 3, Bl. D6; Strada Lalelelor, Nr. 4, Bl. D5, Sc. A; Strada Lalelelor, Nr. 6, Bl. P2.

Strada Nicolae Bălcescu

Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 1, Bl. M12; Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 15, Bl. PT15CB, Sc. CB; Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 2, Bl. M15, Sc. A; Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 2, Bl. M15, Sc. B; Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 2, Bl. M15, Sc. C; Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 3, Bl. M11; Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 5, Bl. M10; Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 7, Bl. 23A; Strada Nicolae Bălcescu, Nr. 9, Bl. 23B.

Alte străzi

Strada Theodor Aman, Nr. 1, Bl. Casa Alba; Strada Valter Mărăcineanu, Nr. 10, Bl. G9, Sc. A; Strada Valter Mărăcineanu, Nr. 12, Bl. G8, Sc. A; Strada Valter Mărăcineanu, Nr. 14, Bl. G7, Sc. A; Strada Mihail Kogălniceanu, Nr. 19, Bl. 97.