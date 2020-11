Consiliul Local (CL) Craiova se întrunește mâine, în ședință de îndată, pentru „a debloca administrația locală“, după cum s-au exprimat consilierii locali din partea PNL și USR-PLUS. Aceștia au venit, ieri, la ședința extraordinară de ei pentru ziua de 16 noiembrie. Cum de data asta nu au fost prezenți consilierii din partea PSD și PER, ședința nu a avut loc.

Consilierii care formează majoritatea de dreapta din CL Craiova au precizat însă că ședința putea avea loc dacă se prezentau toți componenții Consiliului Local constituit în data de 30 octombrie și că se puteau rezolva astfel toate problemele legate de conducerea orașului.

„După cum se vede, noi am venit în formulă completă. Suntem cei 12 consilieri locali învestiți, plus cei doi supleanți. Noi am făcut toate formalitățile pentru a convoca această ședință. Vom solicita secretarului general al primăriei (Nicoleta Miulescu – n.r.) un raport scris cu privire la refuzul de a publica într-un ziar tipărit ordinea de zi a ședinței și de a convoca consilierii pentru ziua de astăzi (luni, 16 noiembrie). De asemenea, îi vom solicita pentru ședința viitoare o dovadă a jurământului doamnei primar și un raport detaliat a ceea ce s-a întâmplat vineri“, a spus Marian Vasile, unul dintre liderii consilierilor alianței de dreapta din CL Craiova și propunerea PNL pentru funcția de viceprimar.

Marian Vasile: „PSD și PER nu au dat dovadă de voință politică“

Marian Vasile a mai precizat că nu se va părăsi instituția Consiliului Local „până nu depunem toate documentele necesare pentru a convoca o ședință de îndată pentru ziua de miercuri, 18 noiembrie“.

„PSD și PER nu au dat dovadă de voință politică pentru demararea activității Consiliului Local. Chiar dacă nu au fost îndeplinite condițiile privind publicarea ordinii de zi într-un ziar tipărit, efectul s-a produs pentru că ea a apărut într-un articol tipărit, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local. Dacă toți consilierii se prezentau astăzi se putea ține ședința. Vom debloca administrația locală din Craiova și o vom transforma dintr-un dinozaur care mănâncă mult și se mișcă greu într-un atlet“, a mai spus Vasile.

După o discuție cu secretarul general al Primăriei Craiova, Nicoleta Miulescu, s-a stabilit ca ședința să aibă loc în formulă completă, miercuri, 18 noiembrie, de la ora 10.00. Și să fie una de îndată. Solicitarea a fost înregistrată la registratura primăriei, fiind semnată de toți cei 12 consilieri municipali în funcție.

CL Craiova se întrunește mâine, în ședință de îndată. Care este ordinea de zi

Potrivit lui Marian Vasile, secretarul Nicoleta Miulescu și-a luat angajamentul că va convoca ședința. El a făcut precizarea că lucrul cel mai important este constituirea comisiilor de specialitate. Ele își dau girul pentru toate proiectele de hotărâre, iar fără acestea consiliul local nu poate funcționa. Nicoleta Miulescu s-a ținut de cuvânt și a convocat Consiliul Local Craiova în ședință de îndată pentru ziua de 18 noiembrie, ora 10.00.

Iată care este ordinea de zi de ședinței de mâine:

1. Depunerea jurământului de către consilierii locali supleanţi validaţi de Judecătoria Craiova, după data constituirii Consiliului Local Craiova, conform art.117 şi art.119 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

2. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Craiova, conform art.123 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

3. Constituirea Comisiei cu atribuţii de numărare a buletinelor de vot şi de întocmire a procesului verbal de validare a rezultatului votului.

4. Alegerea viceprimarilor municipiului Craiova, conform art.152 alin.2 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

5. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Craiova.