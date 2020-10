Dorele, mai reparăm şi noi ceva? Așa ar putea suna îndemnul Primăriei Craiova către firmele care se ocupă de repararea și întreținerea străzilor din oraș. Constructorul care a asfaltat strada Câmpia Islaz a rămas restant cu turnarea stratului de uzură şi, implicit, cu refacerea gurilor de canal. Ele se dovedesc, în aceste condiţii, un pericol pentru şoferi.

Fac ce fac constructorii care se ocupă de repararea străzilor din Craiova şi îşi dau în petic, chiar la final de lucrări. De un petic de asfalt ar mai fi fost nevoie şi pentru ca strada Câmpia Islaz să fie reparată în totalitate. Asfaltul însă nu a mai ajuns. Strada a intrat în reparaţii în luna august, perioadă în care în Craiova asfaltările se ţineau lanţ. Ritmul nu a scăzut nici în septembrie, în luna alegerilor locale. După votul de pe 27 septembrie, lucrările de reparare a străzilor din Craiova au scăzut în intensitate sau chiar au stagnat.

GdS a prezentat, luna trecută, situaţii cu lucrări care păreau abandonate sau cu reparaţii de mântuială. Într-o astfel de situaţie se regăsea atunci şi strada Câmpia Islaz. Constructorul lăsase o parte din molozul rezultat în urma lucrărilor pe trotuar, iar bordurile nu erau lipite între ele.

„Calitatea lucrărilor se vede la final, când facem recepţia. În privinţa bordurilor, într-adevăr între acestea se aşează rosturi din ciment. La trecerea între arterele principale şi străzile adiacente se toarnă o porţiune de asfalt. Orice hibă trebuie remediată. Până la acest moment, nicio lucrare nu a fost recepţionată. În momentul finalizării asfaltării vom face verificări, după care se va face şi recepţia finală”, explica luna trecută, pentru GdS, Marian Ghencioiu, şef Serviciu Administrare şi Întreţinere Drumuri, din cadrul Primăriei Craiova.

Situaţia nu este mult schimbată nici acum, după mai bine de o lună. Pe stradă s-a mai lucrat, între timp, doar la gurile de canal, numai că lucrările parcă mai mult au complicat viaţa şoferilor. Gurile de canal lăsate descoperite, în aşteptarea stratului de uzură, sunt acum un pericol pentru conducătorii auto.

Cum intri pe strada Câmpia Islaz, de la intersecția cu Elena Teodorini, te întâmpină două guri de canalizare nesemnalizate pe care cu greu le ocoleşti. La fel stau lucrurile şi la câţiva zeci de metri mai încolo. Aici ai noroc că gurile de canalizare sunt mai aproape de marginea din dreapta a străzii şi le poţi evita. Asta dacă eşti atent, pentru că în stradă au fost lăsaţi şi vechii suporţi de fier de la cămin. Până şi în dreptul Biroului Rutier Craiova au rămas guri de canalizare ridicate.

Asfaltul se termină apoi brusc la intersecţia cu strada Madona Dudu, unde tronează câteva balize de avertizare. Aici nu s-a mai turnat asfaltul de legătură. Ba chiar a rămas, de vreo două luni, o fâşie de asfalt pe strada Madona Dudu, unde constructorul nu a mai venit şi cu stratul de uzură.

Câți bani s-au alocat în 2020 pentru repararea străzilor

De stratul de uzură ar mai fi nevoie şi pe strada Câmpia Islaz pentru ca tot acest disconfort al şoferilor să dispară. Numai că firma de construcţii care a lucrat aici nu a revenit cu stratul final de asfalt. Lucrările de reparare a străzilor din Craiova se derulează în baza unui acord cadru pe patru ani semnat în martie 2019 cu firmele craiovene Domarcons SRL şi Erpia SA. Valoarea totală a contractului a fost de 157 de milioane de lei, plus TVA.

În acest an primăria a încheiat cu unul dintre constructori trei contracte subsecvente pentru repararea şi întreţinerea străzilor din Craiova. Unul în martie – în valoare de 10.426.081 lei, altul în iulie – în valoare de 5.043.192 de lei şi ultimul în august – contract în valoare de 5.379.446 de lei. Toate contractele au fost semnate cu Domarcons SRL, firmă care a lucrat şi pe strada Câmpia Islaz. Am încercat să aflăm de la Primăria Craiova când va reveni constructorul pentru a finaliza lucrările pe Câmpia Islaz, dar nu am primit niciun răspuns.