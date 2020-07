Și vindecarea va veni

„Acum sunt bine, mă chinuie durerile. Uneori sunt cumplite, dar… tot răul spre bine. Am ajuns în Italia la începutul acestei luni. Am ajuns în sala de operație după ce mi s-au făcut toate investigațiile. Am stat trei ore în operație. Osul bolnav a fost înlocuit cu o grefă. Din păcate, cancerul avansase spre genunchi, dar medicul care m-a operat se aștepta la așa ceva. Au intervenit și în zona genunchiului. După trei zile am fost externată…

Acum sunt țintuită la pat. La nevoie, merg ajutată sau cu cârjele. Medicul mi-a recomandat să nu forțez piciorul, să stau la pat până scot firele. Ulterior trebuie să fac kinetoterapie. Nu am voie să îndoiesc piciorul sau să mă las în el. Mama mă pansează, iau tratament. După această perioadă voi merge din nou în Italia, pe 3 august, ca să mă vadă medicul de acolo. Îmi doresc să se termine totul cu bine. Vreau să mă ridic și ușor, ușor să merg din nou în picioare. Trebuie să spun că banii pe care i-am primit mi-au fost de un real folos“,

spune Valentina Grădinaru.