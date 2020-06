Oamenii sunt minunea pentru Valentina

„Datorită prezentărilor făcute în mass-media, pe grupurile de socializare, a campaniilor demarate de oameni buni am reușit să adun mare parte din bani. Din cei 20.000 de euro, câți îmi sunt necesari pentru intervenția chirurgicală, am primit 12.000 – 13.000 de euro. Este o minune înfăptuită de oameni. Mai am nevoie de încă puțin. Între timp am vorbit cu medicii din Italia, mi-au spus că pregătesc grefa. Sunt atât de aproape de cea mai mare încercare a vieții mele. Trebuie să reușesc în timp util, să nu ajung prea târziu și să scap de boala perfidă care-mi macină piciorul”, a mai spus Valentina.