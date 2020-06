Valentina vrea să meargă mai departe

Trebuie să ajung cât mai repede în Italia, pentru o nouă operație. Tumoarea a evoluat foarte repede. În cîteva luni a crescut prea mult. După ce am pățit în țară la prima operație, nu mai am curaj, să am o altă intervenție aici. În plus, în Ialia există bancă de oase. Medicii de acolo mi-au spus că osul bolnav va fi înlocuit cu unul de animal, o grefă.

Am încercat inițial să merg la un spital de stat, în Italia, fiindcă sunt costuri mai mici. Din țară mi s-a spus să merg să fac operația și apoi îmi decontează banii. Bani pe are oricum familia mea nu-i are. Atunci am optat pentru o clinică privat. Costurile sunt mai mari, 20.000 de euro. Numai așa îmi pot salva piciorul. În plus, durerile au devenit de nesuportat. Stau noaptea și plâng. Mă năpădesc gânduri negre, dar trebuie să fiu puternică, spune Valentina