Mărturii din carantină. Persoanele care au fost introduse în carantină la hostelul Griffon din Craiova în data de 11 martie se pregătesc să revină acasă, după ce nu au prezentat simptome ale infectării cu COVID-19. Cum a fost viața în carantină, la Craiova? Pentru unii, un adevărat coșmar. Și unii doljeni aflați în carantină în Campusul Școlar din cadrul Liceului Teoretic Bechet s-au plâns de condiții și de mâncare. Primarul din Bechet consideră însă că plângerile sunt nefondate.

Potrivit situației epidemiologice raportată de Prefectura Dolj, ieri-dimineață, 236 de persoane se aflau în carantină la nivelul județului. Alte 2.734 de persoane sunt izolate voluntar la domiciliu, în timp ce 22 au ieșit deja din carantină. „Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sănătoase și nu prezintă simptomatologie specifică afectării de către virusul COVID-19“, a anunțat Prefectura Dolj.

În județ au fost stabilite, de la bun început, două locații drept centre de izolare pentru persoanele suspecte de infecție cu noul coronavirus. Este vorba de hostelul Griffon din Craiova, aflat în vecinătatea liceelor „Odobleja“ și „Voltaire“, unitate cu 142 de locuri de cazare, și Campusul Şcolar din cadrul Liceului Teoretic Bechet, cu o capacitate de 120 de locuri. Cum a fost viața în carantină, în Dolj? Pentru unii, un coșmar.

Mărturii din carantină. „Am slăbit șase kilograme în două săptămâni“

Un craiovean aflat în carantină la Hostelul Griffon a povestit, pentru GdS, cum a trăit perioada de izolare. A ajuns aici în data de 11 martie, după ce s-a întors în țară dintr-o „zonă roșie“. Acum se pregătește să revină acasă, pentru că nu a prezentat în cele 14 zile simptome ale infectării cu COVID-19. Experiența trăită în carantină l-a marcat. „Am slăbit șase kilograme în două săptămâni“, susține bărbatul, care acuză modul în care sunt tratați cei care ajung în acest centru.

„Ne-au adus cu poliția și jandarmeria direct aici, deși nu se decretase starea de urgență și puteam fi pus în izolare la domiciliu. Cum a fost în carantină? Păi, pot să spun că intri sănătos și poți să pleci cu o altă boală, din cauza condițiilor și a modului cum îți aduc mâncarea. O lasă pe jos, în mizerie. Eu am șters zilnic masa și suprafețele din cameră cu spirt, dar în două săptămâni nu s-a făcut deloc curățenie. Ieri m-am trezit și eu cu un bidon de Ace, unul de Domestos și un mop. Altceva nu ne-au mai dat. Nu am primit un șampon, un gel de duș…

Multe camere au o singură baie, comună, inacceptabil după părerea mea. De mâncare, ce să vă spun… Pâinea cam miroase a mucegai, iar mancarea de prânz și cina ți-o aduc în același timp, în jur de ora 13.00. Mâncarea nu a fost cine știe ce și a fost tot timpul rece. Eu recunosc că am și comandat mâncare, în special pizza, altfel nu știu ce făceam“, afirmă craioveanul.

Așteaptă încă după al doilea test de coronavirus

Hostelul Griffon, centrul de carantină de la Craiova

Bărbatul care a povestit cum și-a petrecut perioada de izolare în centrul de la Craiova este nemulțumit și de comunicarea cu autoritățile. Acesta susține că a fost testat în privința noului coronavirus imediat ce a ajuns în țară, dar că nu a primit nici acum rezultatul.

„Nu a venit până acum la noi nimeni de la DSP să ne comunice rezultatul primului test. Presupun că, dacă ieșea pozitiv, eram dus cu izoleta direct la spital, dar urmează să ies din carantină și nu am făcut al doilea test. Se mai face, nu se mai face, nu ne spune nimeni nimic! Eu nu am prezentat niciun simptom de boală, dar când sunt testat a doua oară? Când o fi să plec acasă?!“, se întreabă bărbatul. Până la închiderea ediției nici el, nici GdS nu au primit vreun răspuns.

Mărturii din carantină. Scandal la centrul de carantină de la Bechet

Și unii doljeni aflați în carantină în Campusul Școlar din cadrul Liceului Teoretic Bechet s-au plâns de condiții și de mâncare. Mai multe imagini cu mâncarea primită la acest centru și cu o baie unde se pot vedea și câteva goange au apărut în mediul on-line. Oamenii spun că mâncarea nu este bine fiartă și e de proastă calitate.

În Campusul Școlar de la Bechet se află în carantină, în prezent, 30 de persoane

Mâncarea este furnizată de restaurantul „Tată și fii“, un local din centrul orașului Bechet, care dispune și de un hotel de 3 stele. Despre acest restaurant, primarul din Bechet susține că este unul respectabil în oraș, aici servind masa, constant, multe persoane.

Ce spune primarul din Bechet

Edilul Bechetului recunoaște însă că a avut ceva divergențe cu o parte din cele 30 de persoane aflate în carantină în campus. Acestea vor ieși din izolare la sfârșitul săptămânii.

„Eu nu cred că cei de la «Tată și fii» își permit să dea o mâncare proastă, pentru că este un restaurant renumit în Bechet. Am avut, într-adevăr, ceva divergențe cu cei care sunt acum în carantină. Ba că nu este bună mâncarea, ba că nu vine nimeni să le facă curat. Au sunat și pe la DSP să reclame. Noi le-am dat materiale pentru curățenie, dar tot cer. Zilele trecute le-am trimis 12 șampoane, pentru cele 11 camere ocupate, 25 de aparate de ras, spumă de ras, dezinfectanți. Dar au sunat și au spus că mai vor, că le-au terminat. Au cerut cafea, le-am trimis, pentru că trebuie să le oferim apă, ceai și cafea, dar au cerut și țigări, și bere.

Am primit recent o solicitare de 27 de pachete de țigări, nu le putem oferi chiar tot ce vor. Vorbeați de mâncare, ultima dată au primit sarmale. Le-am trimis 35 de porții, am zis că poate mai vrea careva în plus. Au sunat să spună că au mâncat tot și că mai vor“, a explicat Adrian Glăvan, primarul orașului Bechet.

Cât se poate cheltui cu o persoană aflată în carantină

Mâncarea persoanelor aflate în carantină este asigurată de Direcția de Sănătate Publică (DSP). Ministerul Sănătății a calculat costurile cu carantina la 300 de lei pe zi de persoană, din care 230 de lei pentru cazare și 70 de lei pentru mâncare, apă și pijamale.

De fapt, 230 lei/zi/persoană reprezintă cheltuielile cu cazarea, dar includ și curățenia, serviciile de spălătorie, produsele de igienă personală, așternuturile, prosoapele etc. În costul de 70 lei/zi/persoană intră cheltuielile cu hrana – 3 mese/zi/persoană; cu apa – între 2-4 l/zi/persoană; cu îmbrăcămintea corespunzătoare – pijmale și papuci de unică folosință, câte două perechi/persoană, pentru toata perioada de carantină.