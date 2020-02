Alertă de teama coronavirusului la Bechet

Informaţia că peste 100 de persoane care au călătorit în zone din Italia, afectate de coronavirus, vor fi duse în campusul din Bechet a pus pe jar localnicii. Unii dintre ei au protestat duminică seară în faţa primăriei. Alertă a fost şi ieri la nivelul şcolii. Managerul unităţii şcolare a spus că nu ar accepta cazarea unor persoane suspecte de coronavirus în campus, dar dacă s-ar impune o astfel de decizie ar suspenda cursurile. Măsuri se iau şi la vama Bechet. La punctul de trecere a frontierei este asigurat un asistent medical care face o primă consultaţie. Ieri au intrat prin punctul de la Bechet trei persoane care au venit din Italia.

La Bechet este stare de alertă de teamă că persoane care au călătorit în Italia ar putea să fie cazate în campusul liceului din localitate. Este vorba de de pasageri care au fost în zone ale Italiei afectate de coronavirus care au ajuns în Craiova cu zborul de pe aeroportul Bergamo. Până ieri la prânz, însă, nu a ajuns nicio persoană în Bechet pentru a sta în carantină.

Managerul liceului, Elena Cîrstea, a spus că a venit în localitate de duminică seara pentru a suspenda cursurile în cazul în care Prefectura Dolj va lua decizia de a caza suspecţi de coronavirus în campusul şcolar.

„Am văzut despre ce este vorba şi am venit de duminică seara în Bechet. Am contactat Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj. Am ţinut legătura cu inspectorul şcolar de sector în permanenţă chiar şi cu consilierul domnului prefect ca să mă asigur că nu este cazul de nimic. În cazul în care ar fi fost vorba de aşa ceva convocam în această dimineaţă Consiliul de Administraţie al şcolii ca să suspend cursurile. Ţin foarte mult la siguranţa copiilor. Din punctul meu de vedere, este o instituţie şcolară şi nu este de acceptat să fie aduşi aici cei suspecţi de coronavirus. În apropierea locurilor de cazare se află atelierele elevilor. Aici învaţă 552 de elevi“, a spus Elena Cîrstea, directorul Liceului Bechet.

Localnicii rămân în alertă

Localnicii din Bechet nu sunt de acord să se asigure spaţii pentru carantină în oraşul lor

Localnicii au rămas în alertă. „Consider că este un pericol să aducă persoane suspecte de coronavirus în Bechet. Acest virus se transmite prin vânt, prin curenţi, prin poluare. Nu se poate să-i aducă aici“, au spus localnicii din Bechet.

De altfel, autorităţile din Bechet spun că, în ciuda anunţului oficial făcut de prefectul de Dolj că o parte din pasageri pot ajunge în campus pentru carantină, nu au primit nici o adresă oficială. „Nu avem nicio solicitare scrisă pentru a asigura cazare pentru persoane care au venit din Italia“, a spus primarul.

Liceul are 120 de locuri de cazare libere

Cameră din campusul Liceului din Bechet, unde ar puea fi loc de carantină

Managerul a făcut apel către părinţi şi elevi că orele se desfăşoară în condiţii normale.

„Am fost în această dimineaţă la fiecare clasă să văd frecvenţa copiilor, am contactat şi părinţii, prin intermediul cadrelor didactice, să se liniştească să aducă elevii la cursuri pentru că se desfăşoară în condiţii normale“, a mai spus managerul. Sunt şi părinţi care au spus că imediat ce vor afla că vor fi aduse persoane în carantină nu îşi mai aduc copiii la şcoală. „Dacă e ceva nu-l mai aduc pe copil la şcoală. Nu mi se pare bine să aducă aici, în campus, suspecţi de coronavirus pentru că sunt copii şi nu trebuie să aducă aşa ceva la copii. Eu aşa cred“, a spus unul dintre părinţi.

Cămin Campusul liceului din Bechet



Liceul din Bechet a fost luat în calcul de Prefectura Dolj ca spaţiu pentru carantină având 120 de locuri de cazare în campus.

„În internat avem 98 de locuri de cazare şi garsonierele cadrelor didactice. Spaţiile acestea le avem din 2016. Nu sunt persoane cazate în aceste spaţii, pentru că nu au existat solicitări în acest sens. Elevii sunt din localităţi apropiate, cum ar fi Ostroveni, Sadova, Călăraşi şi chiar din Dăbuleni“, a mai spus managerul şcolii.

Bloc de garsoniere din curtea liceului Bechet, vizat ca loc pentru carantină

Garsonieră din canpusul liceului din Bechet

Punct control coronavirus la vama Bechet

Măsuri împotriva coronavirusului se iau şi în punctul de trecere a frontierei de la Bechet. Persoanele care vin din Italia sunt consultate de un asistent medical de la Spitalul din Dăbuleni, la punctul de control din vamă.

„Asigurăm permaneţă la portul Bechet. Trebuie să fim atenţi cu persoanele care intră în ţară, în special cu persoanele venite din Italia, din zonele în care s-au identificat ceva cazuri. Astăzi au trecut prin vama Bechet trei cetăţeni veniţi din Italia.

Punct control coronavirus în cama Bechet

Cetăţenii respectivi nu veneau din zonele infectate. Veneau din zona de sud a Italiei, unde coronavirusul nu a apărut până acum. Erau cetăţeni români care transportau marfă, legume şi zarzavaturi. Tranzitau România şi mergeau spre Chişinău şi Bucureşti. Nu prezentau semne şi simptome de coronavirus, adică nu aveau temperatură, nu aveau greutate în respiraţie, nu prezentau dureri în gât“, a spus Aurora Nicola, asistent medical.

Măsuri în care apare un suspect de coronavirus

În cazul în care va apărea un suspect de coronavirus se vor lua măsuri speciale,

„În cazul în care vom depista un pacient cu simptome trebuie să sunăm la 112, să vină maşină specială să îl ia şi să îl ducă la o cameră de gardă. Nu intervenim. Eu sunt doar asistent medical. Nu pot să intervin să dau tratament nici măcar simptomatic“, a spus asistentul medical din vamă.

Punctul de control pentru coronavirus din vamă va fi deschis 24 de ore din 24. „Avem grafic întocmit până la sfârşitul lunii februarie, dar urmează să se întocmească şi pe luna martie, eventual şi pe luna aprilie. Asigurăm continuitate 24 de ore din 24. Este o situaţie şi noi trebuie să fim conştienţi să nu lăsăm să treacă să ia amploare. Controlul durează în funcţie de cât de cooperant este pacientul. Cinci-zece minute pentru că trebuie să le luăm şi datele. Avem ajutor şi de la Poliţia de Frontieră“, a mai spus Aurora Nicola.