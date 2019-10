Cum ar putea renunţa Primăria Craiova la 15 milioane de lei

„În curând, va începe turnarea asfaltului pe primul tronson de pe strada Carpenului, pentru care avem şi acea finanţare pe FDI, care se referă la ceea ce este de plătit de aici înainte. Problema va fi însă în felul următor. Trebuie să vedem cât de cursiv decurge această finanțare şi cât de repede se mişcă constructorul cu lucrările. Dacă finanţarea merge foarte greu, vă spun sincer că vom renunţa la ea. Asta pentru că, dacă finanţarea se mişcă greu, constructorul trebuie să sisteze lucările, să aştepte banii, să iasă din termenul de execuţie şi să se ducă cu lucrarea la anul, ceea ce nu ne permitem. Eu am promis că strada Carpenului se termină anul acesta. Sunt oarecum reţinut cu această finanţare, sunt optimist 50% că plăţile se vor face repede, pentru că suntem şi în ultima parte a anului. Dacă finanţarea se primea în iulie, poate că eram optimist. Am cerut în permanenţă constructorului să se menţină în termenul de execuţie, încât nu pot ca acum să-l întârzii cu plăţile. El nu are nicio vină. Aşa că, repet, dacă finanţarea nu va decurge cursiv probabil că vom renunţa la ea“, a afirmat Mihail Genoiu.