Victor Piţurcă iese la atac. Vrea gazon de calitate sau mută echipa!

„Astăzi (ieri – n.r.) am pierdut o zi la CNI pentru a găsi cea mai rapidă şi sigură soluţie pentru gazon, dar până la ora asta nu am o informaţie clară despre calitatea gazonului şi modalitatea juridică prin care primăria să suporte această schimbare. Nu ne-am întâlnit până acum pentru că dânsul (Piţurcă – n.r.) a avut un meci greu cu FCSB, eu am tot fost plecat pentru rezolvarea unor proiecte importante, inclusiv pentru gazon, dar sunt dispus să discutăm despre ce calitate a gazonului doreşte. Sunt sigur că cunoştinţele lui în privinţa unui tip de gazon sunt de notorietate. Ideea este că nimeni nu şi-a propus să facă un lucru bun şi să răspundă în faţa legii că a făcut o prostie“, a spus Mihail Genoiu, pentru GdS.