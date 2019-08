Firma care a pus gazonul nu știm cine este, noi nu am avut niciun fel de relație cu niciun subcontractant. Firma care a pus gazonul a avut o relație contractuală cu CNI, noi am avut o relație strict cu CNI. Eu nu am calitatea să trag la răspundere pe furnizorul sau subcontractantul CNI. Noi am făcut către Compania Naţională de Investiţii o multitudine de adrese, am informat-o în permanență despre starea gazonului, rămâne în continuare să ne îndreptăm împotriva celor care au montat gazonul. Dar, repet, garanția stadionului este la CNI, a afirmat edilul.