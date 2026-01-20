Criza forței de muncă în agricultură: fermierii, chemați să ia elevi în practică

Un elev din trei care termină un liceu agricol sau o școală profesională în România nu a făcut nicio oră de practică la un agent economic de profil, arată o cercetare recentă a Centrului Român pentru Politici Europene (CRPE). În același timp, mai bine de jumătate dintre fermieri spun că se confruntă cu lipsa personalului calificat și necalificat.

Chiar dacă majoritatea ar dori să organizeze stagii de practică, prea puțini știu cum să colaboreze cu școlile. Pentru a schimba această situație, CRPE lansează campania „Ia elevi în practică”, dedicată informării companiilor din domeniul agro-alimentar și facilitării parteneriatelor cu liceele agricole.

Liceul Tehnologic „Petre Baniță” din Călărași

În Dolj, Liceul Tehnologic „Petre Baniță” din Călărași are un rol important în formarea viitorilor specialiști în agricultură. Elevii școlii pot beneficia de experiență practică în fermele locale, iar fermierii pot testa și forma viitorii angajați adaptați realităților concrete ale afacerii.

Doar un sfert dintre firmele cu profil agricol au colaborat până acum cu licee, dar 75% dintre ele sunt interesate de parteneriate viitoare. Principalele obstacole invocate de fermieri sunt lipsa timpului, a personalului pentru tutori și a instruirii proprii pentru a ghida elevii.

În același timp, companiile pot oferi elevilor echipamente de lucru, materiale de învățare, masă, transport sau chiar bursă și remunerație.

Ghid dedicat

Pentru a facilita colaborarea, CRPE a creat un ghid dedicat și o bază de date online unde fermierii își pot înscrie fermele pentru a fi contactați de liceele din proximitate: www.educatieagricola.ro.

Campania vine într-un moment favorabil: liceele agricole sunt pe un trend ascendent, iar inserția absolvenților pe piața muncii este în creștere. Datele CRPE arată că peste un sfert dintre absolvenți se angajează în agricultură sau domenii conexe imediat după terminarea studiilor.

„Practica în ferme le oferă elevilor șansa de a învăța meserii reale și fermierilor posibilitatea de a forma viitorii angajați”, explică Alexandra Popa, director executiv CRPE. „Este momentul ca liceele agricole și agribusinessul să colaboreze pentru a pregăti următoarea generație de profesioniști în agricultură.”

