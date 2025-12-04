Ministrul Educației: Temele pentru acasă au devenit o corvoadă

Ministrul Educației, Daniel David, a spus joi, la dezbaterea „Reconstruim şcoala din interior”, organizată de Comisia pentru învăţământ a Senatului, că „temele pentru acasă au devenit o corvoadă”.

Daniel David va semna vineri două ordine de ministru care vor intra în vigoare imediat:

„Dacă temele devin sursă de stres, degeaba dai teme pentru acasă, fiindcă stârnesc conflicte între copii, şcoală, părinţi. Cred că este un ordin care va contribui la calitatea vieţii pentru toţi – şi pentru elevi, şi pentru profesori” a declarat ministrul, conform Agerpres.

„Temele trebuie să fie parte din procesul educaţional“

Primul ordin, pus în dezbatere publică, reglementează clar temele pentru acasă: vor exista doar teme obligatorii „care vizează o abordare de nivel mediu” și teme suplimentare strict facultative. „Temele trebuie să fie parte din procesul educaţional, să nu încurce procesul educaţional”, a subliniat ministrul.

Al doilea ordin vizează reducerea inechităților dramatice dintre rural și urban. „Este foarte trist pentru mine ca ministru să vezi o inegalitate atât de mare în sistemul de educaţie. Dacă eşti un elev care te afli în mediul rural, şansa de reuşită în viaţă este foarte mică”, a recunoscut Daniel David.

Profesorii calificați din marile orașe vor preda online materiile principale

Soluția propusă: școlile cu rezultate foarte bune (din București, Cluj, Iași, Timișoara) vor deveni „școli suport-mentor” și vor încheia parteneriate obligatorii cu școli dezavantajate, în special din rural. Profesorii calificați din marile orașe vor preda online materiile principale, iar profesorii locali vor rămâne în clasă pentru activități practice și relația cu elevii.

„Nu văd de ce unele cursuri la materiile principale nu pot fi susţinute online de către profesori calificaţi din Bucureşti, Cluj, Iaşi, Timişoara. Conexiune online avem, dotările le avem”, a explicat ministrul, dând exemplul unui parteneriat între un colegiu din Cluj și o școală din Munții Apuseni.

Ordinul va include și alte mecanisme de sprijin

Ordinul va include și alte mecanisme de sprijin, nu doar cursuri online, iar ministrul a promis că vineri va fi făcut public întregul pachet de măsuri.

„Cred că este unul dintre mecanismele importante prin care contribuim la reducerea inegalităților și asta iarăşi poate să aducă o calitate mai bună a vieţii, inclusiv în acele şcoli care se află în aceste zone dezavantajate”, a încheiat Daniel David.

