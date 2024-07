Universitatea din Craiova, parte dintr-un consorţiu care atrage 14 milioane de euro, bani europeni

Consorțiul universitar ACROSS, din care face parte și Universitatea din Craiova, se află printre câștigătorii Apelului 2024 pentru Alianțele de Universități Europene. În cadrul acestui apel, au fost selectate un număr de 14 noi alianțe transnaționale europene, numărul total al acestora ajungând astfel la 64.

Universitatea din Craiova face parte din „European University for Cross-Border Knowledge Sharing” (ACROSS) alături de Universitatea Tehnică Chemnitz (Germania) – coordonatorul proiectului, Universitatea de Tehnologie Bialystok (Polonia), Universitatea din Girona (Spania), Universitatea din Perpignan via Domitia (Franța), Universitatea „Anghel Kanchev” din Ruse (Bulgaria), Universitatea din Nova Gorica (Slovenia), Universitatea din Udine (Italia) și Universitatea din Banja Luka (Bosnia și Herzegovina).

Finanţare totală de peste 14 milioane de euro

Alianța universitară Across va primi o finanțare totală de 14.400.000 Euro pentru a implementa un program complex de cooperare transfrontalieră, transnațională și interregională. Principalele direcții de dezvoltare vor fi: educație în contexte transfrontaliere; cultură, identitate, patrimoniu; dezvoltare economică și socială; managementul resurselor naturale.

Printre obiectivele alianței ACROSS se află: adoptarea unui model inovator de mobilitate academică pentru studenți; adaptarea programelor și resurselor educaționale pentru pregătirea de profesioniști capabili să exercite un leadership activ; promovarea educației, formării și cercetării digitale, ecologice și incluzive; oferirea unei alternative la formarea academică tradițională prin abordări multiculturale; implicarea organismelor publice, a companiilor și organizațiilor din regiunile transfrontaliere în activitățile alianței universitare; crearea unui model de bune practici pentru regiunile transfrontaliere; crearea de comunități de practică menite să se alăture expertizei instituțiilor membre și să exploreze puncte de vedere diverse și complementare; promovarea principiilor Științei Deschise, a Datelor Deschise, a Resurselor Educaționale Deschise și Surselor Deschise, precum și a schimbărilor sustenabile.

Pe lângă cele 9 universități europene cu drepturi depline, structura consorțiului ACROSS include peste 30 de parteneri asociați (universități, centre de cercetare, organizații publice). Alianța reprezintă în mod direct interesele a peste 100.000 de studenți și 10.000 de cadre didactice din 9 țări care acope