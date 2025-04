Ștefan Baiaram: “La penalti e o loterie”

Decarul formaţiei Universitatea Craiova, Ştefan Baiaram, marcator în partida de Cupă cu CFR Cluj, regretă eliminarea din sferturi. El consideră că loviturile de departajare ţin foarte mult de noroc.

“Eu consider că am făcut un joc bun. Fiecare a dat ce a avut mai bun. La penalti e o loterie. Nu a fost Dumnezeu de partea noastră, dar la meciul următor cred că ne va răsplăti. A fost un meci echilibrat. Ne-am creat ocazii să marcăm și golul doi. Fiecare jucător a dat maximum azi. Am făcut un joc bun, dar am pierdut. Acum avem un singur obiectiv, să luăm campionatul. La meciul următor o să fim motivați. Îmi doream Cupa”, a explicat Ștefan Baiaram, la Digi Sport.

