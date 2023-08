Nervi la repartizarea profesorilor din Dolj: Aplicaţia blochează ore. Comisia, acuzată că nu rezolvă situaţia

Şedinţa de repartizare pe posturi desfăşurată pe 22 august la nivelul judeţului Dolj s-a lăsat cu nervi şi scene tensionate. După ce, la şedinţa anterioară, candidaţii la disciplina Filosofie, Logică, Argumentare şi Comunicare nu au reuşit să ia ore pentru că aplicaţia le bloca accesul în lipsa unei duble specializări, situaţia s-a repetat şi la aceasta.

Problema nu a apărut în anii anteriori, spune unul dintre profesorii afectaţi, care susţine că nu poate să ia ore la liceul la care a predat şi anul trecut, din cauza acestei schimbări survenite. Atmosfera s-a încins după ce cadrul didactic a cerut explicaţii comisiei. Profesorul spune că i s-a transmis că „dacă nu îi convine, să facă adresă la Minister” şi că a fost ameninţat că va fi dat afară din şedinţă şi nu i se va mai permite accesul la şedinţele publice de către inspectorul general adjunct, Irina Broscaru. De cealaltă parte, aceasta spune că profesorul a fost recalcitrant şi că ISJ Dolj va comunica Ministerului problema, ca lucrurile să poată fi soluţionate în ultima şedinţă, pe 31 august.

De ce nu s-a contactat, însă, Ministerul, după şedinţa anterioară, pentru ca eventuala remediere în aplicaţie să fie operată până la cea de marţi, nu este clar. Ba mai mult, profesorul spune că reprezentanţii comisiei chiar le-au spus candidaţilor că acele posturi vor rămâne blocate şi pe 31 august. „Ni s-a spus să mergem după 1 septembrie la şcoli, să cerem orele. Pentru ce mai dăm examen, să fim expuşi la deciziile arbitrare ale directorilor?”, se întreabă profesorul A.B.

„Există aceleaşi ore pe care, în anii trecuţi, nu aveam probleme să le luăm în şedinţa publică”

„După 2 şedinţe de repartizare la care am participat, cu nota peste 7, nu am reuşit să iau nicio oră, explicaţia fiind că nu mă validează aplicaţia. Acelaşi lucru se întâmplă şi cu ceilalţi 2 contracandidaţi. În condiţiile în care există aceleaşi ore, pe care în anii trecuţi nu aveam probleme să le luăm în sedinţa publică. Orele rămân blocate la nivelul şcolii. Iar noi ar trebui să mergem după 1 septembrie să le cerem directorilor. Atunci pentru ce am mai dat examen? Rolul inspectoratului care mai este dacă suntem trimişi la mila şi decizia arbitrară a directorilor?”, se întreabă cadrul didactic..

„Pentru că am avut îndrăzneala să zic că eu am dat un examen şi nu e normal să merg cu jalba-n proţap la directorii de şcoli după 1 septembrie, inspectoarea generală adjunctă m-a ameninţat că mă scoate din sală şi nu-mi va mai permite accesul la şedintele prezidate de ea. Mi-a spus să fac adresă la Minister dacă nu-mi convine”, a mai spus acesta.

Dubla specializare, o încurcătură fără explicaţii

Orele revendicate de profesor sunt înregistrate în aplicaţie la două discipline: Filosofie, logică şi argumentare, dar şi Sociologie. Din acest motiv, aplicaţia nu validează în lipsa unei duble specializări. Totuşi profesorul poate preda ore la disciplina Sociologie şi cu diploma deţinută. Alte ore au adăugată şi specializarea Psihologie. De asemenea, cadrele didactice ar putea preda disciplina cu diploma deţinută, însă aplicaţia îi limitează solicitând dublă specializare. Cum candidaţii nu au această dublă specializare, orele au rămas în aer.

Inspectoarea Irina Broscaru spune că situaţia dublei specializări apare şi în cazuri precum română – engleză, fiind vorba de combinarea unor ore pentru a se ajunge la o normă, spre exemplu. Diferenţa este că profesorii absolvenţi ai Facultăţii de Filosofie pot preda disciplinele Psihologie sau Sociologie fără a fi nevoie de încă o diplomă. Ceea ce s-a şi întâmplat. Până în acest an, când au fost confruntaţi cu această situaţie.

„În toţi anii trecuţi puteam lua ore inclusiv de psihologie. Anul trecut am fost la Bârca, s-au putut lua orele în şedinţă. Acum nu le-am putut lua. Am ales nişte ore, dar apoi am renunţat pentru că doresc să continui la şcoala respectivă şi consider că situaţia trebuie remediată pentru a avea posibilitatea să aleg”, explică profesorul A. B..

Inspectoarea are altă versiune

Contactată de GdS, insp. gen. adj. Irina Broscaru spune că, într-adevăr, spiritele s-au cam încins pentru că profesorul s-a enervat. „Când am încercat să facem repartizarea în aplicaţie, pentru că domnul profesor nu are dublă specializare, nu am putut valida pentru că nu ne lăsa aplicaţia. I-am explicat că nu poate să ocupe acel post. Nu a înţeles, a zis să modificăm noi aplicaţia. Aplicaţia nu am făcut-o noi, nu avem cum să o modificăm. În aplicaţie apare această dublă specializare. Ce ne dă şcoala, noi asta publicăm. Aşa apare postul. Am spus că o să vorbim la Minister până la şedinţa de pe 31. Să vedem ce soluţii se găsesc, dacă se găsesc”, a declarat aceasta.

Dar în discuţiile ulterioare, versiunea s-a schimbat. De fapt, decizia să vorbească la Minister s-ar fi luat după şedinţă… Iar explicaţiile pentru lipsa acţiunii între prima şi a doua şedinţă au fost destul de neclare.

„O să discutăm, vă daţi seama”

Profesorul neagă afirmaţiile inspectoarei. El spune că, de fapt, aceasta i-a transmis „să se adreseze Ministerului dacă nu îi convine” şi că a fost ameninţat că va fi exclus de la şedinţe. Întrebată dacă, într-adevăr, l-a trimis pe acesta la Minister să îşi rezolve singur problema, inspectoarea a insistat pe faptul că profesorul a cerut comisiei să opereze schimbări în aplicaţie.

„Domnul profesor, când i-am explicat că nu se poate modifica aplicaţia a început să ridice tonul şi a avut un comportament care a lăsat de dorit”, susţine Irina Broscaru. „O să discutăm, vă daţi seama, la 4 şi jumătate dimineaţa am terminat şedinţa. Domnul profesor a luat ore şi apoi a refuzat, s-a răzgândit. Nu e vorba că rămân fără posturi, dar probabil că dorea un anumit post.”

Se sună la Minister, nu se sună?

Despre ce li s-a comunicat celor trei candidaţi – că trebuie să meargă la şcoli pentru a cere orele după 1 septembrie, Irina Broscaru spune că aceasta ar fi fost înaintată ca ultimă soluţie.

„Le-am zis că în cazul în care nu reuşim, în şedinţă publică, să îi repartizăm pe aceste posturi, dacă ele rămân libere, conform metodologiei, ele se pot lua la nivel de şcoală cu decizie internă. Aceasta a fost discuţia. Până pe 31 august, când avem şedinţă, o să vorbim la Minister despre această situaţie. Cu specializarea dumnealor, dacă pot să ocupe aceste posturi în şedinţă publică… Acum ştiţi cum e, fiecare poate să spună ce doreşte.

Eu acum înţeleg că dumnealor sunt supăraţi, că nu reuşesc să ia postul. Pe de altă parte, nu e nici vina noastră că aplicaţia nu le-a dat voie să le facem repartizare. Şi nouă ni se pare ciudat, dar dacă aplicaţia nu ne lasă, eu ce puteam să fac? Vă daţi seama că azi noapte, la 1 sau 2, când a fost această disciplină, nu puteam să sun la Minister. Dar le-am explicat domnilor că mai este o şedinţă pe 31 august şi între timp o să încercăm să sunăm la Minister”, a susţinut aceasta.

Deşi profesorul spune că în nicio clipă reprezentanţii comisiei nu au spus că vor suna la Minister. Ba chiar li s-a transmis că şi la ultima şedinţă orele respective vor rămâne tot blocate.

„Tot venind şi întrebând, am decis la finalul şedinţei să facem adresă”

Am încercat să aflăm de ce nu s-a contactat Ministerul după şedinţa anterioară, în condiţiile în care problema a apărut şi atunci. Însă insp. Irina Broscaru nu şi-a amintit că profesorul a fost prezent şi la aceea. „Domnul profesor avea notă sub 7 şi ieri au intrat cei cu note peste 5”. I-am pus în vedere că profesorul are nota peste 7 şi a fost prezent şi la acea şedinţă, unde a întâmpinat aceeaşi problemă. Am confruntat inspectoarea şi cu mesajul pe care l-ar fi primit cei trei candidaţi, cum că şi la ultima şedinţă orele vor rămâne tot blocate.

„Dacă era aşa, cu această specializare… Dar v-am spus, tot venind şi întrebând, pentru că au mai fost doi colegi, am decis, la finalul şedinţei, să facem adresă către Minister. Să le explicăm situaţia pe larg, şi să vedem ce soluţie ne dă Ministerul”, a replicat Irina Broscaru. Aşadar, decizia privind contactarea Ministerului nu le-ar fost transmisă candidaţilor în timpul dezbaterilor privind problema, cum ne-a declarat iniţial.

Misterele aplicaţiei

Explicaţiile privind lipsa de acţiune între prima şi a doua şedinţă nu au elucidat problema: „Mergeau în cascadă, dacă veneau oameni care erau cu note din anii trecuţi şi aveau continuitate pe aceste posturi şi aveau prioritate”. Numai că fix în această situaţie se află profesorul care ne-a contactat, care anul trecut a avut 8 ore la Bârca, pe care acum nu le poate lua din cauza apariţiei unui cuvânt în plus – Sociologie. Unde ar exista o singură oră din cele 8.

Situaţia este cel puţin ciudată şi la Liceul din Băileşti, unde 4 ore figurează disponibile la Psihologie, iar alte 4 la dublă specializare – Filosofie cu Psihologie. În loc să fie legate toate orele de psihologie, s-a blocat accesul şi pe orele de filosofie, cerându-se dublă specializare (foto mai jos).

„Nu înţelegem aceste probleme cu aplicaţia la disciplinele noastre. La altele nu se întâmplă astfel de situaţii. Pare că toată lumea ne pune beţe-n roate, pentru a ne scoate din sistem. Suntem umiliţi şi ne simţim victimele unei bătăi de joc în formă continuată”, a mai spus A. B.