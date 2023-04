Cinci elevi din Dolj, medaliaţi la Olimpiada Naţională de Fizică

Cinci dintre cei nouă elevi care au reprezentat judeţul Dolj la Olimpiada Naţională de Fizică revin acasă cu premii. Potrivit inspectorului şcolar de fizică, elevii au obţinut trei medalii de argint şi două medalii de bronz. Doi dintre elevii medaliaţi au primit şi menţiune specială din partea Ministerului Educaţiei.

De la ce şcoli sunt olimpicii

Olimpiada Naţională de Fizică s-a desfăşurat anul acesta, în perioada 6-10 aprilie, la Oradea. Judeţul Dolj a avut unn număr record de calificaţi. Nouă elevi de gimnaziu şi liceu au mers la această olimpiadă, iar cinci dintre ei revin cu premii. Olimpicii provin de la şcoli de top din Craiova, respectiv de la: Școala Gimnazială „Mircea Eliade”, Școala Gimnazială ” Gheorghe Țițeica”, Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova şi Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova şi de la Colegiul Național ”Carol I” Craiova.



„În urma afișării rezultatelor finale județul nostru a obținut două mențiuni ale Ministerului Educației, trei medalii de argint și două medalii de bronz. Astfel, la clasa a VI-a, avem o medalie de argint prin elevul Simion Tudor de la Școala Gimnazială „Mircea Eliade” Craiova și o medalie de bronz prin elevul Mirea Codrin-Alexandru de la Colegiul Național ”Carol I” Craiova.

La clasa a VII-a, au fost obţinute o mențiune a Ministerului Educaţiei şi medalie de argint. Premiile aparţin elevului Florea Vlad Cristian de la Școala Gimnazială ” Gheorghe Țițeica” Craiova.

La clasa a VIII-a, avem mențiune a Miniterului Educaţiei şi medalie de argint pentru elevul Andrei Rareș Ștefan de la Colegiul Național ”Frații Buzești” Craiova.

La clasa a X-a, elevul Dobrescu Emilian de la Colegiul Național ”Elena Cuza” Craiova a obţinut o medalie de bronz. Felicităm tot lotul de elevi care a reprezentat cu cinste județul Dolj la nivel național, ducând mai departe stindardul Fizicii cu pasiune și implicare, familiile acestor copii minunați și profesorii care i-au pregătit, conducându-i pe drumul către succes!”, a precizat inspectorul şcolar de Fizică, Anca Bărbulescu.

Elevii de clasa a VI-a, premiaţi de la prima participare



De remarcat este că Olimpiada Naţională de Fizică începe de la clasa a VI-a. Practic, elevii medaliaţi cu argint şi bronz sunt la prima lor participare la etapa naţională a olimpiadei de fizică. Elevul Tudor Simion de la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” a fost pregătit de profesorul Zânca Pirtea care a spus că pentru calificarea la naţională olimpicul a depus o muncă titanică.

„Tudor este un copil foarte serios şi modest, munceşte foarte mult. Acest rezultat de la Fizică vine după o muncă titanică. A lucrat mult singur, dar am lucrat şi împreună. Este un elev care are tot ce îi trebuie pentru a face performanţă”, îl descria cadrul didactic înainte de olimpiada naţională.

Şi de la etapa naţională Tudor Simion revine cu medalie de argint.

Pentru Alexandru Codrin Mirea, medaliat cu bronz, fizica este una dintre materiile preferate. „Sunt pasionat de ştiinţe exacte. Pentru mine fizica înseamnă matematică la un alt nivel”, declara elevul înainte de etapa naţională.

Elevii care ne-au reprezentat au fost pregătiți de profesorii: Camelia Buzatu, Oana Șerban și Liviu Popoi- Colegiul Național ”Frații Buzești”, Gabriel Florian și Octavian Georgescu – Colegiul Național ”Carol I”, Fleur Vlăduțoiu – Colegiul Național ”Elena Cuza”, Daniela Tuțuleasa – Școala Gimnazială ”Gheorghe Țițeica”.