Nouă elevi din Craiova s-au calificat pentru Olimpiada Naţională de Fizică

Doljul are un număr record de calificaţi, anul acesta, pentru Olimpiada Naţională de Fizică. Nouă elevi vor reprezenta judeţul la această etapă care se va desfăşura în perioada 6-10 martie, la Oradea. Elevii calificaţi provin de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”, de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, de la Colegiul Naţional „Carol I”, de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” şi de la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova.

Mai mulţi participanţi

Potrivit inspectorului şcolar de Fizică, din judeţul Dolj, numărul mare de elevi calificaţi la etapa naţională a Olimpiadei de Fizică se explică şi prin numărul mare de participanţi de anul acesta, la etapa judeţeană.



„Anul acesta au fost mai mulţi participanţi la Olimpiada Judeţeană de Fizică. S-au înscris 122 de elevi, faţă de 70 cât au fost anul trecuta şi au reuşit să se califice pentru etapa naţională nouă elevi, cu punctaje foarte bune. Cei mai mulţi calificaţi sunt la clasa a VI-a, avem un elev calificat de la Şcoala gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova şi trei elevi de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova. La clasa a VII-a este calificat un elev de la Şcoala Gimnazială „Gheorghe Ţiţeica”. La clasa a VIII-a sunt calificaţi doi elevi de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” din Craiova. La liceu avem calificaţi un elev de clasa a IX-a de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” şi un elev de la Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova pentru clasa a X-a. Aceste rezultate nu au fost obţinute uşor Subiectele au fost mai dificile anul acesta, iar pentru calificare anul acesta s-au schimbat regula, în sensul că un candidat trebuie să obţină 60% din punctajul maxim naţional, în loc de 50% cât era în anii anteriori „, a precizat inspectorul şcolar de fizică, Anca Bărbulescu.

Elevii de clasa a VI-a, la prima lor reuşită la fizică

Unul dintre cei patru elevi calificaţi la clasa a VI-a este de la Şcoala Gimnazială „Mircea Eliade” din Craiova, Tudor Simion. Elevul este pregătit de profesorul Zinca Pirtea, care de-a lungul carierei a antrenat mai mulţi olimpici. Tudor este descris şi el ca un elev capabil de înaltă performanţă, având toate atuurile necesare.

„Tudor este un copil foarte serios şi modest, munceşte foarte mult. Acest rezultat de la Fizică vine după o muncă titanică. A lucrat mult singur, dar am lucrat şi împreună, suplimentar, şi la şcoală, în săptămâna Şcoala Altfel. După activităţile de la clasă venea şi lucra 2- 3 ore la fizică. Pentru a reuşi, aceşti copii au nevoie şi de îndrumare, să ştie ce să lucreze. Acum se pregăteşte pentru etapa naţională. Are toate calităţile necesare să facă performanţă”, a precizat Pirtea Zinca, profesor de fizică lşa Şcoala „Mircea Eliade” din Craiova.

Trei dintre elevii calificaţi la clasa a VI-a sunt de la Colegiul „Carol I”



Cei mai mulţi elevi calificaţi la clasa a VI-a sunt de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova, respectiv Erik-Noel Preda- pregătit de profesorul Octavian Georgescu, Matei-Florentin Stăncele şi Codrin-Alexandru Mirea – pregătiţi de profesorul Gabriel Florian. Pasionaţi de ştiinţe exacte, elevii de clasa a VI-a de la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova descriu fizica drept o matematică la un alt nivel.



„Domnul profesor de fizică, Gabriel Florian, este un om foarte special. Dumnealui mi-a inspirat dorinţa de a participa la olimpiada de Fizică. Eu sunt pasionat şi de matematică, dar Fizica duce matematica la un alt nivel, este o matematică mai frumoasă, mai liberă”, a precizat Matei Stăncele, elev în clasa a VI-a la Colegiul Naţional „Carol I” din Craiova.

Matei este coleg de clasă cu Alexandru Codrin Mirea şi el calificat la etapa naţională. „Spre deosebire de anii anteriori, problemele au fost diferite, în sensul că au fost unele probleme mai uşoare, altele mai dificile. Mi-au plăcut subiectele. Acum mă pregătesc intens pentru etapa naţională. Nu este ca un efort. Fizica este materia mea preferată. Mă antrenez dar şi concurez cu prietenul şi colegul meu de clasă, Matei”, a spus elevul Alexandru Mirea.



Şi elevul Erik-Noel Preda a participat la olimpiada de fizică din curiozitate. „Erik este anul acesta la prima experienţă cu Olimpiada de Fizică. A mers din curiozitate şi pentru că îi place foarte mult această materie şi cum îi explică profesorul de la clasă, domnul Georgescu. Este pasionat însă şi de matematică dar şi de alte discipline. Anul trecut a participat la Olimpiada Naţională de Geografie”, a spus Cristina Preda, mama elevului Erik Preda.

Un singur calificat la clasa a VII-a



La clasa a VII-a judeţul Dolj are un singur calificat, respectiv Vlad Cristian Florea de la Școala Gimnazială „Gheorghe Țițeica” din Craiova. Managerul spune că elevul calificat la etapa naţională de fizică este cunoscut la nivelul şcolii pentru rezultate foarte bune, obţinute şi la alte competiţii.



„Este un elev foarte bun, care participă la multe concursuri şi olimpiade şi obţine şi rezultate. De exemplu, în anul şcolar anterior a obţinut medalie bronz la etapa naţională a Olimpiadei de Fizică,medalie argint la Olimpiada Naţională de Informatică, menţiune la etapa judeţeană a Olimpiadei de română, menţiune la Olimpiada de Matematică. Şi anul acesta recofirmă. Pentru Olimpiada de Fizică, Vlad Florea se pregăteşte cu profesorul Daniela Tuțuleasa „, a spus Atia Fodor, directorul Şcolii Gimnaziale „Gheorghe Ţiţeica” din Craiova.

Trei calificaţi de la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”



Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” are la Fizică trei elevi calificaţi. Doi dintre elevii calificaţi sunt în clasa a VIII-a, Rareş Ştefan Andrei şi Andrei Mihai Ionescu. Cei doi elevi sunt pregătiţi de profesorul Camelia Buzatu.



„Andrei Rareş Ştefan şi Ionescu Andrei Ştefan participă la olimpiadele de fizică încă din clasa a VI-a. Au mai multe premii la Fizică. Anul trecut Andrei Rareş a a obţinut locul V pe ţară şi menţiune. Anul acesta merg împreună la etapa naţională. Sunt doi elevi excepţionali, colegi de clasă. Acum sunt în clasa a VIII-a şi vor să rămână la Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti”, a precizat profesorul de fizică Camelia Buzatu. De asemenea, Colegiul Naţional „Fraţii Buzeşti” are un calificat şi la clasa a IX-a, pe elevul Vlad Oroviceanu.

Un singur calificat de la Colegiul Naţional „Elena Cuza”



Colegiul Naţional „Elena Cuza” are singurul elev calificat al Doljului la clasa a X-a pentru etapa naţională a Olimpiadei de Fizică, pe Emilian Dobrescu. Olimpicul pasionat de Fizică şi îşi doreşte să îşi consrtruiască o carieră în domeniu. Pentru olimpiada de fizică se pregăteşte acum cu profesorul Vlăduţoiu Fleur.

„Emilian este de anul acesta la noi la liceu, la clasa de ştiinţe- bilingv germană. Până anul trecut a studiat la Bucureşti şi are mai multe premii la diferite concursuri. De exemplu la Concursul Horia Hulubei și a luat locul I. La Concursul Stefan Hepites a obţinut Locul II pe ţară. La comcursul Vrânceanu Procopiu a luat locul 9 pe țară. Sunt competiţii cu subiecte foarte dificile. Şi acum se pregăteşte să participe să participe la un concurs care va avea loc la Brăila. Anul trecut a urmat şi un stagiu de pregătire la Facultatea de Fizică din Măgurele. Îşi doreşte să urmeze o carieră în domeniul Fizicii”, a spus profesorul de fizică, Vlăduţoiu Fleur.