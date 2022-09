Povestea elevului din Craiova care a făcut performanţă la neogreacă

Elevul din Craiova, Ilias Daladimos, de la Şcoala Gimnazială „Sfântul Gheorghe”, a reuşit să se facă remarcat la Olimpiada Internațională a Elenismului, obţinând locul al doilea pentru România, la nivel 1 A gimnaziu. Olimpicul spune că are origini greceşti, dar că a început studiul limbii în urmă cu trei ani, iar performanţa a fost atinsă lucrând suplimentar. Ilias studiază neogreaca şi la şcoală ca disciplină opţională. El spune că performanţa îl va ajuta la admiterea la liceu, dar îi va aduce şi bursă.

Pentru Ilias Daladimos, premiul de la Olimpiada Internaţională a Elinismului este prima sa performanţă internaţională, pe care a reuşit să o atingă după ce a studiat trei ani limba neogreacă.

„Sunt foarte mândru de performanţă. Şi familia mea este mândră de reuşita mea. N-aş fi reuşit fără doamna profesor de neogreacă, Xantula. Am început studiul în urmă cu trei ani”, a spus elevul. Ilias este la origini grec, dar spune că pentru a face performanţă a fost nevoie să muncească suplimentar.



„Eu am şi legături apropiate cu Grecia. Tata este grec, m-am născut în Grecia şi până la 3-4 ani am stat acolo Am început de câţiva ani să studiez neogreaca şi am lucrat mult pentru a face performanţă. De trei ori pe săptămână făceam pregătire de o oră şi oră şi jumătate. Lucram, mai mult pe partea de gramatică, pentru că acesta se punctează mai bine, dar am făcut şi multă literatură”, a spus olimpicul.

Cum îl va ajuta acest premiu pe olimpic

Olimpiada Internațională a Elenismului din acest an s-a desfășurat sub egida Ministerului Afacerilor Externe Elen – Secretariatul General al Diasporei Greceşti şi al Diplomaţiei Publice şi a reunit elevi din 13 țări: Albania, Cipru, Egipt, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Moldova, Polonia, România, Serbia, Turcia şi Ungaria. Olimpiada a constat într-o probă scrisă care a durat trei ore.

„Subiectele au fost mult mai grele decât cele pe care le-am lucrasem la clasă, dar am reuşit să le rezolv. Proba a fost scrisă şi a durat trei ore. A constat în două exerciţii bazate pe un text, gramatică, apoi să descriem o imagine şi să realizăm o scrisoare către bunica să descriem cum ni s-a părut olimpiada”, a spus Ilias. Elevul spune că performanţa aceasta îl va ajuta şi la admiterea la liceu dar şi material.

„Acest premiu mă ajută pentru admiterea la liceu, să fiu admis fără examen. Aş vrea să optez pentru Colegiul Naţional „Elena Cuza” din Craiova, pentru clasa de filologie. Dar premiul acesta mă ajută şi pe plan financiar pentru că o să iau bursă de 1.000 de lei”, a spus elevul.

Ilias s-a calificat pentru olimpiadă şi în 2020



Profesorul care îl pregăteşte pe olimpic, Xantula Giuvanidis, a precizat că Ilias a mai participat la olimpiada de neogreacă şi în 2020 dar nu a ajuns la internaţională din cauza pandemiei. „Ilias a atins acum prima performanţă internaţională la neogreacă pentru nivel I A gimnaziu, destinat elevilor cu vârste între 8 şi 13 ani. Participarea la internaţională vine după ce în anul şcolar anterior a reuşit să treacă de etapa judeţeană cu 100 de puncte şi să participe la naţională. El a mai participat şi în 2020 la judeţeană şi s-a calificat la naţională, dar din cauza pandemiei nu s-a mai organizat. Anul acesta a urcat la un nivel superior şi va avea nevoie de pregătire intensă pentru a putea să continue”, a spus profesorul Xantula Giuvanidis.

Cum îl descrie managerul şcolii



Managerul şcolii, Alina Dumitru, a precizat că Ilias este un elev care se distinge permanent prin seriozitatea cu care tratează fiecare activitate şcolară şi că familia a avut un rol important pentru a atinge performanţa.

„Elevul nostru ne-a produs o mare bucurie şi nouă şi întregii comunităţi a Şcolii Gimnaziale „Sfântul Gheorghe” prin această performanţă pe care a reuşit să o atingă, cu atât mai mult cu cât România a reuşit să obţină un loc pe podium. Ilias este un elev de excepţie, cu un rezultat nu unic pentru el, pentru că se distinge permanent prin seriozitatea cu care tratează întreaga activitate şcolară. Este un rezultat pe care l-a obţinut ca dovadă categorică a implicării extrem de active a familiei în viaţa şcolară. Familia este un factor de echilibru şi un factor esenţial pentru a atimge orice fel de performanţă şcolară sau extraşcolară”, a sublinat directorul Şcolii Gimnaziale „Sfântul Gheorghe” din Craiova.