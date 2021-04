Ministrul Educației, despre extinderea anului școlar: „Nu dorim încă o modificare”

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat marți la Digi24 că nu va propune o schimbare de structură pentru anul școlar 2021-2022, însă va pune în discuție o extindere a anului școlar începând cu septembrie 2022.



„Structura anului școlar 2021-2022 este cunoscută. Dacă vrem să modificăm ceea ce știm deja, ministerul nu va veni cu propunere, dar dacă profesorii, elevii, părinții vor cere acest lucru ministerul Educației va susține. Nu dorim să inducem încă o modificare pentru anul școlar următor. Dorim însă să punem în discuție extinderea perioadei de școala din septembrie 2022, asta da,” a afirmat Cîmpeanu la Digi24, întrebat despre posibilitatea extinderii anului școlar viitor.

Săptămâna trecută, Societatea Academică din România, alături de asociații de elevi și de Federația asociațiilor de părinți, dar și de organizații precum Salvați Copiii și World Vision România, au făcut un apel public către premierul României și ministrul Educației pentru începerea cursurilor din anul școlar 2021-2022 în data de 1 septembrie 2021 și un an școlar mai lung decât are România în prezent.

Potrivit textului, România este una dintre cele 3 țări europene care au cele mai puține zile de școală din Europa: în jur de 165, la fel ca Malta și Albania, spun experții europeni în raportul „The organisation of school time in Europe”, realizat de Agenția Executivă pentru Educație a Comisiei Europene (EACEA/Eurydice).

Structura anului școlar 2021-2022

Cursurile încep pe 13 septembrie 2021 – vacanța de vară: 11 iunie 2022.



Primul semestru are doar 14 săptămâni: 13 septembrie 2021-22 decembrie 2021 – vacanța de iarnă este și vacanța intersemestrială.

Vacanța de iarnă: 22 decembrie 2021-9 ianuarie 2022.

Semestrul al doilea – 20 de săptămâni: 10 ianuarie 2022-14 aprilie.

Vacanța de primăvară: 15 aprilie – 1 mai.

Cursurile de reiau pe 2 mai și durează până la vacanța de vară care începe sâmbătă 11 iunie.În plus, există o vacanță pentru grădinițe și clasele primare în perioada 25-31 octombrie.

„Școala altfel” se desfăsoară în perioada 8-14 aprilie 2022.

„Intervalul aferent programului Școala altfel nu va coincide cu perioda în care se susțin lucrările scrise semestriale (tezele)” se precizează în ordinul de ministru.

Tezele se susțin cu cel puțin 3 săptămâni înainte de finalizarea semestrului.

Pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri.