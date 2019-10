Profesor din Craiova: „Ce se întâmplă în învăţământ este blasfemie“

Un profesor de limba şi literatura română din Craiova spune că în învăţământul preuniversitar ar trebui făcute câteva schimbări importante în privinţa angajării profesorilor, a concursului pentru directori, dar şi la bacalaureat şi la stabilirea criteriilor pentru gradaţie de merit.

Profesorul de limba română Ofelia Burtea, de la Colegiul Naţional „Carol I“ din Craiova, spune că în acest moment este un haos total în învăţământul preuniversitar. „Mă aşteapt ca liberalii să aducă un suflu de intelectualitate şi tradiţie. Noul ministru al Educaţiei ar trebui să pună meritocraţia pe primul loc. Îmi doresc să se desfiinţeze blasfemia la adresa învăţământului. Pentru mine, învăţământul este sfânt“, a spus dascălul. Pentru perioada următoare, cadrul didactic are câteva propuneri care să fie prioritare dacă se au în vedere schimbări.

Profesorii să nu mai poată face schimb de catedre la mica înţelegere

Prima modificare pe care o propune cadrul didactic este aceea ca profesorii să nu mai facă schimb de catedre, prin care unii ajung în unităţi şcolare în care nu fac faţă. Dascălul spune că profesorii care se apropie de pensie fac schimb de catedră cu colegi din mediul rural, fără ca şcoala să poată impune vreun criteriu de performanţă sau calitate.



„În primul rând, mi-aş dori să nu se mai facă titularizări prin transfer şi mai ales prin schimb de catedre. S-a ajuns ca profesorii să se înţeleagă între ei şi să facă schimb de locuri de muncă. De obicei, profesorii care se apropie de pensie şi sunt în colegii cedează locul altor colegi, care vin din diverse şcoli, fără să aibă rezultate şi fără să mai fie testaţi. În acest fel, şcolile performante până acum nu mai au posturi pentru concursul naţional. Şi suntem în situaţia în care prin aceste schimburi unii profesori care ajung în colegii de tradiţie nu pot face faţă cerinţelor de la clasă. Este o demenţă. Acest schimb nu există în nici un domeniu de activitate.

Ce ar fi ca un medic de la un spital să aducă în locul lui alt coleg?! Sau un judecător ori un procuror! Angajarea profesorilor trebuie să se facă pe bază de concurs naţional de competenţe, aşa cum am dat şi eu acum mulţi ani. La noi în ţară a fost doar doi ani. Acest concurs a fost toxic pentru partide şi s-a scos“, a explicat Ofelia Burtea.

La concursul pentru directori de şcoli să nu mai fie întrebări despre „câte coarne are boul“

O altă schimbare necesară în viziunea cadrului didactic se referă la subiectele de la concursul pentru directori.

„În al doilea rând, concursul pentru directori trebuie să vizeze probleme ale şcolii, nu să îl întrebe pe candidat câte coarne are boul“, a mai spus cadrul didactic.

Programa de la clasă nu bate cu cea de la examene

Dascălul craiovean spune că prioritate trebuie să aibă şi reactualizarea curriculei astfel încât să bată cu programa pentru examene.

„Este nevoie de verificarea şi reactualizarea curriculei la toate obiectele de studiu. De exemplu, la română, programa de la clasă, după clasa a X-a, nu mai are cerinţe din programa de bac. În clasa a XI-a, elevii învaţă un semestru literatură veche, care nu este în programa de examen. Pentru pregătirea bacalaureatului trebuie să luăm alte surse“, a declarat Ofelia Burtea.

La bacalaureat, la română să nu mai corecteze absolvenţi de teologie

Şi tot la capitolul examene, profesorul din Craiova spune că este nevoie de schimbarea sistemului de notare la limba şi literatura română, precum şi selectarea cu grijă a evaluatorilor.

„În al patrulea rând, la bacalaureat, la limba română trebuie schimbat modul de notare. Obiectul de examen este limba şi literatura română. La examen, la primul subiect, textul nonliterar care testează capacitatea elevului de a înţelege este notat cu trei puncte. Textul literar are un punct. În acest fel nu se pune accent pe creativitatea elevului şi pe obiectul de studiu.



Tot la examene trebuie să corecteze profesori cu gradul I, de disciplina respectivă. La română se întâmplă să corecteze profesori care sunt absolvenţi de teologie, dar care dacă nu au normă întreagă de religie pot preda şi română şi limbi străine, şi intră şi la evaluare la bacalaureat“, a mai spus Ofelia Burtea.

La gradație de merit s-a ajuns ca unii să pună coperta de carte, fără să fie tipărită

O altă schimbare necesară din punctul de vedere al dascălului craiovean este la gradaţia de merit, care reprezintă un spor de 25% la salariu pe o perioadă de cinci ani. Dascălul spune că sunt punctate activităţi fără fond şi că s-a ajuns chiar să se pună coperţi de cărţi, fără conţinut.

„Criteriile de selecţie jignesc intelectul oricărui profesor. Rezultatele la examene şi olimpiade au un punctaj foarte mic. În schimb, sunt punctate proiectele europene care nu se fac în timpul liber, se fac în timpul orelor de curs şi afectează activitatea. Profesorii pleacă la ore şi lasă clasele la voia întâmplării, intră cine vrea la ora respectivă, sau mai iau şi elevii în proiecte, iar aceştia pierd materia la mai multe discipline. Sunt punctate simpozioanele şi alte concursuri care se fac între profesori. Se fac şi multe lucruri neprofesionale. De exemplu, se cer cărţi şi au ajuns să pună coperta cu ISBN, cu numele editurii cu tot, dar fără conţinut, şi ia punctaj“, a explicat profesorul.



Tot la gradaţia de merit, la evaluare sunt şi criterii pe care unii profesori nu le pot îndeplini.

„Se dau puncte în plus celor care au copii cu dizabilităţi la clasă. Eu nu am astfel de elevi, deci pierd punctaj la gradaţie. De asemenea, se cere activitate sindicală, eu nu am asemenea activitate, pierd din nou la punctaj. Aceste criterii nu reliefează adevărata valoare. Cred că ar trebui majorate salariile şi să se renunţe sau să se schimbe criteriile de selecţie“, a precizat dascălul din Craiova.