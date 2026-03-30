Seminar de fiscalitate la Craiova

Sâmbătă , 28 martie, a avut loc în Aula Magna a Facultății de Mecanică din Craiova , în prezența a peste 150 de participanți , cea de a 23 -a ediție a seminarului de fiscalitate “ FISCALITATEA LA ZI. FISCALITATEA ÎN SLUJBA CONTRIBUABILULUI . PROVOCĂRI ÎN DIGITALIZARE “ , organizat de firma de consultanță fiscală Professional Consulting , având ca partener Universitatea din Craiova.



La eveniment au participat directori economici din mediul de afaceri din zonă, studenți și profesori din cadrul Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din Craiova , directori și șefi de servicii din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și A.N.A.F. , precum și președintele Camerei Consultațiilor Fiscali din România .



Dan Manolescu , președintele C.C.F R. a deschis lucrările seminarului, și a vorbit despre transformarea profesională pe care o vor resimți din ce în ce mai acut consultanții fiscali și profesioniștii din fiscalitate , ca urmare a adoptării soluțiilor generate de inteligența artificială , care aduce unele beneficii , însă a recomandat atenție sporită pentru depistarea erorilor : “Uneori , A.I. , fie că e Chat Gpt , fie că e Gemini , spune bine ce spune , dar sunt foarte multe situații în care ratările sunt fenomenale, cu urmări dureroase pentru contribuabilii ; răspunsurile oferite de agenții AI, deși par credibile și convingătoare, uneori chiar măgulitoare, trebuie tratate cu prudență și spirit critic, repercursiunile utilizării informației furnizate de agenții A.I. fără verificare fiind semnificative . Noi , consultanții fiscali trebuie să folosim A.I. exact ca pe un instrument , ca să devenim mai buni și mai rapizi , așa cum am folosit calculatorul , așa cum am folosit programele legislative , dar în nici un caz A.I. nu este un instrument care să ne înlocuiască și care să ofere direct sfaturi pentru clienți , pentru că poate fi foarte periculos pentru ei“.



Președintele C.C.F.R. a evidențiat numeroasele modificări fiscale luate într-un timp foarte scurt , unele dintre ele suferind la rândul lor modificări ulterioare : “Înțeleg foarte bine pe colegii din minister , pentru că lucrurile se mișcă rapid , deficitul bugetar și toată această transformare a lumii din ultimele luni a necesitat măsuri urgente pentru a menține România pe calea cea bună ; așteptăm însă o serie de modificări în zona Legii 31 /1990 în ceea ce privește activul net, așteptăm modificări la taxele locale cu privire la obținerea certificatului de atestare fiscală de către societățile cumpărătoare de bunuri imobile și mijloace de transport care au mai multe puncte de lucru , așteptăm clarificări cu privire la aplicarea facilității scutirii impozitului pe profitul reinvestit pentru bunuri achiziționate din fonduri europene sau ajutoare de stat.”

În continuare , specialiștii din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și din A.N.A.F. au prezentat noutățile fiscale aduse în domeniul microîntreprinderilor , a impozitului pe profit , T.V.A. , impozite și taxe locale , impozitului pe venit și contribuțiilor sociale , al concediilor medicale , precum și în domeniul contabilității și digitalizării impozitelor.

Șeful serviciului Management al Informațiilor din cadrul A.N.A.F. , a evidențiat noutățile în digitalizare , arătând că se implementează o schimbare de paradigmă pentru îmbunătățirea relației Agenției cu mediul de afaceri, bazată pe înlocuirea controlului reactiv cu conformarea proactivă , cât și pe prevenție și analiză de risc : “ Nu mai vorbim azi doar despre digitalizarea A.N.A.F., aceasta este deja realizată , ci despre digitalizarea relației fiscale în ansamblu ; serviciile fiscale devin digitale , personalizate și predictive , am trecut la un model operațional 24/7 bazat pe furnizarea de informații în timp real . Se va realiza extinderea precompletării declarațiilor fiscale în folosul contribuabililor , precum și adoptarea unor mecanisme avansate de analiză și scoring .”

S-a pus în evidență nevoia mediului de afaceri de a instrui personalul din contabilitate și I.T. , de a implementa soluții softweare și hardware pentru a face față noilor provocări, dar și necesitatea unei colaborări foarte strânse între departamentele de contabilitate și I.T. având în vedere introducerea generalizată a S.A.F.-T., integrarea soluțiilor E.R.P. pentru realizarea importului/exportului XML și utilizarea conectorilor API pentru interacțiunea cu A.N.A.F. (e-Factura și e-Transport ).

Reprezentanții firmelor prezente , unele dintre ele fiind contribuabili mari , au salutat ideea reducerii la 0,5% în acest an , și eliminării , începând cu anul următor , a I.M.C.A. ( impozitul minim pe cifra de afaceri), arătând că acest impozit a fost o frână în calea dezvoltării și a avut un impact negativ asupra capacității lor de a investi. La fel de benefică pentru mediul de afaceri a fost menționată și eliminarea , începând tot cu anul viitor a impozitului special în construcții ( “ taxa pe stâlp” ).