„PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!”

24.03.2026

Beneficiar: PLEȘANU FLOAREA PFA

Apel de proiecte gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta C2: Păduri și protecția biodiversității , Investiția 2. Dezvoltarea de capacități moderne de producere a materialului forestier de reproducere, Subinvestiția I.2.B. ”ACORDAREA DE SPRIJIN DE MINIMIS PENTRU DEZVOLTAREA DE CAPACITĂȚI MODERNE DE PRODUCERE A MATERIALULUI FORESTIER DE

REPRODUCERE”

Apel PNRR/2023/C2/S/I.2.B

Numele proiectului de investiție: Modernizarea pepinierei forestiere Plesanu Floarea PFA

Contract de finanțare: C2I2B0123000053

Dată de începere: 02.02.2024

Dată de finalizare: 31.03.2026

Obiectivul general al proiectului realizarea unei unitati moderne de productie a materualului forestier de reproducere.

Obiectivele specifice:

1.Achiziția de utilaje și echipamente specifice cultivării, întreținerii și recoltării puieților

2.Achizitia serviciilor de consultanta necesare pentru buna implementare a proiectului ;

3 . Realizarea publicitatii;

Valoarea totală a proiectului: 669.211,34 LEI

Valoarea finanțare nerambursabilă: 669.211,34 LEI

Perioada de implementare a proiectului, confom contract de finantare : de la data de 02 Februarie 2024 pana la data 30 iunie

2026.

Proiectul s-a finalizat cu urmatoarele rezultate :

1.Achizitia de utilaje specifice activitati forstiere : Tractor cu incarcator, Plug reversibil, Freza, Grapa cu discuri, Mulcer, Cultivator , Solar, Masina de semnata in tavite, Remorca cu prelata, Masina de semanat manuala, Motocultor, Intalatie irigare si Container grup sanitar ;

2.Achizitia de servicii de consultanta;

3.Achizitia de servicii de publicitate.



Date de contact:

Persoana de contact: Plesanu Floarea

Telefon: 0752603153

Email: [email protected]



