Agenție Paralela45 la Craiova. Prima agenție în nume propriu a turoperatorului este funcțională, din martie, în Promenada Craiova

Paralela45 își extinde rețeaua națională cu o agenție la Craiova, în Promenada Craiova, după franciza deja existentă în oraș, și aduce mai aproape de călători sejururile și circuitele proprii, consultanța de specialitate și soluțiile personalizate de vacanță. Prezența în nume propriu la Craiova marchează un pas important într-o piață considerată strategică pentru agenție, cu potențial de dezvoltare pentru produse turistice tot mai variate, de la sejururi la circuite.

Turoperatorul deschide agenții noi în prima jumătate a anului în centre comerciale din Brașov, Craiova, Ploiești, Timișoara, Arad, Oradea și București, consolidându-și astfel prezența în marile orașe din țară. Extinderea rețelei cu încă 25 de agenții în următorii cinci ani reprezintă unul dintre pilonii de dezvoltare ai Paralela45, accelerat în urma fuziunii cu Rainbow Tours Polonia, anul trecut. Deschiderile din centrele comerciale răspund schimbărilor în comportamentul de consum din ultimii ani, clienții preferând accesul rapid la consultanță de specialitate în spațiile în care își petrec timpul.

“Ne dorim să fim mai aproape de turiștii noștri în locurile pe care le frecventează zi de zi, iar vizita în agenția noastră să fie chiar primul pas spre o experiență de neuitat, planificată cu profesionalism de consultanții noștri de turism. Într-un spațiu modern, care te îmbie la călătorii, aceștia sunt pregătiți să le ofere soluții personalizate pentru orice vacanță, de la circuite și sejururi în destinații noi și în premieră până la city-break-uri sau pachete tailor made”, declară Ioana Burcea, Director în cadrul Boardului Administrativ Paralela45.

Cu o suprafață de aproximativ 40 mp și două deskuri de vânzare, agenția este deservită de o echipă de patru consultanți de turism.

Vacanțe Paralela45 în 2026: noutăți cu zbor charter și circuite culturale pe toate continentele

Oferta de vară Paralela45 conține premiere absolute pe piața românească, vacanțe în Muntenegru, cu un zbor charter realizat pentru prima dată în România cu LOT Polish Airlines, în Algarve, Costa de la Luz, dar și în destinațiile preferate de români: Grecia, Turcia, Spania, Egipt, Tunisia, Cipru.

Vacanța în Muntenegru se poate petrece în stațiuni precum Ulcinj, Budva, Becici, Herceg Novi, Kotor, Dobra Voda, în perioada 16 iunie – 22 septembrie, la prețuri începând de la 398 de euro/persoană.

Costa de la Luz oferă turiștilor sejururi în stațiuni precum Isla Cristina, Punta Umbría, Matalascañas, Conil de la Frontera, Tarifa, între 16 iunie și 6 octombrie, la prețuri începând de la 645 de euro/persoană.

În Algarve , turiștii se pot relaxa în stațiunile Faro, Quarteira, Vilamoura, Albufeira, Armação de Pêra, Carvoeiro, Lagoa, Portimao, Alvor, Lagos, în perioada 13 iunie – 17 octombrie. O vacanță costă de la 559 de euro/persoană.

Vacanțele în Antalya costă de la 269 de euro/persoană, iar cele în Zakynthos, de la 270 de euro/persoană.

Pentru plecările din București agenția oferă transferuri private de la Craiova, la prețuri preferențiale.

Circuite 2026

Dintre circuitele pe care le organizează în 2026, Paralela45 recomandă pentru vacanța de Paște câteva programe culturale adaptate diferitelor tipuri de turiști și bugete: