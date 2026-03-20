Dentalex evoluează: O nouă locație pentru zâmbete sănătoase în Craiova. Clinica își mută sediul de pe Frații Golești într-un spațiu modern din Calea București

După mai bine de două decenii de activitate neîntreruptă și mii de zâmbete redate comunității locale, Clinica Dentalex anunță un pas strategic major: relocarea sediului din Strada Frații Golești într-o locație nouă, concepută special pentru a oferi un standard superior de confort. Pacienții sunt așteptați în noul spațiu din Calea București începând de luni, 23 martie.

Continuitate prin Evoluție: Aceeași Echipă, Standarde Noi

Noua locație, situată la mezaninul blocului 21A de pe Calea București, reprezintă o etapă firească în dezvoltarea Dentalex. Deși sediul din Strada Frații Golești nr. 12 își încetează activitatea, pacienții vor regăsi aici aceeași echipă multidisciplinară formată din 11 medici specialiști, care a consacrat brandul Dentalex ca un pilon de stabilitate în Oltenia.

„După 22 de ani de activitate in Craiova, am simțit că pacienții noștri merită o schimbare care să ofere mai mult confort. Noua locație din Calea București a fost gândită special pentru a transforma vizita la stomatolog într-o experiență mai relaxată. Rămânem dedicați acelorași valori de profesionalism, dar într-un mediu în care pacientul să se simtă cu adevărat binevenit.”

— Dr. Armand Trăistaru, Medic Stomatolog Competenta Implantologie și Fondator Dentalex.

Ce oferă noul sediu Dentalex din Calea București:

Confort și Modernism: Un spațiu generos situat la mezanin, amenajat pentru a oferi o experiență relaxantă și a reduce anxietatea dentară.

Aceiași Medici Specialiști: Echipa coordonată de medici cu experiență în implantologie, protetică și estetică dentară, parodontologie, pedodoție, ortodonție, chirurgie OMF și endodonție la microscop, își continuă activitatea fără întrerupere.

Accesibilitate și Program Extins: Clinica rămâne deschisă de luni până vineri, între orele 09.00 și 21:00, pentru a deservi nevoile pacienților activi.

Angajamentul față de Pacienți

Dentalex continuă să practice o strategie de prețuri transparentă și competitivă, rămânând fidelă misiunii de a oferi servicii de elită accesibile familiilor din Craiova. De la tratamente complexe de tip „All-on-4/6” până la servicii dedicate copiilor și adolescenților, noua locație este pregătită să preia ștafeta excelenței de la vechiul sediu.

Vă așteptăm să descoperiți noua experiență Dentalex începând de luni, 23 martie! Programările pot fi efectuate în continuare prin intermediul site-ului oficial sau la numerele de telefon cunoscute.

Contact și Localizare:

Noua Locație (din 23 martie): Calea București, Bl. 21A, mezanin, Craiova, Jud. Dolj

Calea București, Bl. 21A, mezanin, Craiova, Jud. Dolj Sediul Unirii (Rămâne neschimbat): Strada Unirii nr. 118, Craiova

Strada Unirii nr. 118, Craiova Website: clinicadentalex.ro

